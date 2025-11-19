- دعا قائد قطاع النيل الأزرق في الجيش السوداني إلى الاستجابة لنداء القائد العام للمشاركة في الاستنفار الوطني، بعد إعلان التعبئة العامة، وسط تقدم الجيش في إقليم كردفان وتكبيد قوات الدعم السريع خسائر فادحة. - استعادت القوة المشتركة للحركات المسلحة السيطرة على مناطق في شمال كردفان بالتعاون مع الجيش، بينما ادعت قوات الدعم السريع تصديها لهجمات الجيش، مما يشير إلى تحركات لاستعادة مدن دارفور. - تشهد كردفان اشتباكات عنيفة أدت لنزوح الآلاف، مع تفاقم المعاناة الإنسانية في السودان منذ أبريل 2023، وسط تقارير عن فظائع في دارفور.

دعا قائد قطاع النيل الأزرق دفاع جوى في الجيش السوداني علي حسن بيلو، الأربعاء، إلى الاستجابة لنداء القائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح البرهان بالمشاركة في الاستنفار الوطني، وذلك بعد إعلان الأخير التعبئة العامة في القوات المسلحة السبت الماضي، ودعوته جميع السودانيين القادرين على حمل السلاح إلى التقدّم والمشاركة في القتال الدائر ضدّ قوات الدعم السريع.

ومساء الثلاثاء، أعلن الجيش إحرازه تقدماً نوعياً في محاور القتال بولايات إقليم كردفان بعد معارك ضد قوات الدعم السريع. وقال الجيش إن قواته "تمكنت من تنفيذ المهام بكفاءة عالية وكبّدت مليشيا الدعم السريع خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، كما تم تأمين عدد من المواقع الحيوية وإعادة الانتشار وفق الخطة الموضوعة"، من دون توضيح ماهيتها. وذكر البيان أن عمليات الجيش السوداني "تسير وفق تقديرات دقيقة، وأن روح المقاتلين ومعنوياتهم في أعلى مستوياتها".

والثلاثاء أيضاً، أعلنت القوة المشتركة للحركات المسلحة في السودان، أن قواتها استعادت مع الجيش السوداني السيطرة على منطقة أبو سنون وأبو قعود بولاية شمال كردفان. كما أعلن حاكم إقليم دارفور (غرب) مني أركو مناوى، تحقيق قوات الجيش والقوات المساندة له "انتصاراً" على قوات الدعم السريع في منطقة جبل أبو سنون ومناطق أخرى بولاية شمال كردفان.

من جهتها، قالت "الدعم السريع" في بيان الثلاثاء، إن قواتها تصدت لهجوم من الجيش السوداني على جبل أبو سنون وجبل عيسى والعيارة غربي مدينة الأُبَيِّض عاصمة شمال كردفان. ومنطقة جبل أبو سنون تقع غربي الأُبَيِّض بنحو 35 كيلو متراً، فيما تبعد أبو قعود عن مركز الولاية بنحو 45 كيلو متراً. والاثنين، استعاد الجيش السوداني، السيطرة على منطقة "أم سيالة" شمالي ولاية شمال كردفان، بعد معارك مع "الدعم السريع". بينما ادعت "الدعم السريع" في بيان الاثنين، أنها حققت انتصاراً على قوات الجيش في منطقة أم سيالة وكبدتها خسائر في الأرواح والعتاد.

وتأتي هذا التطورات بعد ثلاثة أيام من سيطرة الجيش السوداني على منطقتي "كازقيل" و"أُم دَم حاج أحمد" بولاية شمال كردفان، بعد معارك مع "الدعم السريع". وبانفتاح قواته من مدينة الأبيض نحو "أم دم حاج أحمد" شمالها و"كازقيل" جنوبها و"جبل أبو سنون" غربها، يصنع الجيش ما يشبه القوس المتجه نحو إقليم دارفور بغرض استعادة مدنه من "الدعم السريع"، وفق مراقبين.

من جهته، قال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر لوكالة فرانس برس إن الفظاعات التي ارتُكبت في منطقة الفاشر بإقليم دارفور في غرب السودان نُفذت "في ظل شعور بالإفلات التام من العقاب". وقال فليتشر بعد زيارة لدارفور إنه استمع "إلى الكثير من الشهود، والكثير من الناجين من هذا العنف الوحشي". وأضاف، في مقابلة مع وكالة فرانس برس مساء الثلاثاء، في العاصمة التشادية نجامينا "كانت رواياتهم مروعة. ثمة شعور بالإفلات التام من العقاب وراء هذه الفظائع. إعدامات جماعية، وعنف جنسي واسع النطاق، وتعذيب".

وتشهد ولايات إقليم كردفان الثلاث (شمال وغرب وجنوب)، منذ أيام، اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني و"الدعم السريع" أدّت إلى نزوح عشرات الآلاف من المدنيين. ومن أصل 18 ولاية بعموم البلاد، تسيطر "الدعم السريع" على جميع ولايات إقليم دارفور الخمس غرباً، عدا بعض الأجزاء الشمالية من ولاية شمال دارفور في قبضة الجيش، الذي يسيطر على معظم مناطق الولايات الـ13 المتبقية، بما فيها العاصمة الخرطوم.

وتتفاقم المعاناة الإنسانية في السودان جراء استمرار حرب دامية بين الجيش و"الدعم السريع" منذ إبريل/ نيسان 2023، أدّت إلى مقتل عشرات الآلاف وتشريد نحو 13 مليون شخص.

(الأناضول، فرانس برس)