الجيش الأميركي: هاجمنا منصات إطلاق صواريخ وزوارق في إيران

- شنت القوات الأميركية هجمات دفاعية في جنوب إيران استهدفت منصات إطلاق صواريخ وزوارق إيرانية، مما أدى إلى سقوط قتلى من الحرس الثوري، وسط توترات متصاعدة في المنطقة. - تتزامن هذه الأحداث مع زيارة وفد إيراني رفيع المستوى إلى الدوحة، يضم رئيس البرلمان ووزير الخارجية، لبحث إمكانية التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، مع التركيز على مضيق هرمز واليورانيوم عالي التخصيب. - انضم محافظ البنك المركزي الإيراني إلى الوفد لمناقشة الإفراج عن الأرصدة الإيرانية المجمدة، في إطار اتفاق نهائي محتمل مع واشنطن.

أعلن الجيش الأميركي أن القوات الأميركية شنت هجمات على مواقع منصات إطلاق صواريخ في جنوب إيران الاثنين، بالإضافة إلى زوارق حاولت زرع ألغام. وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية تيم هوكينز، في بيان فجر الثلاثاء "نفذت القوات الأميركية ضربات دفاعية في جنوب إيران اليوم لحماية قواتنا من التهديدات التي تشكلها القوات الإيرانية".

وكانت وسائل إعلام إيرانية أفادت بسماع دوي انفجارات في مدينة بندر عباس بمحافظة هرمزغان جنوبي إيران. وأكدت وكالة "دانشجو" الإيرانية أن هجوم أميركي إسرائيلي فجر الاثنين على جزيرة لارك خلف عددا من القتلى من الحرس الثوري تم الإعلان عن ثلاثة منهم. وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الهجوم استهدف زوارق سريعة تابعة للحرس الثوري. وفي وقت سابق أعلنت إيران إسقاط مسيرة في الخليج عبر نظام دفاعي جديد.

تقارير دولية مسار حرب إيران: من أهداف إسقاط النظام إلى مسودة الاتفاق المرتقب

وتتزامن هذه التطورات مع زيارة وفد إيراني رفيع يضم رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي إلى الدوحة للقاء رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بهدف بحث إمكانية التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة. وذكرت وكالة "إرنا" أن الوفد الإيراني سيبحث خلال الزيارة بعض جوانب المفاوضات مع كبار المسؤولين القطريين.

وقال مصدر مطلع لـ"رويترز"، إنّ المناقشات في الدوحة تركز بالأساس على مضيق هرمز واليورانيوم عالي التخصيب، مشيرا إلى أنّ محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي انضم إلى الوفد، لإجراء مباحثات بشأن الإفراج عن الأرصدة الإيرانية المجمدة ضمن اتفاق نهائي مع واشنطن. وقال التلفزيون الإيراني الاثنين إنّ محافظ البنك المركزي توجه إلى الدوحة لإجراء مباحثات بشأن الإفراج عن الأرصدة الإيرانية المجمدة، مشيراً إلى أن الزيارة تأتي في أعقاب محادثات أجريت مع وفد قطري في طهران بشأن الملف ذاته.