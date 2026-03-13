الجيش الجزائري يعلن القضاء على أربعة مسلحين قرب الحدود مع تونس

أعلن الجيش الجزائري عن مقتل أربعة مسلحين يتبعون تنظيم القاعدة، ليل الخميس - الجمعة، في منطقة تبسة قرب الحدود مع تونس، في عملية هي الثانية في نفس المنطقة منذ بداية شهر رمضان.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية بأن وحدة عسكرية نصبت كميناً لمجموعة مسلحة تنشط على الحدود، بعد استغلال معلومات من قبل استخبارات الجيش، تمكنت خلاله من القضاء على أربعة إرهابيين واسترجاع أربع قطع أسلحة رشاشة من نوع كلاشنيكوف وكمية معتبرة من الذخيرة وأغراض أخرى، كانت بحوزتهم. وأكد البيان أن الجيش سيواصل تعقب ما وصفها بـ"بقايا المجرمين" في كل الظروف والمناسبات، حتى القضاء النهائي عليهم.

وكان الجيش الجزائري قد أطلق في أكتوبر/ تشرين الأول 2018 خطّة لاجتثاث الإرهاب من البلاد. وفي الأول من مارس/ آذار الجاري، نفذت قوات الجيش عملية في منطقة زدين بولاية عين الدفلى، 190 كيلومتراً غربي العاصمة الجزائرية، قضت فيها على مسلحين. وقبلها بوقت قصير كان الجيش قد قضى على مجموعة مسلحة تضم أربعة مسلحين، من آخر الخلايا المتبقية لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.

واللافت هذه المرة هو العامل الجغرافي الذي تتحرك فيه الجماعات المسلحة، إذ رصد الجيش مجموعة مسلحة ثانية في نفس المنطقة القريبة من الحدود مع تونس، ما قد يشير إلى محاولة من قبل المسلحين لاستغلال المنطقة الحدودية الممتدة بين البلدين للتمركز فيها، واستغلال مسالك التهريب للتحرك والتموين، والإفلات من المراقبة العسكرية والأمنية.

وقال الباحث في الشؤون الأمنية عابد خلاف لـ"العربي الجديد"، "ميدانياً لم تعد لهذه الجماعات أية تأثيرات على الأمن، بدليل أنها لم تستطع تنفيذ أية عمليات منذ فترة طويلة، لكن من الواضح أنها تحاول إنشاء نقاط لها على النطاق الحدودي الذي يوفر مسالك اختباء وتخف وتمويه، كما أنه ليس من المستبعد أن تكون لهذه الخلايا صلات بخلايا مسلحة تنشط من الجانب التونسي على الحدود أيضاً".

وكانت السلطات التونسية اعتقلت قبل فترة قصيرة عدداً من عناصر هذه الجماعات في القصرين قرب الحدود مع الجزائر. وأضاف المحلل أن "الأجهزة الجزائرية تبدو متيقظة لذلك، وهذا ما يفسر العمليات العسكرية الناجحة مؤخراً في هذه المنطقة، وبالنظر إلى حساسيتها كمنطقة حدودية، كان قائد الجيش الفريق أول السعيد شنقريحة قد زار المنطقة خلال عملية سبتمبر/أيلول الماضي عندما قتل الجيش ستة إرهابيين".