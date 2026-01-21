الجيش الأميركي يبدأ نقل معتقلي "داعش" من سورية إلى العراق

- بدأت القيادة الوسطى الأميركية بنقل 7 آلاف معتقل من تنظيم "داعش" من سورية إلى مراكز احتجاز آمنة في العراق، بالتنسيق مع شركائها الإقليميين وحكومة العراق لضمان هزيمة التنظيم. - شهدت منطقة البوكمال تحليق طائرات مروحية عراقية، بينما سيطرت وزارة الداخلية السورية على سجن الشدادي بعد انسحاب "قوات سوريا الديمقراطية"، مما أدى إلى هروب 120 معتقلاً. - أطلقت وزارة الداخلية السورية حملة أمنية مكثفة، أسفرت عن القبض على 81 من الفارين، مؤكدة استمرار جهودها في مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن.

قالت القيادة الوسطى الأميركية، مساء الأربعاء، إنها بدأت مهمة نقل معتقلي تنظيم "داعش" من سورية إلى العراق، لوضعهم في مراكز احتجاز آمنة، مؤكدة أنها تنسق مع شركائها في الإقليم ومع حكومة العراق، مقدّرة دورهم في "ضمان هزيمة تنظيم داعش". وأوضحت القيادة أنه "من المتوقع أن يصل إجمالي عدد معتقلي داعش الذين سيتم نقلهم من سورية إلى مراكز احتجاز بالعراق إلى 7 آلاف معتقل".

وبالتوازي، أفادت مصادر مطلعة "العربي الجديد" بأن طائرات مروحية عراقية حلّقت، عصر اليوم الأربعاء، على علو منخفض بالقرب من معبر البوكمال (القائم) في ريف محافظة دير الزور الشرقي، شرقي سورية، المحاذي للحدود مع العراق.

ويأتي ذلك في وقت أعلنت فيه وزارة الداخلية السورية، يوم الثلاثاء، السيطرة على سجن الشدادي، عقب انسحاب "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) منه وتركه دون حراسة قبل دخول قوات الجيش السوري، الأمر الذي أدى إلى هروب عدد من المعتقلين. وعلى إثر ذلك، أطلقت الوزارة حملة أمنية لملاحقة الفارّين.

وقالت الوزارة في بيان: "إثر حادثة الهروب التي شهدها سجن الشدادي في ريف محافظة الحسكة، والتي أسفرت عن فرار نحو 120 عنصراً من تنظيم داعش الإرهابي، حسب إفادة أحد المصادر، كانوا محتجزين داخل السجن الخاضع لسيطرة تنظيم قسد، دخلت وحدات من الجيش العربي السوري إلى مدينة الشدادي، برفقة وحدات المهام الخاصة التابعة لوزارة الداخلية".

وأضاف البيان أن الوحدات المختصة باشرت، فور دخولها، "تنفيذ عمليات تفتيش وتمشيط دقيقة ومنظمة داخل المدينة ومحيطها، بهدف ملاحقة العناصر الفارّة، وضمان حفظ الأمن والاستقرار"، مشيراً إلى أن العمليات أسفرت عن "إلقاء القبض على 81 عنصراً من الفارّين"، فيما تتواصل الجهود الأمنية المكثفة لملاحقة البقية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم أصولًا.

وأكدت وزارة الداخلية، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الدفاع وجهاز الاستخبارات العامة، "استمرارها في أداء واجبها الوطني في مكافحة الإرهاب، وتعزيز الأمن، وحماية المواطنين، والحفاظ على الاستقرار العام".