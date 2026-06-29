الجيش السوداني يستعيد بلدتين في النيل الأزرق وأخرى بولاية غرب دارفور

- اندلعت معارك عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في منطقتي مقجة وسركم قرب مدينة الكرمك بإقليم النيل الأزرق، حيث استعاد الجيش السيطرة على هذه المناطق ضمن عملية عسكرية مستمرة. - في ولاية غرب دارفور، شنّ الجيش السوداني هجوماً واسعاً على بلدة كُلبس، وسيطر عليها بعد معارك ضارية، مؤكداً استمرار العمليات لتحرير المناطق من سيطرة المليشيات. - تصاعدت المعارك في إقليم النيل الأزرق، مما أدى إلى أزمة دبلوماسية بين السودان وإثيوبيا، مع تأكيد القوات السودانية على تأمين المناطق المحررة وضمان الاستقرار.

اندلعت معارك عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وحليفتها الحركة الشعبية-شمال في منطقتي مقجة وسركم قرب مدينة الكرمك الاستراتيجية بإقليم النيل الأزرق، جنوبي السودان، والقريبة من الحدود مع إثيوبيا، وانتهت بسيطرة الجيش على المنطقتين وطرد قوات الدعم السريع والحركة الشعبية منهما. وجاءت المعارك ضمن عملية عسكرية يقودها الجيش، مدعوماً بالقوات المساندة، لاستعادة السيطرة على مدينة الكرمك وعدد من المناطق التابعة لها في النيل الأزرق، والتي سيطرت عليها قوات الدعم السريع في 24 مارس/آذار الماضي.

وقال الجيش السوداني في بيان، اليوم الاثنين، إن قواته تمكنت، في إطار العمليات العسكرية المتواصلة، من تحرير منطقتي مقجة وسركم بعد معارك مباشرة مع ما وصفها بـ"فلول المليشيا المتمردة"، انتهت بسيطرة القوات على المواقع و"تراجع العدو" من مسرح العمليات. وأضاف أن "العملية نُفذت وفق خطة ميدانية محكمة وبمشاركة القوات المساندة، ما أسفر عن تكبيد المليشيا خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد". ولفت البيان إلى تواصل عمليات التمشيط لتأمين المناطق المحررة بشكل كامل، وأشار إلى أن "القوات تواصل أيضاً انتشارها الميداني لضمان الاستقرار ومنع أي محاولات تسلل أو إعادة تمركز للعناصر الهاربة"، مؤكداً أن الأوضاع باتت تحت السيطرة الكاملة، وأن العمليات ستتواصل حتى استكمال تطهير المنطقة وبسط الأمن والاستقرار في جميع المحاور.

وبدأ الجيش، قبل نحو شهرين، حشد المزيد من قواته في الإقليم الواقع أقصى جنوب البلاد، ونفذ عمليات اقتحام لعدد من القرى والبلدات القريبة من مدينة الكرمك، وتمكن من السيطرة على عدد من المناطق المحيطة بها. وقالت الفرقة الرابعة مشاة التابعة للجيش في النيل الأزرق في بيان، أمس الأحد، إن قائد الفرقة اللواء إسماعيل الطيب استقبل في مقر القيادة قائد الفرقة الأولى بولاية الجزيرة اللواء عادل عبد الله، وقائد الفرقة الحادية عشرة في ولاية كسلا اللواء عادل أبو بكر. وأضاف البيان أن الزيارة تهدف إلى تفقد القوات التابعة للفرقتين والمشاركة في العمليات بقطاع النيل الأزرق، والوقوف على مجمل الأوضاع العملياتية والميدانية، والاطلاع على سير تنفيذ المهام.

وتصاعدت المعارك في إقليم النيل الأزرق المحاذي لإثيوبيا بعد سلسلة من الهجمات شنتها قوات الدعم السريع وحليفتها الحركة الشعبية-شمال بقيادة عبد العزيز الحلو على عدد من المناطق في مارس/آذار الماضي، ما تسبب في أزمة دبلوماسية بين السودان وإثيوبيا، عقب إعلان الخرطوم في مطلع مايو/أيار انطلاق طائرات مسيرة استراتيجية من مطار بحر دار الإثيوبي ومهاجمة قوات الجيش السوداني عدة مرات في مدينة الكرمك بإقليم النيل الأزرق، إلى جانب شن هجمات أخرى في ولايتي شمال وجنوب كردفان.

الجيش السوداني يسيطر على بلدة كُلبس

شنّ الجيش السوداني والقوات المساندة له، اليوم الاثنين، هجوماً واسعاً على بلدة كُلبس بولاية غرب دارفور، الواقعة على بُعد 140 كيلومتراً شمال شرقي مدينة الجنينة، عاصمة الولاية، بالقرب من الحدود مع تشاد، وتمكن من السيطرة على البلدة الاستراتيجية بعد معارك ضارية مع قوات الدعم السريع والمليشيات الموالية لها، مقتحماً بذلك أحد أبرز معاقل الدعم السريع في غرب دارفور منذ اندلاع الحرب قبل أكثر من ثلاث سنوات. وقال الجيش السوداني، في بيان، إن قواته، مدعومة بالقوات المشتركة والمقاومة الشعبية، تمكنت من "تطهير" منطقة كُلبس في ولاية غرب دارفور من "رجس المليشيا الإرهابية المملوكة لأسرة دقلو" (قادة الدعم السريع)، بعد أن كبدتها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

من جانبه، قال المتحدث باسم القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح المساندة للجيش، متوكل علي، في بيان، اليوم الاثنين، إن قواتهم، إلى جانب الجيش والمقاومة الشعبية، تمكنت من تحرير بلدية كلبس بالكامل من قبضة ما وصفها بـ"المليشيا المتمردة"، وذلك عقب معارك حاسمة أظهرت فيها "قواتنا شجاعة وبسالة كبيرتين، وألحقت بالعدو خسائر فادحة في الأرواح والعتاد"، فيما تواصل الوحدات مطاردة فلول المليشيا وتأمين المنطقة ومحيطها.

وأشار متوكل إلى أن هذا الإنجاز يأتي في سياق العمليات العسكرية المستمرة الهادفة إلى تحرير ما تبقى من المناطق الواقعة تحت سيطرة المليشيا، وصولاً إلى استكمال بسط سيادة الدولة على التراب الوطني كاملاً. ودعا جميع المواطنين في المدن والقرى والمناطق القريبة من مسرح العمليات العسكرية إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، والامتناع عن الاقتراب من مناطق الاشتباكات أو الأجسام والمخلفات العسكرية، حفاظاً على أرواحهم وسلامتهم.

من جانبه، قال المتحدث باسم المقاومة الشعبية بولاية شمال دارفور، أبو بكر أحمد إمام، في بيان، اليوم، إن القوات في المحور الغربي نفذت واحدة من أكبر العمليات العسكرية بتحريرها منطقة كلبس، مؤكداً أن تحريرها يمثل خطوة جديدة في مسار العمليات العسكرية. وأضاف أن كلبس تُعد منطقة استراتيجية كانت تسيطر عليها قوات الدعم السريع، واستُخدمت لاستقبال آلاف العناصر العابرة للحدود، وأصبحت محطة لتجنيد المقاتلين الأجانب ونقطة رئيسية لوصول الإمدادات القادمة من مدينة الجنينة. وأشار إلى أنه إضافة إلى الخسائر الأخرى خلال معركة اليوم، أُسر قائد منطقة كلبس في الدعم السريع، العميد صالح دودين، مع 21 من مقاتليه، وتابع: "عملياتنا مستمرة، وتحرير منطقة كلبس يقرب المسافة إلى الجنينة، وسنحررها قريباً".

وتسيطر قوات الدعم السريع على ولايات إقليم دارفور الخمس، باستثناء أجزاء من ولايتي شمال وغرب دارفور، حيث يسيطر الجيش والقوات المساندة له من الحركات المسلحة وقوات المقاومة الأهلية على عدد من المناطق، أبرزها بلدات الطينة، وكرنوي، وأم برو، وأبو قمرة، وجرجيرة، القريبة من الحدود السودانية التشادية، والتي تمثل أهم وآخر معاقل الجيش والقوات المساندة له في شمال دارفور وغربها. وقد شهدت تلك المناطق خلال الفترة الماضية معارك عنيفة وسيطرة متبادلة بين الجانبين.