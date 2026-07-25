الجيش السوداني يسيطر على بارا ومناطق استراتيجية شمالي كردفان

- شنّ الجيش السوداني هجوماً واسعاً على مليشيا قوات الدعم السريع في شمال كردفان، وسيطر على مدينة بارا وبلدات أخرى بعد محاولات المليشيا لمحاصرة الأبيض. - أكدت وزارة الدفاع السودانية أهمية التقدم في بارا وأم سيالة، بمشاركة قوات مشتركة، رغم نشر المليشيا صوراً تؤكد صد الهجوم. - أشار حاكم دارفور إلى أن العمليات العسكرية أربكت المليشيا، مؤكداً استمرار المعركة، وسط جهود دولية لفرض هدنة إنسانية وحل الأزمة.

شنّ الجيش السوداني مدعوماً بالقوات المساندة له، هجوماً واسعاً على عدد من المناطق التي تسيطر عليها مليشيا قوات الدعم السريع في ولاية شمال كردفان جنوب وسط البلاد، وتمكن من السيطرة على مدينة بارا الاستراتيجية، وبلدات جبرة الشيخ وأم سيالة وأم قرفة، وذلك بعد عمليات عسكرية بدأها الشهر الماضي ضد تجمعات ومناطق سيطرة "الدعم السريع" في ولاية شمال كردفان، عقب محاولتها إعادة محاصرة مدينة الأبيض عاصمة الولاية، ومهاجمة عدد من المناطق حولها.

وقالت وزارة الدفاع السودانية، في بيان اليوم السبت، إن القوات المسلحة والقوات المشتركة والمساندة تتقدم على محور مدينة بارا بشمال كردفان ضمن عمليات متزامنة تنفذها في عدة محاور ضد مليشيا الدعم السريع، معتبرة أن التقدم على محور مدينة بارا، بالتزامن مع التقدم على محور أم سيالة والمحاور الأخرى، يمثل تطوراً ميدانياً مهماً في شمال كردفان، من شأنه تعزيز انتشار القوات المسلحة السودانية والقوات المساندة لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية من انتهاكات المليشيا الإرهابية، بحسب البيان.

وقال مصدر عسكري لـ"العربي الجديد"، إن الهجوم كان كبيراً، وشارك فيه عدد من المجموعات المساندة للجيش، على رأسها القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح، وقوات درع السودان، وكتائب الإسناد الخاصة، وقوات المقاومة الشعبية، ومجموعات أخرى. وفي وقت نشر مقاتلون من هذه القوات صوراً على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين السيطرة على عدد من المناطق، وإلحاق هزيمة كبيرة بـ"الدعم السريع"، نشر مقاتلون من المليشيا من جهتهم صوراً لقواتهم، معلنين صد الهجوم والاحتفاظ بمنطقة أم سيالة.

🚨الجيش القوات المساندة من داخل بارا بولاية شمال كردفان https://t.co/RV3155MP1C pic.twitter.com/3yXozTkQme — Sudan War Updates (@sudan_war) July 25, 2026

وتتحرك مجموعات من "الدعم السريع" في مناطق أم سيالة وجبرة الشيخ ومدينة بارا التي تقع غرب العاصمة الخرطوم، كأقرب نقطة وجود لها من العاصمة، وظلت طوال الفترة الماضية تخوض عمليات كر وفر مع الجيش. وظلت مدينة بارا الاستراتيجية مركزاً لـ"الدعم السريع" في ولاية شمال كردفان، ومقراً لحشود كبيرة من قواتها، وشكلت من هناك ضغطاً كبيراً على مدينة الأبيض عاصمة الولاية، كما شكلت من هناك تهديداً مستمراً على العاصمة الخرطوم، وعلى ولاية النيل الأبيض المجاورة، بسبب قرب المسافة.

وقال حاكم إقليم دارفور بالحكومة المركزية، مني أركو مناوي، في منشور على صفحته بموقع "فيسبوك" تعليقاً على التطورات، إن ما تحقق اليوم ليس نهاية المعركة، بل بداية مرحلة جديدة من الحسم، معلناً أن القوات المسلحة والقوات المشتركة والمقاومة، تمكنت "بعزيمة لا تلين وإرادة لا تُقهر"، من تحرير مناطق بارا، أم قرفة، أم سيالة، وجبرة الشيخ. وأشار إلى أن تحرير هذه المناطق جاء بعد عمليات عسكرية نوعية محكمة، أربكت صفوف المليشيا وكسرت شوكتها، وتابع: "لقد منيت المليشيا بخسائر فادحة في الأرواح والعتاد، وتهاوت دفاعاتها أمام زحف رجال لا يعرفون سوى النصر أو الشهادة".

ويخوض الجيش السوداني ومليشيا قوات الدعم السريع صراعاً مسلحاً منذ 15 إبريل/ نيسان 2023، خلّف آلاف القتلى والمصابين، وأدى إلى موجات نزوح ولجوء هي الكبرى في العالم بحسب الأمم المتحدة، في وقت تقود الولايات المتحدة هذه الأيام تحركات لإجبار طرفي الحرب على القبول بهدنة إنسانية يعقبها وقف دائم لإطلاق النار وعملية سياسية لوضع حد للأزمة في البلاد.