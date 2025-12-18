الجيش الأميركي: مقتل 4 في ضربة على سفينة بشرق المحيط الهادئ

واشنطن

محمد البديوي

صورة
محمد البديوي
محمد البديوي
18 ديسمبر 2025
مدمرة أميركية في الكاريبي، 29 سبتمبر 2025 (لوغان جوينز/Getty)
أعلنت القيادة الأميركية الجنوبية عن مقتل 4 من مهربي المخدرات في ضربة عسكرية وصفتها بالمميتة على "سفينة تابعة لمنظمة إرهابية مصنفة" في المياه الدولية. وقالت القيادة الأميركية في بيان على إكس، إن "المعلومات الاستخباراتية تشير إلى أن السفينة كانت تمر عبر طريق لتهريب المخدرات في شرق المحيط الهادئ"، وأنها كانت متورطة في عملية تهريب المخدرات.

ويقع مقر القيادة الأميركية الجنوبية في ولاية فلوريدا، وهي واحدة من 11 وحدة قيادة قتالية في وزارة الحرب (الدفاع سابقا)، وتشرف على منطقة أميركا الوسطى والجنوبية والكاريبي وتضم نحو 12 ألف عسكري ومدني.

يأتي هذا بعد يومين من إعلان واشنطن عن شن غارات على ثلاثة مراكب يشتبه في تهريبها المخدرات في شرق المحيط الهادئ ما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص، وذلك في إطار حملة متواصلة أودت حتى الآن بحياة أكثر من 90 شخصا.

ومنذ مطلع سبتمبر/أيلول، استهدف الجيش الأميركي بقيادة وزير الدفاع بيت هيغسيث قوارب تقول الولايات المتحدة إنها تهرب المخدرات في البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ، ما أدى إلى تدمير ما لا يقل عن 26 مركبا ومقتل 95 شخصا على الأقل.

وبموازاة الضربات، تحشد الولايات المتحدة قواتها في البحر الكاريبي حيث نشرت أكبر حاملة طائرات في العالم وعددا من السفن الحربية، كما حلّقت طائرات عسكرية أميركية فوق الساحل الفنزويلي في الأسابيع الأخيرة. وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل أيام أن بلاده "ستبدأ قريباً بعمليات برية" في منطقة البحر الكاريبي لمكافحة تهريب المخدرات، متهماً فنزويلا بتصدير المخدرات إلى الولايات المتحدة.

