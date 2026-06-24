الجيش الأميركي: مقتل قيادي في "داعش" بغارة شمالي سورية

- نفّذ الجيش الأميركي غارة جوية في شمال غرب سورية، أسفرت عن مقتل علي حسين العليوي، قيادي في تنظيم "داعش"، ضمن جهود لتعطيل الإرهابيين الذين يهددون الأميركيين. - استهدفت الغارة العليوي أثناء قيادته دراجة نارية في ريف إدلب الشمالي، حيث كانت طائرات الاستطلاع التابعة للتحالف الدولي تحلق بكثافة في المنطقة. - شنّ تنظيم "داعش" سلسلة هجمات جديدة في سورية ضد حكومة الرئيس أحمد الشرع، بعد انضمامها للتحالف الدولي، معلناً بدء مرحلة جديدة من العمليات.

أعلن الجيش الأميركي، اليوم الأربعاء، أنه نفّذ غارة جوية في شمال غرب سورية، الأسبوع الماضي، أفضت إلى مقتل علي حسين العليوي، وهو قيادي كبير في تنظيم "داعش". وقالت القيادة المركزية الأميركية، في بيان على منصة إكس، إن الغارة، التي نُفذت يوم الجمعة، جاءت في إطار "الجهود الأميركية المستمرة لتعطيل وإقصاء الإرهابيين الذين يسعون إلى مهاجمة الأميركيين في الخارج أو على الأراضي الأميركية"، وأسفرت عن مقتل العليوي.

وكانت مصادر مطلعة قد قالت لـ"العربي الجديد"، يوم الجمعة الماضي، إن شخصاً في العقد الرابع من عمره قُتل إثر تعرضه لاستهداف مباشر بعدة صواريخ موجّهة أثناء قيادته دراجة نارية على طريق مشهد روحين - دير حسان بالقرب من الحدود السورية - التركية شمالي محافظة إدلب. وأضافت المصادر أن طائرات الاستطلاع التابعة لقوات التحالف الدولي كانت تحلق بكثافة في أجواء ريف إدلب الشمالي.

وفي سياق متصل، أشارت المصادر إلى أن طائرة ثانية يُرجح أيضاً أنها تابعة لقوات التحالف الدولي نفّذت غارة استهدفت مقراً عسكرياً لمقاتلي التركستان، المعروفين سابقاً باسم "الحزب الإسلامي التركستاني"، في مبنى مديرية الزراعة السابق، بمنطقة الزعينية، في ريف جسر الشغور غربي إدلب.

وأعلن تنظيم "داعش" بدء مرحلة جديدة من العمليات في سورية ضد حكومة الرئيس أحمد الشرع، وشنّ سلسلة من الهجمات منذ فبراير/ شباط الماضي. وكانت حكومة الشرع قد انضمت العام الماضي إلى التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة التنظيم. وأعلن التنظيم، يوم السبت، مسؤوليته عن هجوم قرب مدينة منبج في حلب بشمال شرق سورية.

وسيطر "داعش" على ما يقرب من ربع مساحة سورية أو أكثر في ذروة قوته خلال الحرب السورية قبل عقد، قبل أن يُطرد من تلك الأراضي من قبل تحالف بقيادة الولايات المتحدة وأطراف أخرى.

(رويترز، العربي الجديد)