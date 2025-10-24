الجيش السوداني يتصدى لطائرات مسيرة استهدفت الخرطوم لليوم الرابع

- تصدت دفاعات الجيش السوداني لهجمات بطائرات مسيرة على الخرطوم لليوم الرابع، مستهدفة مناطق قرب مطار الخرطوم الدولي، دون تسجيل خسائر بشرية، مع اتهام السلطات لقوات الدعم السريع باستهداف منشآت مدنية. - نفى مجلس السيادة الانتقالي السوداني وجود مفاوضات مع قوات الدعم السريع، بينما تشير تقارير إلى مفاوضات غير مباشرة برعاية أميركية تمهيدًا لاجتماع الرباعية الدولية. - يزور وزير الخارجية السوداني واشنطن لتعزيز العلاقات الثنائية ومناقشة دعم السلام والتعاون الاقتصادي والإنساني بين البلدين.

تصدت دفاعات الجيش السوداني، الجمعة، لهجوم جديد بطائرات مسيرة على العاصمة الخرطوم لليوم الرابع. وأفاد شهود عيان وكالة الأناضول بأن عدداً من الطائرات المسيرة هاجم فجر الجمعة مناطق شرقي مدينة الخرطوم. وذكر الشهود أن صوت المضادات الأرضية والانفجارات سمع بقوة في أحياء شرق الخرطوم، حيث يوجد مطار الخرطوم الدولي. وتأتي الهجمات بعد إعلان السلطات الأربعاء استئناف تشغيل مطار العاصمة للمرة الأولى منذ اندلاع القتال في إبريل/ نيسان 2023.

وخلال الأيام الثلاثة الماضية، تصدت دفاعات الجيش السوداني لطائرات مسيرة استهدفت الخرطوم، دون حديث عن وقوع خسائر بشرية، وفق "الأناضول". ولم تصدر إفادة عن الجيش السوداني بشأن الهجوم على الخرطوم. لكن السلطات عادة ما تقول إن قوات الدعم السريع تستهدف منشآت مدنية، دون تعليق من الأخيرة التي تدعي أنها تراعي حماية المدنيين.

"السيادة السوداني": الحديث عن مفاوضات مع "الدعم السريع" عارٍ عن الصحة

إلى ذلك، نفى مجلس السيادة الانتقالي السوداني، مساء الخميس، وجود أي مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع قوات الدعم السريع في واشنطن. وقال المجلس في بيان، نشره على صفحته بمنصة إكس: "ننفي بشكل قاطع ما تم تداوله في بعض الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة بين القوات المسلحة السودانية والمتمردين (الدعم السريع) في واشنطن". وأكد أن ما يتم تداوله بشأن هذا الموضوع "عار تماما من الصحة". وأضاف البيان: "موقف الدولة ثابت وواضح تجاه أي حوار أو تسوية، وهو الالتزام بالحل الوطني الذي يحفظ سيادة البلاد ووحدتها واستقرارها وحقوق الشعب السوداني".

⭕️ بيـــان صـحــفي



٢٣-١٠-٢٠٢٥م pic.twitter.com/fmpXL5YYlH — مجلس السيادة الإنتقالي - السودان (@TSC_SUDAN) October 23, 2025

وكانت وسائل إعلام إقليمية نقلت عن مصادر، أن واشنطن شهدت الخميس مفاوضات غير مباشرة بين ممثلين من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، ترعاها وزارة الخارجية الأميركية. وأوردت أن "الخارجية الأميركية ووسطاء إقليميين سيديرون عدة اجتماعات منفصلة مع طرفي النزاع في السودان، تمهيدا لاجتماع مرتقب للرباعية الدولية في واشنطن أواخر الشهر الحالي".

وتشكلت الرباعية الدولية بقيادة الولايات المتحدة، في سبتمبر/ أيلول الماضي، بهدف الوصول إلى تسوية سياسية في السودان، وتضم إلى جانبها السعودية والإمارات ومصر. وفي 12 سبتمبر الماضي دعت الرباعية الدولية إلى هدنة إنسانية أولية لـ3 أشهر في السودان، لتمكين دخول المساعدات الإنسانية العاجلة إلى جميع المناطق تمهيداً لوقف دائم لإطلاق النار. يلي ذلك، إطلاق عملية انتقالية شاملة وشفافة تُستكمل خلال 9 أشهر، بما يلبّي تطلعات الشعب السوداني نحو إقامة حكومة مدنية مستقلة، تحظى بقاعدة واسعة من الشرعية والمساءلة.

وزير خارجية السودان يبحث في واشنطن سبل دعم السلام ببلاده

في الشأن ذاته، قالت وزارة الخارجية السودانية، الجمعة، إن الوزير محيي الدين سالم، يزور الولايات المتحدة لبحث العلاقات الثنائية ومواصلة الحوار بشأن دعم السلام في بلاده. وأفادت وزارة الخارجية، بأنه "في إطار حرص حكومة السودان على تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون البنّاء مع الولايات المتحدة، يقوم محيي الدين سالم، وزير الخارجية، بزيارة رسمية إلى واشنطن بدعوة من الحكومة الأميركية".

وأضافت أن الزيارة تأتي في سياق "الجهود المستمرة لتطوير العلاقات بين الخرطوم وواشنطن، ومواصلة الحوار حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك دعم السلام في السودان، وتعزيز التعاون الاقتصادي والإنساني". ولم يوضح بيان الخارجية مزيدا من التفاصيل حول الزيارة وبرنامجها.

ومنذ 15 إبريل/ نيسان 2023، يخوض الجيش وقوات الدعم السريع حربا لم تفلح وساطات إقليمية ودولية عديدة في إنهائها، وسط معاناة المدنيين. وقُتل في الحرب نحو 20 ألف شخص وشُرد أكثر من 15 مليوناً بين نازح ولاجئ، وفق تقارير أممية ومحلية، في حين قدرت دراسة أعدتها جامعات أميركية عدد القتلى بنحو 130 ألف شخص.

(الأناضول، العربي الجديد)