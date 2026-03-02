زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، اغتيال كبار مسؤولي وزارة الاستخبارات الإيرانية، خلال الضربة الافتتاحية للعدوان على إيران يوم السبت، مشيرًا إلى أنه عاود اليوم مهاجما مقر الوزارة في طهران.

وعدّد جيش الاحتلال خلال بيان صحافي عددا من مسؤولي جهاز الاستخبارات الذين استهدفهم الضربة، من بينهم، سيد يحيى حميدي، نائب وزير الاستخبارات للشؤون الإسرائيلية "الرجل الأبرز في الوزارة"، وقال إن "حميدي أشرف على مر السنين على عمليات ضد أهداف يهودية وغربية وضد معارضي النظام داخل إيران وخارجها"، إضافة إلى جلال بور حسي، رئيس هيئة التجسس في وزارة الاستخبارات الإيرانية، إلى جانب "عدد من المسؤولين الآخرين الذين كانوا يعملون على توجيه عمليات إرهابية في كل أنحاء العالم وعلى قمع أفراد الشعب الإيراني، بما في ذلك خلال الاحتجاجات الأخيرة". واعتبر الجيش الإسرائيلي، أن "تصفية كبار مسؤولي الوزارة تشكّل ضربة قاسية لقدرة النظام على تنفيذ عمليات".

وتابع البيان، إنه "بالإضافة إلى تصفية كبار مسؤوليها هجم سلاح الجو على مقر الوزارة في طهران"، مشيرًا إلى أن "الوزارة تعد جهاز الاستخبارات الرئيسي للنظام الإيراني، وتمتلك أكثر الإمكانيات تطوراً في إيران، كما أنها تابعة للمرشد الإيراني مباشرة".

وكان القائد العام لقوات الأمن الداخلي (الشرطة) الإيرانية، أحمد رضا رادان، قد أعلن الأحد، مقتل اللواء غلام رضا رضائيان، رئيس استخبارات جهاز الأمن الداخلي، إلى جانب عدد من القادة العسكريين في أعقاب العدوان يوم السبت دون أن يذكر مكان أو طبيعة الاستهداف. يأتي ذلك فيما أعلن الجيش الإسرائيلي الاثنين أنه يوسع حملته ضد إيران وسيزيد من ضرباته ضد "العناصر الأساسية للنظام". وأضاف المتحدث باسم الجيش إيفي ديفرين، خلال إحاطة صحافية "سنواصل توجيه المزيد من الضربات ضد العناصر الأساسية لهذا النظام وسنستمر في إلحاق الأضرار" بحزب الله اللبناني المدعوم من إيران.