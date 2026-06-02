الجيش الجزائري يحبط تهريب أسلحة وذخائر قرب حدود النيجر

- ضبطت السلطات الجزائرية شحنة أسلحة كبيرة في منطقة عين قزام، تضمنت بنادق رشاشة، رشاشات مضادة للطائرات، قاذف صاروخي، ومدفع هاون، مما يعكس يقظة الجيش في حماية الحدود. - العملية جاءت بعد معلومات استخباراتية، ولم يُذكر توقيف أشخاص، لكنها تؤكد عزم الجيش على إحباط محاولات المساس بأمن البلاد. - دعا رئيس أركان الجيش إلى تعزيز الجهود لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، مشيراً إلى الترابط بينهما وضرورة التصدي للتهديدات الأمنية.

أعلنت السلطات الجزائرية حجز شحنة من الأسلحة والذخائر والقذائف الصاروخية، إضافة إلى سلاح مضاد للطائرات، في منطقة عين قزام بأقصى جنوبي البلاد، بالقرب من الحدود الجزائرية-النيجرية.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الثلاثاء، بأن "وحدة تابعة للجيش تمكنت من ضبط كمية معتبرة من الأسلحة كانت على متن سيارة رباعية الدفع في منطقة عين قزام التابعة للناحية العسكرية السادسة، وذلك إثر استغلال معلومات استخباراتية وردت إلى المصالح المختصة في المنطقة".

وبحسب البيان، ضمت الشحنة خمسة بنادق رشاشة من نوع "كلاشنيكوف"، وسبعة رشاشات، إضافة إلى رشاش مضاد للطائرات، وقاذف صاروخي، ومدفع هاون، وأربع قذائف، وكميات من الذخيرة بمختلف العيارات، وثمانية مخازن ذخيرة، فضلاً عن هواتف نقالة.

ولم يوضح البيان ما إذا كانت العملية قد أسفرت عن توقيف أشخاص يشتبه بارتباطهم بالشحنة، لكنه أكد أن هذه العملية النوعية "تجسد يقظة وعزم أفراد الجيش الوطني الشعبي على حماية الحدود الوطنية وإحباط كل المحاولات الرامية إلى المساس بأمن البلاد".

وكان رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أول السعيد شنقريحة، قد دعا القيادات العسكرية، خلال زيارة إلى الناحية العسكرية الخامسة في 19 مايو/أيار الماضي، إلى مواصلة الجهود العملياتية في المناطق الحدودية الحساسة، ومضاعفة إجراءات مكافحة الجماعات الإرهابية وشبكات الجريمة المنظمة، لمنع أي محاولات تسلل أو تهريب للأسلحة والذخائر عبر الحدود.

وأشار شنقريحة إلى "وجود ترابط بين الجماعات الإرهابية وشبكات الجريمة المنظمة"، مؤكداً ضرورة التصدي لمختلف التهديدات الأمنية التي تستهدف استقرار البلاد وأمنها.