الجيش الأميركي: مقتل 4 مهربين بقصف سفينة مخدرات في المحيط الهادئ

أعلنت القيادة الأميركية الجنوبية عن مقتل 4 من مهربي المخدرات في ضربة عسكرية وصفتها بالمميتة على "سفينة تابعة لمنظمة مصتفة إرهابية" في المياه الدولية. وقالت القيادة الأميركية في بيان على إكس، إن "المعلومات الاستخباراتية تشير إلى أن السفينة كانت تمر عبر طريق لتهريب المخدرات في شرق المحيط الهادئ"، وأنها كانت متورطة في عملية تهريب المخدرات.

ويقع مقر القيادة الأميركية الجنوبية في ولاية فلوريدا، وهي واحدة من 11 وحدة قيادة قتالية في وزارة الحرب (الدفاع سابقا)، وتشرف على منطقة أميركا الوسطى والجنوبية والكاريبي وتضم نحو 12 ألف عسكري ومدني.

On Dec. 17, at the direction of @SecWar Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by a Designated Terrorist Organizations in international waters. Intelligence confirmed that the vessel was transiting along a known… pic.twitter.com/Yhu3LSOyea — U.S. Southern Command (@Southcom) December 18, 2025

يأتي هذا بعد يومين من إعلان واشنطن عن شن غارات على ثلاثة مراكب يشتبه في تهريبها المخدرات في شرق المحيط الهادئ ما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص، وذلك في إطار حملة متواصلة أودت حتى الآن بحياة أكثر من 90 شخصا.

ومنذ مطلع سبتمبر/أيلول الماضي، استهدف الجيش الأميركي بقيادة وزير الدفاع بيت هيغسيث قوارب تقول الولايات المتحدة إنها تهرب المخدرات في البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ، ما أدى إلى تدمير ما لا يقل عن 26 مركبا ومقتل 95 شخصا على الأقل.

وبموازاة الضربات، تحشد الولايات المتحدة قواتها في البحر الكاريبي حيث نشرت أكبر حاملة طائرات في العالم وعددا من السفن الحربية، كما حلّقت طائرات عسكرية أميركية فوق الساحل الفنزويلي في الأسابيع الأخيرة. وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل أيام أن بلاده "ستبدأ قريباً بعمليات برية" في منطقة البحر الكاريبي لمكافحة تهريب المخدرات، متهماً فنزويلا بتصدير المخدرات إلى الولايات المتحدة.