الجيش الأميركي يعتزم التحقيق مع ضابط دعا لعزل ترامب وفانس

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03 يوليو 2026   |  آخر تحديث: 09:30 (توقيت القدس)
ضابط أميركي خلال احتجاج أمام مبنى الكابيتول، 2 يوليو 2026 (فيسبوك)
ضابط أميركي خلال احتجاج أمام مبنى الكابيتول، 2 يوليو 2026 (فيسبوك)
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- اعتقلت الشرطة الميجر جيسون واتسون، ضابط في القوات الجوية الأميركية، بعد دعوته لعزل الرئيس ترامب ونائبه جي دي فانس أثناء ارتدائه الزي الرسمي في احتجاج أمام مبنى الكابيتول.
- أكد مكتب قائد القوات الجوية صحة التقارير حول احتجاج واتسون، مشيراً إلى أن التحقيق سيستمر دون عوائق، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على الطابع غير الحزبي للجيش.
- تفرض القوانين العسكرية الأميركية قيوداً على الأنشطة السياسية لأفراد الخدمة، خاصة عند ارتداء الزي العسكري، وتحظر استخدام كلمات ازدرائية ضد الرئيس ونائبه والكونغرس.

أعلنت القوات الجوية الأميركية، أمس الخميس، أنها ستحقق مع ضابط دعا، وهو يرتدي الزي الرسمي، إلى عزل الرئيس دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس، خلال احتجاج أمام مبنى الكابيتول. ووفقاً لمقطع فيديو نُشر على الإنترنت، فقد ندد الميجر جيسون واتسون بترامب وفانس يوم الأربعاء، بسبب أفعال من بينها شنّ الحرب على إيران دون تفويض من الكونغرس.

وخلال الفيديو تظهر شرطة مبنى الكابيتول وهي تعتقل واتسون الذي كان يحمل لافتةً احتجاجية، تدعو إلى سحب الثقة من ترامب وفانس، وعزلهما وإدانتهما. ومن دون ذكر اسم واتسون صراحة، أقرّ مكتب قائد القوات الجوية تروي مينك بصحة التقارير التي أفادت باحتجاج ضابط في القوات الجوية عند مبنى الكابيتول، وقال في بيان إن التحقيق "سيستمر دون أي عوائق". وأوضح المكتب في منشور على "إكس" "تأخذ الإدارة مزاعم سوء السلوك على محمل الجد، بما في ذلك أي مزاعم قد تقوض الطابع غير الحزبي لجيشنا".

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وتفرض القوانين التي تحكم أفراد الخدمة العسكرية الأميركية قيوداً على أنشطتهم السياسية، لا سيما أثناء ارتداء الزي العسكري. وتحظر المادة 88 من القانون الموحّد للقضاء العسكري على الضباط استخدام "كلمات ازدرائية ضد الرئيس، ونائب الرئيس، والكونغرس"، وغير ذلك. وأشار واتسون إلى أنه كان يدرك المخاطر التي تنطوي عليها فعلته، وأوضح "ما يهم أكثر بكثير من هويتي، هو ما أريد أن أقوله والثمن الذي أنا مستعد لدفعه من أجل قوله". وقالت "رويترز" إنها لم تتمكن من الوصول إلى واتسون للحصول على تعليق.

(رويترز)

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