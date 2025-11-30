الجيش الأميركي يدمر مواقع لتنظيم داعش بالتعاون مع الحكومة السورية

- تدمير مواقع داعش: بالتعاون مع وزارة الداخلية السورية، دمرت القيادة المركزية الأميركية أكثر من 15 موقعًا تحتوي على مخازن أسلحة لداعش في ريف دمشق بين 24 و27 نوفمبر، مما أدى إلى تدمير 130 قذيفة هاون وأسلحة أخرى. - تعزيز الأمن الإقليمي: أكد الأدميرال براد كوبر أن العملية تضمن استقرار المكاسب ضد داعش، وتمنع التنظيم من إعادة تجميع صفوفه أو تصدير الهجمات الإرهابية. - حملة وقائية سورية: نفذت الحكومة السورية حملة في 8 نوفمبر لتحييد خطر داعش، شملت 61 مداهمة واعتقال 71 شخصًا في مختلف المحافظات.

أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" مساء اليوم الأحد عن تدمير أكثر من 15 موقعًا تحتوي على مخازن أسلحة لتنظيم "داعش"، بالتعاون مع وزارة الداخلية السورية جنوبي البلاد. وقالت القيادة في بيان إن العملية امتدّت ما بين 24 و27 نوفمبر/تشرين الثاني، حيث عمل عسكريون من قوّة المهام المشتركة المجتمعة مع القوات السورية على تحديد مستودعات أسلحة التنظيم في مناطق من محافظة ريف دمشق، قبل تنفيذ ضربات جوية وتفجيرات ميدانية ضدها.

وأشار البيان إلى أنّ العمليات أسفرت عن تدمير 130 قذيفة هاون، إلى جانب بنادق هجومية ورشاشات وألغام مضادّة للدروع، بالإضافة إلى مواد تُستخدم في تصنيع العبوات الناسفة، لافتا إلى إتلاف كميات من المخدرات.

وصرّح قائد القيادة المركزية الأميركية الأدميرال براد كوبر بأنّ العملية الناجحة تضمن أن تبقى المكاسب المتحققة ضد داعش ثابتة، وأن التنظيم لن يكون قادرًا على إعادة تجميع صفوفه أو تصدير "الهجمات الإرهابية إلى أراضي الولايات المتحدة أو إلى مختلف أنحاء العالم".

وذكر كوبر أنّ القيادة المركزية عملت منذ تأسيسها عام 2014 على تقديم المشورة والمساعدة والتمكين للقوات الشريكة في الحرب ضد تنظيم داعش، مع الإشارة إلى تراجع تهديد التنظيم العسكري بعد هزيمته عام 2019. وأردف: "سنبقى يقظين وسنواصل ملاحقة ما تبقى من داعش في سورية بقوة".

يُشار إلى أنّ الحكومة السورية نفّذت في 8 نوفمبر/تشرين الثاني حملة وقائية ضد تنظيم داعش. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا إنّ الحملة هدفت إلى تحييد أي خطر لتنظيم داعش قبل أن يبدأ. وأشار إلى معلومات لدى الوزارة عن نية التنظيم تنفيذ عمليات جديدة، سواء ضد الحكومة أو ضد المكوّنات في سورية.

وفي حديث مع وسائل إعلام محلية، أوضح البابا أنّ العملية الأمنية اشتملت على 61 مداهمة في مختلف المحافظات السورية: حلب، إدلب، حماة، حمص، دير الزور، الرقة، دمشق وريفها، والبادية السورية، مشيرًا إلى أنّها أسفرت حتى السبت عن 71 عملية اعتقال، شملت قيادات من مختلف المستويات، بالإضافة إلى عناصر عاديين ارتكبوا جرائم عدة.