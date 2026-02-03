الجيش السوداني يحشد نحو كادوقلي

- تحركات الجيش السوداني: حشد الجيش السوداني قوات كبيرة في جنوب كردفان لفك الحصار عن كادوقلي، ونجح في فك الحصار عن الدلنج والسيطرة على هبيلا، مما يعزز قدرته على التحرك نحو كادوقلي وقطع إمدادات قوات الدعم السريع. - الدعم المحلي والتقدم الاستراتيجي: تقدم الجيش يعود جزئياً لدعم السكان المحليين ورفضهم لانتهاكات قوات الدعم السريع، مما ساهم في فك الحصار عن الدلنج واستعادة هبيلا، وفتح الطريق نحو دارفور. - الوضع الإنساني والتحذيرات الدولية: حذر المجلس النرويجي للاجئين من تدهور الوضع الإنساني في جنوب كردفان، حيث يواجه المدنيون قتالاً وانقطاعاً للإمدادات، مما يهدد بكارثة إنسانية.

حشد الجيش السوداني قوات ضخمة في ولاية جنوب كردفان، جنوبي البلاد، متقدماً نحو مدينة كادوقلي، عاصمة الولاية المحاصرة من قبل قوات الدعم السريع التي تخوض ضده حرباً منذ 15 إبريل/ نيسان 2023 مدعومة بحليفتها الحركة الشعبية ـ شمال بقيادة عبد العزيز الحلو. وبدأ الجيش التقدم لفك حصار كادوقلي بعدما تمكن مدعوماً بالقوات المساندة له من فك الحصار عن مدينة الدلنج الاستراتيجية في الولاية نفسها الأسبوع الماضي بعد معارك ضارية مع قوات الدعم السريع والحركة الشعبية، وسيطرته أيضاً على بلدة هبيلا التي تقع على بعد 42 كيلومتراً جنوب شرقي الدلنج.

تمهيد لفك حصار كادوقلي

وقالت مصادر عسكرية لـ"العربي الجديد" إن قوات كبيرة من الجيش والقوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح (حركات موقعة على سلام مع الحكومة) المساندة للجيش وقوات مساندة أخرى، تقدمت وتوزعت منذ نحو يومين على مناطق متفرقة في جنوب كردفان تمهيداً لبدء عملية عسكرية شاملة لفك الحصار عن كادوقلي وقطع طرق الإمداد التي تستخدمها قوات الدعم السريع والحركة الشعبية بين ولايتي شمال وجنوب كردفان، كما انتشرت هذه القوات على مناطق واسعة لتأمين مدينة الدلنج والطرق المؤدية إليها.

وتعتبر ولاية جنوب كردفان معقلاً للحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال التي يقودها عبد العزيز الحلو وتقاتل الجيش السوداني منذ العام 2011، وهي ولاية ذات بيئة جبلية وغابية ويربط مناطقها عدد من الطرق الوعرة، وتحدها من الشمال ولاية شمال كردفان، ومن جهة الشمال الشرقي ولاية النيل الأبيض، ودولة جنوب السودان من جهة الجنوب، وعاصمتها مدينة كادوقلي التي يسيطر عليها الجيش السوداني، فيما تتخذ الحركة الشعبية من مدينة كاودا المحاطة بالجبال معقلاً رئيسياً لها، وتبعد كاودا عن مدينة كادوقلي 96 كيلومتراً، وعن الدلنج 147 كيلومتراً.

وقال المتحدث باسم قوات العمل الخاص التابعة للجيش في ولاية غرب كردفان محمد ديدان، في تصريح على حسابه بموقع فيسبوك، أمس الاثنين، إن ما يجري من عمليات برية كاسحة وعمليات ربط للفرق والمواقع العسكرية والمدن الاستراتيجية بجنوب كردفان حالياً ليس لفك الحصار عن مدينة كادوقلي فقط، لأن كادوقلي محطة في خطة شاملة لاكتساح بري شامل، لافتاً إلى أن الجيش أعاد ترميم آلياته واستطاع توفير كل معدات حسم المعركة وعمليات ربط مدينة الدلنج بمدينة الأبيّض في شمال كردفان، وقد كان ذلك الاختبار العملي الأول لجودة هذه التشكيلات العسكرية والتعديلات التي أجريت عليها. وبفك الحصار عن مدينتي كادوقلي والدلنج يضع الجيش يده على مساحة واسعة من ولاية جنوب كردفان ويصبح بإمكانه التحرك وتشكيل تهديد مباشر لمعقل الحركة الشعبية في مدينة كاودا الاستراتيجية، وعلى معاقل قوات الدعم السريع في ولاية غرب كردفان وحتى دارفور غرباً.

أسباب تقدم الجيش في كردفان

وفي هذا الصدد، قال المستشار في الأكاديمية العليا للدراسات الاستراتيجية والأمنية اللواء معتصم عبد القادر، لـ"العربي الجديد"، إن التقدم الكبير الذي يحرزه الجيش في جنوب كردفان أحد أسبابه الأساسية الرفض المحلي من أبناء تلك المناطق للانتهاكات التي مارستها قوات الدعم السريع بحصارها مدينة الدلنج لنحو عامين وحصار مدينة كادوقلي، وقد تحالف أبناء تلك المناطق مع الجيش لفك حصار الدلنج وبعدها تقدّم الجيش نحو كادوقلي. وأضاف أن هذا الانتصار يشكل تقدماً كبيراً لأن مدينة هبيلا التي استعادها الجيش في 26 يناير/ كانون الثاني الماضي تعتبر منفذاً لولايات دارفور، ومن هناك يمكن بسهولة الانطلاق إلى مدن الفاشر ونيالا والضعين، ولفت إلى أن تحرير ولاية جنوب كردفان يعني التقدم إلى ولاية غرب كردفان التي تسيطر عليها "الدعم" ويشكل ذلك أيضاً انطلاقاً نحو دارفور.

وأشار عبد القادر إلى أن الوضع الميداني في شمال وجنوب كردفان يشهد حالياً تقدماً كبيراً للجيش، إلى جانب أن هناك معارك في ولايات شمال دارفور وغربها، واقترب الجيش من شرق دارفور، ولم يتبقَ غير ولايتي وسط وجنوب دارفور لأنهما محاطتان بولايات أخرى تحت سيطرة "الدعم السريع" وتحتاج لتحريرها أولاً، وأكد أن هذا التقدم كان له تأثير كبير على الحركة الشعبية، وتسبب في حصول انشقاقات وسطها، خصوصاً بعد استهداف طاول أسراً في مدينة الدلنج وقراها، ما أدى إلى انشقاق قادة من أبناء تلك المناطق من الحركة الشعبية والانضمام إلى الجيش، وأبرزهم قوات دانيال كودي، وهو من مؤسسي الحركة ومن معلمي قائدها السابق جون قرنق، وكان لذلك أثر كبير في مد الجيش بالمعلومات، لافتاً إلى أن رئيس الحركة الشعبية عبد العزيز الحلو صار محاصراً في مدينة كاودا، خصوصاً بعد رفع جنوب السودان يدها عن "الدعم السريع".

وأشار عبد القادر أيضاً إلى أن الجيش استطاع حشد المتحركات العسكرية من ولايات الوسط والشمال والشرق إلى إقليمي كردفان ودارفور، والتفرغ للمعارك عقب استعادة الحياة في الخرطوم والوسط، وقد ساعد ذلك في حصوله على الإمدادات والدعم الداخلي والخارجي، لافتاً إلى أن التقدم في جنوب كردفان سوف يكون حاسماً في هذه المعركة، ولن تبقى إلا دارفور. وكانت الحركة الشعبية المتحالفة مع "الدعم السريع" قد توعدت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي باقتحام مدينتي كادوقلي والدلنج والسيطرة عليهما، وطالبت الجيش بتسليمهما بدون قتال، فيما رد الجيش بشن هجمات واسعة على مناطق كانت خاضعة لسيطرة الحركة لسنوات في بلديتي العباسية وأبو جبيهة، شرق ولاية جنوب كردفان، وسيطر على بعض أجزائها.

وفي هذا السياق، حذّر الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين يان إيغلاند في بيان، أمس الاثنين، من أن المدنيين في ولاية جنوب كردفان يواجهون قتالاً محتدماً وانقطاعاً شبه كامل للإمدادات الإنسانية، بعد عام من المجاعة والقصف. وأضاف إيغلاند في ختام زيارة للولاية: "أصبحت جنوب كردفان أخطر جبهة في السودان وأكثرها إهمالاً، بعد الفظائع التي وقعت في الفاشر، دارفور، لا يمكننا السماح بوقوع كارثة أخرى تُصيب المدنيين أمام أعيننا... تُعاني مدن بأكملها من المجاعة، ما يُجبر العائلات على الفرار بلا شيء... أخبرني مدنيون هناك بأنهم يتعرضون للقصف والهجوم في أماكن سكنهم وصلواتهم وتعليمهم، هذه كارثة من صنع الإنسان، وهي تتجه بسرعة نحو سيناريو كارثي".