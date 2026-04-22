الجيش الأميركي ينشر تكنولوجيا أوكرانية مضادة للمسيّرات في السعودية

- أدخل الجيش الأميركي تكنولوجيا أوكرانية مضادة للطائرات المسيّرة في قاعدة الأمير سلطان الجوية بالسعودية، لتعزيز الدفاعات ضد الهجمات التي ألحقت أضراراً بالطائرات والمباني. - وصل مسؤولون أوكرانيون لتدريب الأميركيين على استخدام منصة "سكاي ماب"، التي ترصد تهديدات الطائرات المسيّرة وتشن هجمات مضادة باستخدام طائرات اعتراضية. - أكد الرئيس الأوكراني زيلينسكي تقديم المساعدة للولايات المتحدة في مواجهة الطائرات الإيرانية المسيّرة، مشيراً إلى التعاون المتبادل لضمان الأمن وحماية الأرواح.

قالت خمسة مصادر مطلعة إن الجيش الأميركي أدخل تكنولوجيا أوكرانية مضادة للطائرات المسيّرة، في الأسابيع القليلة الماضية، في قاعدة جوية أميركية رئيسية في السعودية، في مسعاه لوقف الهجمات التي دمرت طائرات وأبنية وأسفرت عن مقتل جندي واحد على الأقل. ولم يعلن من قبل نشر منصة قيادة وتحكم أوكرانية تسمى (سكاي ماب) في قاعدة الأمير سلطان الجوية، مما يدلّ على مدى تقدم الجيش الأوكراني في مجال تكنولوجيا الطائرات المسيّرة والمضادة لها.

ووصل مسؤولون عسكريون أوكرانيون إلى القاعدة في الأسابيع القليلة الماضية لتدريب الأميركيين على استخدام منصة (سكاي ماب)، التي يستخدمها الجيش الأوكراني على نطاق واسع لرصد تهديدات الطائرات المسيّرة القادمة، ومن بينها طائرات (شاهد) إيرانية الصنع، وعلى شن هجمات مضادة باستخدام طائرات مسيّرة اعتراضية.

وكان الرئيس فولوديمير زيلينسكي

قال إن أوكرانيا ستقدم المساعدة للولايات المتحدة استجابة لطلبها المساعدة في التصدي للطائرات الإيرانية المسيرة في المنطقة، في حين قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه سيقبل المساعدة من أي دولة. وكتب زيلينسكي باللغة الإنكليزية على إكس: "تلقينا طلباً من الولايات المتحدة لتقديم دعم محدد في مجال الحماية من طائرات "شاهد" في منطقة الشرق الأوسط". وأضاف: "أصدرت تعليمات بتقديم الوسائل اللازمة، وضمان وجود متخصصين أوكرانيين يمكنهم توفير الأمن المطلوب". وأشار الرئيس الأوكراني إلى أن بلاده "تساعد شركاءها الذين يساعدونها على ضمان أمنها وحماية أرواح مواطنيها".

وتمتلك أوكرانيا خبرة واسعة في مواجهة هذه المسيّرات، نظراً إلى استخدام روسيا المكثف لمثل هذه الطائرات المسيّرة المصممة أصلاً في إيران، ولكنها باتت تُصنّع في روسيا، لقصف الأراضي الأوكرانية. ويُطلق المئات من هذه الطائرات المسيّرة لضرب أوكرانيا كل ليلة تقريباً. وفي ظل هذه الهجمات، طورت أوكرانيا مجموعة كاملة من الطائرات المسيّرة الاعتراضية الرخيصة والفعّالة، والتي تُعدّ من بين الأكثر تطوراً في العالم، والقادرة على تدميرها في الجو.

(رويترز، العربي الجديد)