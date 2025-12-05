الجيش الأميركي يعلن قتل 4 أشخاص في غارة على سفينة تهريب مخدرات

قال الجيش الأميركي إنه قتل أربعة أشخاص في غارة على سفينة يُشتبه في أنها كانت تنقل مخدرات في المياه الدولية بشرق المحيط الهادئ، يوم الخميس. وذكر الجيش في بيان على موقع "إكس" أن "معلومات المخابرات أكدت أن السفينة كانت تحمل مخدرات وتبحر عبر طريق معروف لتهريب المخدرات في شرق المحيط الهادئ".

ويأتي هذا بعد أن أعلن وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث، يوم الثلاثاء، أنّ الولايات المتحدة ستنفذ المزيد من الهجمات ضد قوارب تهريب المخدرات، وقال خلال اجتماع للحكومة الأميركية في البيت الأبيض: "لقد بدأنا للتو ضرب قوارب المخدرات وإرسال الإرهابيين المرتبطين بها إلى قاع المحيط".

ويواجه هيغسيث تدقيقاً إعلامياً بعد تقارير نشرتها شبكة "سي أن أن" الإخبارية وصحيفة واشنطن بوست تفيد بأنّ الجيش الأميركي نفذ في الثاني من سبتمبر/أيلول ضربة أولى استهدفت قارباً يُشتبه في أنه كان يقل مهربي مخدرات في منطقة الكاريبي، ثم قتل رجلين ناجيين من الهجوم في ضربة ثانية.

ومنذ سبتمبر/أيلول، يشن الجيش الأميركي ضربات ضد قوارب في البحر الكاريبي بذريعة مكافحة تهريب المخدرات. ولم تقدم إدارة ترامب أي دليل ملموس يدعم اتهاماتها للقوارب بتهريب المخدرات، كما شكك عدد كبير من الخبراء في قانونية العمليات. وحض المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، واشنطن على التحقيق في قانونية الضربات، قائلاً إن هناك "أدلة قوية" على أنها تشكل عمليات قتل "خارج نطاق القضاء".

(رويترز، العربي الجديد)