الجيش الأميركي يعلن إصابة 200 من عناصره منذ بدء الحرب على إيران

- أصيب نحو 200 عنصر من القوات الأميركية في سبع دول بالمنطقة منذ بدء الحرب على إيران، مع عودة أكثر من 180 منهم إلى الخدمة، بينما اعتبر عشرة في حالة خطيرة. - شنت القوات الأميركية والإسرائيلية حربًا واسعة النطاق على إيران في 28 فبراير، وردت طهران بموجات من الصواريخ والطائرات المسيّرة استهدفت دولًا تستضيف قوات أميركية. - قُتل ما لا يقل عن ألفي شخص في أنحاء المنطقة منذ بدء الحرب، بينهم 1270 في إيران، مع اختلاف في الأرقام المعلنة من قبل الأطراف المختلفة.

أعلن متحدث عسكري أميركي الاثنين إصابة نحو 200 من عناصر القوات الأميركية في سبع دول بالمنطقة منذ بدء الحرب على إيران. وقال الكابتن تيم هوكينز المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية: "معظم هذه الإصابات طفيفة، وقد عاد أكثر من 180 عنصرا إلى الخدمة، بينما اعتبر عشرة في حالة خطيرة".

وأضاف أن الإصابات وقعت في دول بالمنطقة هي البحرين، والعراق، وإسرائيل، والأردن، والكويت، والسعودية، والإمارات العربية المتحدة. وكان البنتاغون أعلن أن عدد الجرحى بلغ نحو 140 في العاشر من مارس/آذار، بينما قُتل 13 من عناصر القوات الأميركية، سبعة في هجمات وستة في حادث تحطم طائرة بالعراق.

وشنّت القوات الأميركية والإسرائيلية حربا واسعة النطاق على إيران في 28 فبراير/شباط، وردّت طهران بموجات من الصواريخ والطائرات المسيّرة استهدفت دولا في المنطقة تستضيف قوات أو قواعد أميركية.

ووفق تقرير لوكالة "رويترز"، قتل ما لا يقل عن ألفي شخص في أنحاء المنطقة منذ بدء الحرب، بينهم 1270 شخصا قتلوا في إيران، لكن سفير إيران لدى الأمم المتحدة قال في السادس من مارس/آذار إن 1332 على الأقل لقوا حتفهم جراء الحرب منذ اندلاعها. وقال وزير الخارجية عباس عراقجي إن 200 طفل على الأقل قتلوا. ولم يتضح سبب هذا الاختلاف بين الأرقام. ولم يتضح ما إذا كانت هذه الأرقام تشمل 104 على الأقل، قال الجيش الإيراني إنهم سقطوا قتلى بعدما أغرقت غواصة أميركية سفينة ايرانية قبالة سواحل سريلانكا في الرابع من مارس/آذار.

(فرانس برس، رويترز، العربي الجديد)