- شن الجيش السوداني هجوماً واسعاً لاستعادة منطقة أبو قمرة في شمال دارفور من قوات الدعم السريع، بينما استهدفت الأخيرة مدينة الأبيض بطائرات مسيرة، مما أدى إلى إصابة طلاب. - اتهم حاكم دارفور قوات الدعم السريع بالتهجير القسري ونهب الممتلكات، مؤكداً استمرار المقاومة الشعبية والجيش في تحرير المناطق. - تعرضت ولاية شمال كردفان لهجمات بطائرات مسيرة، مما أدى إلى إصابة طالبات، واستهدفت قوات الدعم السريع شاحنة مساعدات، بينما تم تمديد حالة الطوارئ في النيل الأبيض بسبب الهجمات.

شن الجيش السوداني والقوات المساندة له، اليوم السبت، هجوما واسعا على منطقة أبو قمرة في ولاية شمال دارفور وتمكن من استعادتها من قبضة قوات الدعم السريع التي سيطرت عليها في ديسمبر/ كانون الأول 2025. في المقابل، استهدفت "الدعم السريع" بطائرات مسيرة مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان جنوب وسط البلاد، وتسببت في إصابة عدد من طلاب المدارس، وذلك ضمن سلسلة من الهجمات المتتالية التي تشنها على المدينة، مع تحشيد مستمر لقواتها في عدد من المناطق القريبة من المدينة، فيما رد الجيش بغارات جوية نحو مناطق شمال الولاية.

وقال المتحدث باسم المقاومة الشعبية في شمال دارفور، أبو بكر أحمد إمام، في بيان اليوم السبت، إن القوات المسلحة والقوة المشتركة والمقاومة الشعبية تمكنت صباح اليوم من السيطرة على منطقة أبو قمرة التابعة لبلدية كرنوي بولاية شمال دارفور، وأضاف أن القوات "ستواصل التقدم نحو تحرير مناطق أخرى وتطهير أرض الوطن".

من جانبه، اتهم حاكم إقليم دارفور التابع للحكومة المركزية، مني أركو مناوي، في منشور على صفحته بموقع فيسبوك اليوم، قوات الدعم السريع بممارسة التهجير القسري ونهب الممتلكات والانتهاكات ضد بلدات شمال دارفور ضمن مخطط يهدف لإفراغ الأرض من سكانها الأصليين وإحلال "المرتزقة والأجانب" محلهم. وأضاف: "هذا المخطط لن ينجح، لأن هذه الأرض ارتوت بدماء أهلها عبر التاريخ وقدم أبناؤها الملايين من الشهداء دفاعاً عن العرض والأرض، ولن تكون يوما لقمة سائغة لأحد". وشدد مناوي على أنهم لن يسمحوا بإقامة ما سماها "إمارة لآل دقلو" (قادة الدعم السريع) على أرضهم، لافتا إلى أن "كل مشروع يقوم على القتل والتهجير وسلب الحقوق مصيره الزوال، والأيام بيننا".

أخبار عقوبات أميركية تستهدف شبكات تسليح الجيش والدعم السريع في السودان

وفي ولاية شمال كردفان، قالت مصادر محلية لـ"العربي الجديد" إن طائرة مسيرة هاجمت الأحياء الغربية للمدينة ما تسبب في تطاير الشظايا نحو مدرسة بنات قريبة، وأدى لإصابة نحو 10 طالبات تم نقلهن لتلقي العلاج. وأضافت المصادر أن الجيش شن بدوره غارات جوية استهدفت تجمعات الدعم السريع في بعض المناطق في شمال كردفان، من ضمنها غارة استهدفت قوة للدعم السريع تحمل وقودا في منطقة جبرة الشيخ شمال شرق الأبيض.

من جانبها، قالت مفوضية العون الإنساني الحكومية، في بيان، إن الدعم السريع استهدفت مساء أمس الجمعة شاحنة مساعدات إنسانية تحمل 50 طنا من الدقيق كانت في طريقها إلى مدينة الأبيض. وأضافت أن الهجوم وقع بالقرب من منطقة الرهد أبودكنة في نفس الولاية، ما أدى إلى مقتل السائق وإصابة مرافقيه إصابات جسيمة، والتلف شبه الكامل للشحنة. واعتبرت المفوضية أن هذا العمل "يمثل انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني بحرمان الملايين من المستحقين للإغاثة التي كفلها لهم القانون الدولي والإنساني"، داعية الأمم المتحدة والأسرة الدولية إلى: "تحمل مسؤولياتها الإنسانية والأخلاقية لإدانة هذا الجرم وفضح مرتكبيه".

على صعيد آخر، أصدر والي ولاية النيل الأبيض جنوبي البلاد، قمر الدين محمد، اليوم، قرارا بتمديد فترة حالة الطوارئ في جميع أنحاء الولاية لمدة شهر واحد، وذلك بعد تعرض الولاية الأيام الماضية لهجمات متعددة بالطائرات المسيرة طاولت مناطق مدنية وتسببت في سقوط عدد من الضحايا المدنيين، آخرها الخميس الماضي، حيث استهدفت مسيرة محطة وقود في مدينة ربك عاصمة الولاية، ما أدى لمقتل شخصين وإصابة 7 آخرين.