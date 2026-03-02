الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير مقر وزارة الاستخبارات الإيرانية واغتيال أبرز قادتها

أخبار
حيفا

نايف زيداني

نايف زيداني
نايف زيداني
صحافي فلسطيني من الجليل، متابع للشأن الإسرائيلي وشؤون فلسطينيي 48. عمل في العديد من وسائل الإعلام العربية المكتوبة والمسموعة والمرئية، مراسل "العربي الجديد" في الداخل الفلسطيني.
مباشر
02 مارس 2026
تصاعد الدخان فوق طهران بفعل الغارات، 28 فبراير 2026 (الأناضول)
تصاعد الدخان فوق طهران بفعل الغارات، 28 فبراير 2026 (فاطمة بهرامي/ الأناضول)
+ الخط -

الجيش الإسرائيلي: الوزارة تعد جهاز الاستخبارات الرئيسي لإيران

الجيش الإسرائيلي: قتلنا نائب وزير الاستخبارات للشؤون الإسرائيلية

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، اغتيال كبار مسؤولي وزارة الاستخبارات الإيرانية، خلال الضربة الافتتاحية للعدوان على إيران يوم السبت، مشيرًا إلى أنه عاود اليوم مهاجما مقر الوزارة في طهران.

وعدّد جيش الاحتلال خلال بيان صحافي عددا من مسؤولي جهاز الاستخبارات الذين استهدفهم الضربة، من بينهم، سيد يحيى حميدي، نائب وزير الاستخبارات للشؤون الإسرائيلية "الرجل الأبرز في الوزارة"، وقال إن "حميدي أشرف على مر السنين على عمليات ضد أهداف يهودية وغربية وضد معارضي النظام داخل إيران وخارجها"، إضافة إلى جلال بور حسي، رئيس هيئة التجسس في وزارة الاستخبارات الإيرانية، إلى جانب "عدد من المسؤولين الآخرين الذين كانوا يعملون على توجيه عمليات إرهابية في كل أنحاء العالم وعلى قمع أفراد الشعب الإيراني، بما في ذلك خلال الاحتجاجات الأخيرة". واعتبر الجيش الإسرائيلي، أن "تصفية كبار مسؤولي الوزارة تشكّل ضربة قاسية لقدرة النظام على تنفيذ عمليات".

وتابع البيان، إنه "بالإضافة إلى تصفية كبار مسؤوليها هجم سلاح الجو على مقر الوزارة في طهران"، مشيرًا إلى أن "الوزارة تعد جهاز الاستخبارات الرئيسي للنظام الإيراني، وتمتلك أكثر الإمكانيات تطوراً في إيران، كما أنها تابعة للمرشد الإيراني مباشرة".

قرب أنقاض مبنى مدمَّر جراء غارة في طهران (فرانس برس)
تقارير دولية
التحديثات الحية

إيران والمنطقة بعد خامنئي: مآلات الحرب وأكلافها ومصير النظام

وكان القائد العام لقوات الأمن الداخلي (الشرطة) الإيرانية، أحمد رضا رادان، قد أعلن الأحد، مقتل اللواء غلام رضا رضائيان، رئيس استخبارات جهاز الأمن الداخلي، إلى جانب عدد من القادة العسكريين في أعقاب العدوان يوم السبت دون أن يذكر مكان أو طبيعة الاستهداف. يأتي ذلك فيما أعلن الجيش الإسرائيلي الاثنين أنه يوسع حملته ضد إيران وسيزيد من ضرباته ضد "العناصر الأساسية للنظام". وأضاف المتحدث باسم الجيش إيفي ديفرين، خلال إحاطة صحافية "سنواصل توجيه المزيد من الضربات ضد العناصر الأساسية لهذا النظام وسنستمر في إلحاق الأضرار" بحزب الله اللبناني المدعوم من إيران.

دلالات
المزيد في سياسة
ماجد الأنصاري خلال مؤتمر صحافي في الدوحة 30/6/2025 (العربي الجديد)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

الأنصاري: الاعتداءات الإيرانية على قطر استهدفت بنية تحتية مدنية

قوات الاحتلال خلال اقتحام مدينة نابلس، 26 فبراير 2026 (Getty)
التحديثات الحية
تقارير عربية
مباشر

الضفة الغربية| حملة اعتقالات واسعة واعتداءات للمستوطنين في الخليل

تنظيم داعش قوات الأمن السوري في الرقة، 19 يناير 2026 (علي الحاج سليمان/Getty)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

الداخلية السورية تحبط مخططاً لـ"داعش" ضد موكب حكومي