الجيش السوداني يتقدم في شمال كردفان وجنوبها

- شنّ الجيش السوداني هجوماً برياً كبيراً على قوات الدعم السريع في ولايتي شمال وجنوب كردفان، مستعيداً السيطرة على مناطق كازقيل والحمادي وتأمين الطريق الرئيسي إلى مدينة الأبيض بعد فترة من الهدوء. - دعا المتحدث باسم الجيش مقاتلي الدعم السريع لتسليم أسلحتهم لضمان خروج آمن، محذراً من القضاء عليهم في حال الرفض، مع نشر صور لسيارات محترقة وأسرى من الدعم السريع. - أكد المتحدث باسم القوة المشتركة استمرار العمليات العسكرية بثبات لتحرير الأراضي السودانية من المليشيات المتمردة، مشيراً إلى تقدم القوات بثقة في المحاور المختلفة.

شنّ الجيش السوداني والقوات المساندة له هجوماً برياً كبيراً على مناطق سيطرة قوات الدعم السريع في ولايتي شمال وجنوب كردفان وسط البلاد وجنوبيّها، صباح اليوم السبت، وتمكن من السيطرة على منطقة كازقيل جنوبي مدينة الأبيض، عاصمة ولاية شمال كردفان، ومنطقة الحمادي التابعة لولاية جنوب كردفان، إلى جانب تأمين الطريق الرئيسي الذي يربط هذه المناطق بمدينة الأبيض، وذلك بعد هدوء وانحسار في المواجهات شهدته المنطقة خلال الفترة الأخيرة.

ولم يصدر عن الجيش السوداني تعليق فوري على تجدد المعارك، لكن المتحدث باسم قوات العمل الخاص التابعة للجيش بولاية غرب كردفان محمد ديدان، قال في تصريح مصور إن الجيش أطلق عملية برية كبيرة لاكتساح ما تبقى من مناطق سيطرة مليشيا الدعم السريع في إقليم كردفان، داعياً مقاتلي الدعم السريع إلى تسليم سلاحهم إذا أرادوا العيش، ومؤكداً أن الجيش سيوفر لهم طريقاً آمناً للخروج، وإلا فسيُقضى عليهم. ونشر جنود من الجيش صوراً لسيارات محترقة تابعة للدعم السريع، وأعلنوا القبض على عدد من الأسرى خلال معارك اليوم.

وقال المتحدث باسم القوة المشتركة للحركات المسلحة الموالية للجيش، متوكل علي، في تصريح اليوم السبت، إن العمليات العسكرية تتواصل بثبات وعزيمة لا تلين، وإن قواتهم تتقدم في المحاور من منطقة كازقيل وصولاً إلى الحمادي بخطى واثقة، وأضاف: "نؤكد أن معركتنا من أجل كرامة الوطن مستمرة، ولن تتوقف حتى تحرير الأراضي السودانية كافة من المليشيات المتمردة".

وتبادل الجيش والدعم السريع السيطرة على هذه المناطق طوال الفترة الماضية أكثر من مرة، آخرها مهاجمة "الدعم" للمنطقتين في 27 يناير/ كانون الثاني الماضي، قبل أن تهدأ المواجهات عقب ضرب الجيش طوقاً عسكرياً حول مدينة الأبيض، عاصمة ولاية شمال كردفان، وتأمين المناطق والطرق القريبة منها، ومنع الدعم السريع من التقدم لمحاصرتها.