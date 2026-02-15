الجيش السوداني يدمر منظومة دفاع جوي لـ"الدعم السريع" في كردفان

- أعلن الجيش السوداني تدمير منظومة دفاع جوي تابعة لقوات الدعم السريع في ولاية غرب كردفان، وتوسيع انتشاره لتأمين مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان، مع استمرار العمليات العسكرية لتطهير البلاد من التهديدات. - اتهمت قوات الدعم السريع الجيش بقصف معبر أدري الحدودي مع تشاد باستخدام طائرات مسيّرة، مما يعرقل تدفق المساعدات الإنسانية ويزيد من معاناة المدنيين في المناطق المتأثرة بالصراع. - شهدت العمليات العسكرية استسلام مجموعات من الدعم السريع، بينما تستمر الجهود لتأمين المناطق المتبقية في جنوب كردفان.

أعلن الجيش السوداني، اليوم الأحد، تدمير منظومة دفاع جوي تابعة لقوات الدعم السريع في ولاية غرب كردفان، إلى جانب توسيع انتشار قواته لتأمين مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان، والتي جرى فك الحصار عنها مطلع فبراير/ شباط الجاري. في المقابل، اتهمت قوات الدعم السريع الجيش بقصف معبر أدري، المستخدم لإدخال المساعدات الإنسانية عند الحدود الغربية بين السودان وتشاد، باستخدام طائرات مسيّرة.

وقال المتحدث باسم الجيش السوداني العميد عاصم عوض، في تصريح صحافي مقتضب اليوم الأحد، إن قواتهم تمكنت من تنفيذ عملية نوعية في منطقة أبو زبد بولاية غرب كردفان، أسفرت عن تدمير منظومة دفاع جوي تابعة "لمليشيا آل دقلو الإرهابية" (في إشارة إلى الدعم السريع)، وإلحاق خسائر كبيرة بها في الأرواح والعتاد. وأضاف أن القوات المسلحة تؤكد استمرار عملياتها حتى "تطهير البلاد من دنس الأوباش".

من جهته، قال المتحدث باسم قوات العمل الخاص التابعة للجيش السوداني بولاية غرب كردفان، محمد ديدان، في بيان اليوم الأحد، إن قواتهم عملت على توسيع نطاق السيطرة وتأمين مدينة الدلنج والانفتاح نحو ما تبقى من مناطق جنوب كردفان. وأضاف أن الجيش نفذ، في هذا الإطار، رفقة عدد من التشكيلات العسكرية الأخرى، عمليات تمشيط واسعة في مناطق شمال وشمال شرق الدلنج، واستطاع إزالة عدد من التهديدات التي كانت تحيط بالمنطقة.

ولفت ديدان إلى أن قواتهم "احتسبت شهيدين وعدداً من الجرحى"، مشيراً إلى وجود عمليات استسلام واسعة لمجموعات من الدعم السريع في مناطق جنوب كردفان، وأخرى تفاوض على الاستسلام بعد الهزائم المتتالية التي تلقتها.

من جانبها، قالت قوات الدعم السريع، التي تقاتل الجيش منذ منتصف إبريل/ نيسان 2023، في بيان اليوم، إن الجيش قصف بطائرة مسيّرة، للمرة الثانية، معبر أدري الحدودي مع تشاد. وأضافت أن المعبر يعد أحد الممرات الحيوية التي تربط بين السودان وجمهورية تشاد، كما يمثل شرياناً إنسانياً رئيسياً لإيصال المساعدات الإنسانية والإمدادات التجارية للمدنيين المتضررين من الحرب.

واعتبرت "الدعم السريع" أن الاستهداف الذي وقع اليوم يهدف إلى تعطيل تدفق المساعدات الإنسانية وعرقلة جهود الإغاثة، بما يفاقم معاناة المدنيين ويعمق الأزمة الإنسانية في المناطق المتأثرة بالصراع. وتابعت: "تجدد قواتنا إدانتها القاطعة لهذا الهجوم الإجرامي، وتعبر عن بالغ استغرابها إزاء غياب موقف دولي حازم ورادع، في وقت يواصل فيه الجيش ارتكاب الانتهاكات دون مساءلة".