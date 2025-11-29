الجيش الإيراني يتوعد بـ"رد ساحق" على أي اعتداء ويكشف عن قاعدة عائمة

- أكد اللواء أمير حاتمي أن الاستراتيجية الدفاعية الإيرانية تعتمد على "الدفاع النشط والردع الذكي"، مشيراً إلى أن البحرية الإيرانية تمثل "ركناً أساسياً" في تحقيق العمق الدفاعي للبلاد، مع التركيز على تطوير القدرات البحرية وبناء السفن المتقدمة. - كشف عن تدشين قاعدة "كردستان" العائمة، التي تُعد مدينة لوجستية متطورة، قادرة على استقبال وصيانة السفن الثقيلة، وتوفير الدعم اللوجستي والعملياتي للوحدات القتالية والمرافقة. - أشار حاتمي إلى أن العقوبات الدولية كانت دافعاً للابتكار في الصناعات الدفاعية، مؤكداً أن إيران هي الحامية لأمن مضيق هرمز، وداعياً القوات الأجنبية لمغادرة المنطقة.

توعد قائد الجيش الإيراني العام، اللواء أمير حاتمي، اليوم السبت، بأن بلاده "لن تنتظر حتى يتعرض لها العدو"، مؤكداً أن الاستراتيجية الدفاعية الإيرانية تقوم على "الدفاع النشط والردع الذكي"، بما يشمل الجاهزية لـ"أي ردّ قاطع ومُحطِّم" على أي اعتداء. وجاءت تصريحات حاتمي خلال مراسم يوم القوات البحرية، التي شهدت تدشين قاعدة بحرية جديدة تحمل اسم "كردستان"، وانضمام المدمّرة "سهند" إلى أسطول الجنوب التابع للبحرية الإيرانية. وأكد أن الصناعة البحرية الإيرانية أصبحت في "موقع متقدم" في مجالات تصنيع القطع السطحية والغواصات وتجهيزاتها المختلفة.

وأشار عضو المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إلى أن البحرية تمثّل "ركناً أساسياً" في تحقيق العمق الدفاعي للبلاد، مؤكداً أن القوات المسلحة بجميع فروعها "لن تتردّد في بذل أي جهد دفاعاً عن إيران وتأمين سلامة شعبها". ونقلت وكالة فارس المحافظة عن حاتمي قوله إن قوة إيران العسكرية تشكّل "ركيزة لاستقرار المنطقة"، مشدداً على أن أمن دولها "مترابط ولا يمكن فصله". وأضاف أن تطوير القدرات البحرية، وبناء السفن المتقدمة، وتعزيز القدرة على العمل في المياه البعيدة، يمثل جزءاً من برامج الجيش الإيراني المحورية.

ورأى حاتمي أن العقوبات الدولية "كانت دافعاً للابتكار والتسريع في الجهد العلمي" في مجال الصناعات الدفاعية، معتبراً أن تحويل الضغط إلى فرصة يعدّ "انتصاراً استراتيجياً" لإيران. كذلك دعا القوات الأجنبية إلى مغادرة المنطقة، مؤكداً أن "السلام والاستقرار في مضيق هرمز قضية بالغة الأهمية لدول المنطقة كافة، وأن إيران هي الحامية والضامنة لهذا الأمن". وأضاف أن خطوط الملاحة والنقل البحري الإيرانية، بما في ذلك ناقلات النفط، تُؤمّن حالياً في خليج عدن والمناطق التي تنتشر فيها القرصنة البحرية، واصفاً ذلك بأنه "دليل على قوة البحرية الإيرانية".

وخلال المراسم نفسها، كشفت البحرية الإيرانية عن قاعدة "كردستان" العائمة الجديدة التي تُقدّم بوصفها مدينة عائمة ومنشأة لوجستية متطورة. وتتيح القاعدة استقبال المدمّرات والفرقاطات والغواصات في آن واحد، وتضم ورشاً لصيانة السفن الثقيلة حتى عشرة آلاف طن، إضافة إلى مخازن وقود وذخيرة تكفي لدعم العمليات البحرية لمدة 90 يوماً، وفق وكالة مهر الإيرانية.

وتشمل تجهيزاتها مستشفى بحرياً، ومركز قيادة وسيطرة، ومحطات لطائرات مسيّرة، وأنظمة تحت سطحية غير مأهولة للعمليات الخاصة. ووفق قائد البحرية، الأميرال شهرام إيراني، تمثل القاعدة منصة دعم قتالي قادرة على تأمين الإسناد والإخلاء الطبي والاتصالات والعمليات الجوية والبحرية والغوص، إلى جانب الإمداد السريع للمواد الحيوية. وبالرغم من أن دورها الرئيس دعم الوحدات القتالية والمرافقة، فهي قادرة أيضاً على خدمة أساطيل الصيد والنقل التجاري.

وأشار إيراني، الذي ينحدر من محافظة كردستان غربي إيران، إلى أن خبرات مهمة الأسطول 86 أسهمت في تطوير المشروع الذي يأتي ضمن سياسة التنمية البحرية الشاملة، واصفاً "كردستان" بأنها قاعدة استراتيجية قادرة على العمل في المياه البعيدة والمحيطات.