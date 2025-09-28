الجيش الباكستاني يعلن مقتل 17 عنصراً من طالبان شمال غربي البلاد

- نفذ الجيش الباكستاني عملية عسكرية ناجحة في كرك، شمال غرب البلاد، استهدفت مسلحين من جماعة الملا نذير التابعة لطالبان، مما أدى إلى مقتل 17 مسلحاً. تأتي هذه العملية ضمن جهود الجيش للقضاء على الجماعات المسلحة. - كشفت قوات مكافحة الإرهاب عن هوية انتحاري أذربيجاني حاول استهداف الزعيم الديني المولوي فضل الرحمن في بشاور، وفشل في الوصول إلى هدفه بعد اعتراضه من الشرطة. - شهدت مقاطعة باجور انفجاراً أودى بحياة أربعة شباب، وسط تباين الروايات حول سببه، مما أثار انتقادات من نواب البرلمان المحلي والفيدرالي.

أعلن الجيش الباكستاني مقتل 17 من عناصر طالبان في عمليات للجيش في منطقة كرك إلى الشمال الغربي للبلاد. وأعلنت قوة مكافحة الإرهاب أن عملية انتحارية كان هدفها الزعيم الديني المولوي فضل الرحمن في مدينة بشاور إلى الشمال الغربي في شهر مايو/ أيار المنصرم نفذها مواطن أذربيجاني، دخل إلى باكستان عبر مطار إسلام أباد.

وقال مكتب العلاقات العامة في الجيش الباكستاني، في بيان، إن قوات الجيش نفذت عملية عسكرية ضد المسلحين في منطقة كرك إلى الشمال الغربي، استناداً إلى معلومات استخباراتية، وتمكنت من قتل 17 مسلحاً. وذكر البيان أن المسلحين كانوا ينتمون إلى جماعة الملا نذير، وكان عددهم 22، في وقت لا تزال فيه العملية جارية لاستكمال القضاء على من تبقى منهم. وهنأ مكتب رئيس الوزراء الجيش الباكستاني بشنّ هذه العملية الناجحة والقضاء على من وصفهم بأعداء باكستان.

يُذكر أن الملا نذير كان أحد القياديين البارزين في حركة طالبان الباكستانية، إلا أنه حافظ على علاقات جيدة مع الجيش الباكستاني، الأمر الذي أدى إلى نشوب خلافات بينه وبين قيادات أخرى في الحركة ودفعه إلى الانشقاق عنها. وقد قُتل نذير في غارة جوية أميركية بوزيرستان في يناير/كانون الثاني 2013. وبعد مقتله، اتخذ فرعه موقفاً معادياً للجيش الباكستاني، لكنه سرعان ما ضعُف مع مرور الوقت. غير أن إعلان الجيش الباكستاني شنّ عملية ضد هذا الفرع، أدت إلى مقتل 17 من عناصره، أعاد اسمه إلى الواجهة بعد فترة طويلة من الغياب.

مقتل مسلحين أجنبيين

ولم تظهر السلطات الباكستانية حتى الآن هوية القتلى، لكن مصدراً قبلياً في المنطقة رفض الكشف عن هويته قال لـ"العربي الجديد"، إن قائد المسلحين في المنطقة، الذي قتل في العملية، كان من سكان منطقة لكي مروت المجاورة لكرك، ويدعى قائد سليم بتان، إضافة إلى القيادي حافظ سعد من منطقة سركودها بإقليم البنجاب، وشاب بنغالي كان في جيبه بطاقة هوية وعملة بلاده. وذكر المصدر أن بين مسلحي طالبان الباكستانية عناصر من بنغلادش، يأتون عادة إلى مدينة لاهور الباكستانية من أجل المشاركة في أنشطة دينية، ولكنهم يتوجهون بعد ذلك إلى المناطق الباكستانية المختلفة.

وكانت قوات مكافحة الإرهاب في باكستان قد أعلنت الأحد هوية أحد الانتحاريين الذي حاول استهداف الزعيم الديني المولوي فضل الرحمن في مدينة بشاور في شهر مايو/أيار الماضي، مشيرة إلى أنه شاب من أذربيجان. وأضاف بيان لقوات مكافحة الإرهاب أن "شاباً أذربيجانياً يُدعى عمران كليوف قد جاء إلى باكستان عبر مطار إسلام أباد في الـ24 من شهر إبريل من هذا العام، واختفى بعد ذلك، لكن بعد الفحص الطبي تبين أن الانتحاري كان ذلك الشاب ذاته، وأنه توجه من إسلام أباد إلى مدينة بشاور، وكانت هناك خلية من تنظيم داعش صنعت له هوية باكستانية مزورة، ونقلته إلى مكان الهجوم، ولكنه لم يتمكن من الوصول إلى الهدف (المولوي فضل الرحمن زعيم جمعية علماء باكستان)، وعندما أوقفته الشرطة فجّر حزامه الناسف على بعد مسافة من المنصة الرئيسية حيث كان يوجد المولوي فضل الرحمن الهدف الرئيسي، ولكن التفجير أدى إلى مقتل اثنين من عناصر الشرطة وإصابة آخرين".

قصف جوي للجيش

إلى ذلك، قتل أربعة شباب وأصيب ثلاثة آخرون بجراح جراء وقوع انفجار في مقاطعة باجور القبلية. وأعلنت الحكومة أن الانفجار ناجم عن صاروخ قديم كان في المنطقة، ولكن مصادر قبلية ونواب البرلمان، الإقليمي والفيدرالي، أكدوا أن التفجير نجم عن غارة جوية نفذتها طائرة بلا طيار تابعة للجيش الباكستاني، وأنه وقع في منطقة مكتظة بالسكان، مشيرين إلى أن "عشرات من المواطنين كانوا موجودين في المنطقة وقت التفجير، وشاهدوا طائرة بلا طيار وهي تنفذ الغارة على شباب كانوا يلعبون".

وقال نثار باز خان، نائب في البرلمان المحلي في إقليم خيبربختونخوا من حزب عوامي القومي الوطني البشتوني، حليف الحكومة المركزية، في تصريح صحافي، إن غارة جوية لسلاح الجو وقعت في منطقة ماموند وقتلت أربعة شباب وأصابت ثلاثة آخرين، موضحاً أن الجيش والحكومة أكدتا قبل أيام أن المنطقة تم تطهيرها، ولكن الآن الجيش ينفذ الغارة. وأكد نثار "عدم وجود أي مسلح في المنطقة (..) لم ينفجر أي صاروخ بل الجيش والدولة العميقة تلعب سياسة الدم. إنها تريد إراقة دماء أبناء القبائل من أجل الوصول إلى أهداف لا نعرفها". فيما قال كل زفر خان، النائب السابق في البرلمان الفدرالي من حزب عمران خان، إن الهجوم نفذته طائرة بلا طيار تابعة للجيش، والجيش إن خرج من المنطقة فسيأتي الأمن إليها في أقل من عشرة أيام، وإنه السبب في إحداث التوتر الحالي، وإراقة دماء القبائل.