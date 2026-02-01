- تمكن الجيش الجزائري من القضاء على أربعة مسلحين من تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" في عملية تمشيط بمنطقة جبلية في عين الدفلى، واسترجاع أسلحة وذخيرة، مع استمرار البحث عن عناصر أخرى محتملة. - شدد الجيش على عزمه القضاء على بقايا التنظيمات الإرهابية في المنطقة، حيث تعد عين الدفلى من المناطق التي لا تزال تضم خلايا معزولة، ويُعتقد أنها مسؤولة عن هجوم سابق على قافلة عسكرية. - رغم النجاحات العسكرية، تواصل بعض الخلايا المعزولة رفض الاستسلام، مما يستدعي استمرار العمليات العسكرية النوعية لتطويقها.

أعلن الجيش الجزائري، اليوم الأحد، القضاء على مجموعة مسلحة تضم أربعة عناصر تنتمي لآخر الخلايا المتبقية لتنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"، كانت تتحصن في منطقة جبلية بمحافظة عين الدفلى، على بعد 200 كيلومتر غرب العاصمة الجزائرية.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية بأن وحدة من الجيش، كانت تقوم بعملية بحث وتمشيط في منطقة جبل عمرونة، تمكنت من القضاء على المسلحين الأربعة، واسترجاع أربع قطع أسلحة رشاشة وكمية من الذخيرة كانت بحوزتهم، فيما تستمر عمليات التمشيط بحثاً عن عناصر آخرين يحتمل وجودهم في المنطقة نفسها.

وشدد الجيش في بيانه على أن قواته عازمة على تعقب بقايا "المجرمين" حتى القضاء النهائي عليهم ضمن خطة اجتثاث الإرهاب. وتعد محافظة عين الدفلى من المناطق التي لا تزال تضم خلايا محدودة ومعزولة للتنظيم، ويُعتقد أنها المسؤولة عن الهجوم الذي استهدف قافلة للجيش في المنطقة نفسها خلال مارس/ آذار الماضي، وأسفر حينها عن مقتل ثلاثة عسكريين وإصابة آخرين.

وكانت قوات الجيش قد تمكنت في مايو/ أيار الماضي من قتل المدعو "أبو العباس"، المسؤول الأول عن الجماعة المسلحة في عين الدفلى، واسمه الحقيقي سرباح أحمد، والذي انخرط في العمل المسلح منذ عام 1997. وتعتبر هذه العملية العسكرية الثانية من نوعها من حيث عدد القتلى، بعد عملية سبتمبر/ أيلول الماضي التي أسفرت عن تحييد ستة مسلحين في ولاية تبسة شرقي البلاد.

ورغم نجاح الجيش في تطويق حركة الجماعات المسلحة وعزلها مستفيداً من سلسلة عمليات استسلام واسعة، إذ تم القضاء على 67 مسلحاً خلال عام 2025، وتفكيك شبكات دعم تضم 369 عنصراً العام الماضي، إلا أن بعض الخلايا المعزولة في المناطق الجبلية ما زالت ترفض الاستسلام، ما يفسر استمرار عمليات التمشيط النوعية التي تنفذها الوحدات العسكرية.