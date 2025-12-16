الجيش الأميركي يعلن مقتل 8 أشخاص في غارات على 3 سفن بالمحيط الهادئ

- شنت الولايات المتحدة غارات على ثلاثة مراكب في شرق المحيط الهادئ، مما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص، في إطار حملة مستمرة لمكافحة تهريب المخدرات، حيث تم تدمير 26 مركبًا وقتل 95 شخصًا منذ سبتمبر. - أكدت القيادة الجنوبية الأميركية أن المراكب كانت تستخدم لتهريب المخدرات، وتم نشر لقطات فيديو تظهر استهداف القوارب. - أعلنت الولايات المتحدة عن تعزيز وجودها العسكري في البحر الكاريبي، مع خطط لبدء عمليات برية، متهمة فنزويلا بتصدير المخدرات، وربطت ذلك بالعقوبات المفروضة عليها.

أسفرت غارات على ثلاثة مراكب يشتبه في تهريبها المخدرات في شرق المحيط الهادئ عن مقتل ثمانية أشخاص الاثنين وفق ما أفاد الجيش الأميركي اليوم الثلاثاء، وذلك في إطار حملة متواصلة أودت حتى الآن بحياة أكثر من 90 شخصا.

وذكرت القيادة الجنوبية الأميركية على منصة إكس "أكدت معلومات استخباراتية أن المراكب كانت تعبر طرقا معروفة لتهريب المخدرات في شرق المحيط الهادئ وكانت متورطة في تهريب المخدرات"، مضيفة أن "ثمانية إرهابيين من تجار المخدرات قتلوا خلال هذه الضربات: ثلاثة في المركب الأول، واثنان في الثاني، وثلاثة في الثالث". ويتضمّن المنشور لقطات فيديو لثلاثة قوارب تطفو على المياه قبل استهدافها.

ومنذ مطلع سبتمبر/أيلول، استهدف الجيش الأميركي بقيادة وزير الدفاع بيت هيغسيث قوارب تقول الولايات المتحدة إنها تهرب المخدرات في البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ، ما أدى إلى تدمير ما لا يقل عن 26 مركبا ومقتل 95 شخصا على الأقل.

وبموازاة الضربات، تحشد الولايات المتحدة قواتها في البحر الكاريبي حيث نشرت أكبر حاملة طائرات في العالم وعددا من السفن الحربية، كما حلّقت طائرات عسكرية أميركية فوق الساحل الفنزويلي في الأسابيع الأخيرة.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل أيام أن بلاده "ستبدأ قريباً بعمليات برية" في منطقة البحر الكاريبي لمكافحة تهريب المخدرات، متهماً فنزويلا بتصدير المخدرات إلى الولايات المتحدة. وأوضح ترامب، رداً على سؤال يتعلق باحتجاز القوات الأميركية، الأربعاء الماضي، ناقلة نفطة قبالة السواحل الفنزويلية، أن احتجاز ناقلة النفط "لم يأت بهدف منع حركة تهريب المخدرات فقط"، مشيراً إلى أن الأمر مرتبط بـ"العقوبات" على فنزويلا. وأضاف: "هذا الأمر مرتبط بأمور كثيرة. وأحد هذه الأسباب هو أنهم (الفنزويليون) سمحوا لملايين الأشخاص بدخول بلادنا (بطريقة غير قانونية)".

(فرانس برس، العربي الجديد)