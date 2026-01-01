الجيش الإسرائيلي يستعد لمواجهة مفاجئة مع إيران على خلفية الاحتجاجات

- يستعد الجيش الإسرائيلي لمواجهة محتملة مع إيران، وسط احتجاجات داخلية في إيران، مع تعزيز الاستعدادات لحرب مفاجئة على ثلاث جبهات: إيران، لبنان، والضفة الغربية، ضمن خطة تمتد حتى عام 2030 بقيادة رئيس الأركان إيال زامير. - تتضمن الخطة توسيع نشاط الجيش في الفضاء الخارجي، مع التركيز على العنصر البشري وتطوير قدرات الدفاع والهجوم وجمع المعلومات الاستخباراتية، بما في ذلك تنفيذ هجمات من الفضاء. - تأتي هذه الاستعدادات في ظل تقديرات بأن الاحتجاجات قد تدفع النظام الإيراني لمهاجمة إسرائيل لمنع انهياره.

يستعد الجيش الإسرائيلي لاحتمال اندلاع مواجهة "مفاجئة" مع إيران، على خلفية الأحداث التي تشهدها الأخيرة، فيما عقد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو

، الذي لا يزال موجوداً في الولايات المتحدة، نقاشات ومشاورات في ميامي، بشأن الاحتجاجات في إيران.وذكرت القناة 12 العبرية، اليوم الخميس، أن ديوان نتنياهو، يرفض التعليق على ما يجري في إيران، خشية أن يدفع أي تصريح لنتنياهو أو لأحد كبار المسؤولين الإسرائيليين، الدولة الإيرانية إلى التحرّك ضد إسرائيل بهدف إسكات الاحتجاجات. وقال مسؤول إسرائيلي رفيع: "نحن نرصد حدثاً داخلياً دراماتيكياً في إيران. ومن المبكّر معرفة تبعاته".وأضافت القناة أنه على خلفية الأحداث في إيران، يسرّع الجيش الإسرائيلي الاستعداد لاحتمال اندلاع حرب مفاجئة على ثلاث جبهات مركزية، هي إيران، ولبنان، والضفة الغربية المحتلة. ويأتي ذلك في إطار الخطة متعددة السنوات حتى عام 2030، التي يقودها رئيس الأركان إيال زامير. وتشمل الخطة توسعاً كبيراً في نشاط الجيش الإسرائيلي وحضوره في الفضاء الخارجي.

وتبلورت هذه الخطة بعد نحو عامين من حرب الإبادة على قطاع غزة، والعدوان الإسرائيلي على لبنان، وعدة أشهر من العدوان على إيران. وبالتوازي مع العمل على صياغة الخطة، تجري أيضاً عملية لتعزيز الجاهزية للحرب، ولإمكانية تنفيذ عملية مفاجئة، مع تصدّر إيران قائمة الأولويات. وتستند الاستعدادات إلى تقديرات بأن الاحتجاجات في إيران قد تشكّل ضغطاً كبيراً على النظام الإيراني، الذي قد يهاجم إسرائيل رداً على ذلك لمنع انهياره.



وحدّد رئيس الأركان محورين مركزيين للخطة متعددة السنوات، هما الاهتمام بالعنصر البشري، والتوسّع في مجال الفضاء الخارجي. ويرى جيش الاحتلال الإسرائيلي في الفضاء بعداً مهماً للتطوّر في مجالات الدفاع والهجوم وقدرات جمع المعلومات الاستخباراتية. وتشمل الاستعدادات تنفيذ هجمات في الفضاء، وكذلك من الفضاء، بحيث يكون بالإمكان مستقبلاً مهاجمة أقمار صناعية، وتنفيذ هجمات من الفضاء ضد أهداف على الأرض.