الجيش الأميركي يطارد ناقلة نفط من الكاريبي إلى المحيط الهندي

- احتجزت القوات الأميركية ناقلة النفط "أكويلا 2" في المحيط الهندي بعد انتهاكها الحظر الذي فرضه الرئيس ترامب على السفن في الكاريبي، حيث تمت مطاردتها من الكاريبي إلى المحيط الهندي دون حوادث تُذكر. - "أكويلا 2" هي السفينة الثامنة التي تحتجزها واشنطن منذ فرض الحظر، وتُعد الثانية التي تُحتجز خارج المنطقة، بعد اعتراض ناقلة على صلة بروسيا في شمال الأطلسي. - عززت واشنطن انتشارها العسكري في الكاريبي لاستهداف زوارق تهريب المخدرات وناقلات النفط الخاضعة للعقوبات، بينما تسعى للسيطرة على مبيعات النفط الفنزويلي وإيراداته.

أعلن البنتاغون، الاثنين، احتجاز القوات الأميركية ناقلة نفط في المحيط الهندي بعد انتهاكها الحظر الذي فرضه الرئيس دونالد ترامب على السفن في الكاريبي وفرارها من هذه المنطقة. وقالت وزارة الحرب الأميركية، عبر منصة إكس، أن القوات الأميركية صعدت على متن الناقلة أكويلا 2 "من دون حوادث" بعد مطاردتها من منطقة الكاريبي حتى المحيط الهندي.

وأوضحت الوزارة أن ناقلة النفط "كانت قد خرقت الحظر الذي فرضه الرئيس ترامب على السفن المشمولة بالعقوبات في الكاريبي. لقد فرّت وقمنا بمطاردتها". وأرفقت الوزارة منشورها بمقطع مصور يظهر جنودا أميركيين يستقلون مروحية ثم ينزلون بواسطة حبال حتى بلوغ سطح الناقلة. وأكويلا 2 هي السفينة الثامنة التي تحتجزها واشنطن منذ أمر دونالد ترامب بفرض هذا الحظر الذي يستهدف فنزويلا، وهي السفينة الثانية التي يحتجزها الأميركيون خارج المنطقة، بعد اعتراض ناقلة نفط على صلة بروسيا في شمال الأطلسي في بداية يناير/ كانون الثاني.

إلى ذلك، قال موقع تانكر تراكرز، المتخصص في تتبع الناقلات، إن السفينة "أكويلا 2" كانت واحدة من 16 ناقلة على الأقل غادرت الساحل الفنزويلي الشهر الماضي. وأوضح بحسب ما تنقل وكالة أسوشييتد برس، أن منظمته استخدمت صور الأقمار الاصطناعية وصورا ميدانية لتوثيق تحركات السفينة. ووفقا للبيانات التي أرسلتها السفينة اليوم الاثنين، فإنها لا تحمل حاليا شحنة من النفط الخام.

وعززت واشنطن انتشارها العسكري في الكاريبي، ما أتاح استهداف زوارق متهمة بتهريب المخدرات، واعتراض ناقلات نفط خاضعة لعقوبات واختطاف الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو. لكن السفن التي احتجزت في الأشهر الأخيرة تشكل جزءا يسيرا فقط من العدد الإجمالي للسفن التي طاولتها عقوبات وتنشط على مستوى العالم. وأورد الأميرال ديفيد باراتا خلال جلسة استماع في الكونغرس الأميركي في بداية فبراير/ شباط أن العدد الاجمالي قد يصل إلى 800 سفينة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد قال إن الولايات المتحدة تعتزم السيطرة على مبيعات النفط الفنزويلي وإيراداته إلى أجل غير مسمى. وأضاف ترامب أنه يريد أن تستثمر شركات النفط الأميركية في نهاية المطاف 100 مليار دولار لاستعادة صناعة الطاقة الفنزويلية إلى ذروة إنتاجها التاريخية، وأن الأرباح ستقسم بين الفنزويليين والولايات المتحدة والشركات.

(فرانس برس، أسوشييتد برس)