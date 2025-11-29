- تصدى الجيش السوداني لهجوم عنيف من قوات الدعم السريع على مدينة بابنوسة بولاية غرب كردفان، حيث تمكنت الفرقة 22 مشاة من صد الهجوم رغم استخدام الأسلحة الثقيلة والطائرات المسيرة. - في بلدة كارتالا بولاية جنوب كردفان، دحرت قوات الجيش السوداني هجمات قوات الدعم السريع وقوات الحركة الشعبية - شمال، بقيادة عبد العزيز الحلو، مكبدة إياهم خسائر كبيرة. - حولت قوات الدعم السريع مستشفى مدينة النهود إلى ثكنة عسكرية، مما أعاق تقديم الرعاية الصحية للسكان، وسط اشتباكات عنيفة في ولايات كردفان الثلاث.

تصدّى الجيش السوداني، الجمعة، لهجوم عنيف شنته قوات الدعم السريع على مدينة بابنوسة المحاصرة بولاية غرب كردفان (جنوب)، في أحدث جولة من التصعيد العسكري المتواصل بالمنطقة. وقالت مصادر عسكرية لوكالة الأناضول، إنّ قوات الفرقة 22 مشاة في بابنوسة تمكّنت من صد هجوم واسع استخدمت فيه قوات الدعم السريع الأسلحة الثقيلة والخفيفة والطائرات المسيرة، قبل أن تتراجع بعد تكبدها خسائر كبيرة.

وأضافت: "تراجعت قوات الدعم السريع وركزت قصفها المدفعي على مقر الفرقة 22 في بابنوسة داخل المدينة". وخلال الأيام القليلة الماضية، تصدى الجيش السوداني لعدة هجمات شنتها قوات الدعم السريع على بابنوسة، بالقصف المدفعي والطائرات المسيرة والمركبات القتالية. ويُسقط الجيش، في الآونة الأخيرة، إمدادات لدعم قواته داخل المدينة التي باتت خالية من الأهالي بعد نزوح نحو 177 ألف شخص منها، وفق لجان إغاثية محلية.

وفي بلدة كارتالا، بولاية جنوب كردفان (جنوب)، ذكرت المصادر العسكرية للوكالة، أن قوات الجيش تصدت ودحرت قوات الدعم السريع، إلى جانب قوات الحركة الشعبية - شمال، بقيادة عبد العزيز الحلو، المتحالفة معها، والتي هاجمت البلدة لليوم الثاني على التوالي. وأشارت إلى أن قوات الجيش كبدت القوات المهاجمة خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات.

كذلك بث عناصر من الجيش مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر استيلاءهم على مركبات قتالية في كارتالا. والجمعة، أفادت شبكة أطباء السودان، بأنّ قوات الدعم السريع حوّلت مستشفى مدينة النهود بولاية غرب كردفان جنوبي البلاد إلى ثكنة عسكرية. وأضافت اللجنة المستقلة في بيانها: "حوّلت قوات الدعم السريع جزءاً كبيراً من مستشفى النهود إلى مركز قيادة عسكري وثكنة للقوات منذ اجتياح المدينة قبل أكثر من خمسة أشهر"، وأكدت أن "الدعم السريع منعت المستشفى من أداء دوره الأساسي في تقديم الرعاية الصحية للسكان".

يأتي ذلك وسط اشتباكات عنيفة منذ أيام تشهدها ولايات كردفان الثلاث "شمال وغرب وجنوب" بين الجيش و"الدعم السريع"، ضمن حرب اندلعت منتصف إبريل/ نيسان 2023. ومن أصل 18 ولاية بعموم البلاد، تسيطر "الدعم السريع" على جميع ولايات إقليم دارفور الخمس غرباً، عدا بعض الأجزاء الشمالية من ولاية شمال دارفور التي لا تزال في قبضة الجيش، الذي يسيطر على معظم مناطق الولايات الـ13 المتبقية في الجنوب والشمال والشرق والوسط، بما فيها العاصمة الخرطوم.

(الأناضول، العربي الجديد)