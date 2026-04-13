- أخبار
- سياسة
- اقتصاد
- مقالات
- مجتمع
- منوعات
- ثقافة
- رياضة
- تحقيقات
- المزيد
- النسخة الورقية
الحصار سيفرض الاثنين اعتباراً من الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش
الإجراءات لن تمس السفن العابرة المتجهة إلى موانئ غير إيرانية
أعلن الجيش الأميركي أنه سيبدأ بتنفيذ حظر على كافة حركة الملاحة إلى الموانئ الإيرانية في الخليج اعتباراً من اليوم الاثنين، بينما سيسمح بمرور السفن عبر مضيق هرمز من وإلى الموانئ غير الإيرانية. وقالت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، في منشور لها على منصة إكس، إنّ قواتها ستفرض حصاراً على جميع حركة الملاحة البحرية الداخلة والخارجة من الموانئ الإيرانية اعتباراً من الساعة العاشرة صباح اليوم الاثنين بتوقيت شرق الولايات المتحدة، (الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش).
وأوضحت القيادة المركزية الأميركية أنّ الحصار سيُطبّق بشكل شامل على السفن التابعة لجميع الدول التي تدخل أو تغادر الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية، بما في ذلك الموانئ المطلة على الخليج العربي وخليج عُمان، لافتة إلى أنّ هذه الإجراءات لن تمس بحرية الملاحة للسفن العابرة عبر مضيق هرمز والمتجهة من وإلى موانئ غير إيرانية، في ما بدا أنه تراجع عن تصريح سابق للرئيس دونالد ترامب قال فيه إنه سيتم حظر "جميع السفن".
وأشارت القيادة المركزية الأميركية إلى أنه سيتم تزويد البحّارة التجاريين بمعلومات إضافية عبر إشعارات رسمية قبل بدء تنفيذ الحصار، داعيةً جميع السفن إلى متابعة نشرات "إخطار إلى البحّارة" والتواصل مع القوات البحرية الأميركية عبر "القناة 16" عند الإبحار في خليج عُمان ومداخل مضيق هرمز.
يأتي هذا بعدما أعلن ترامب، في وقت سابق الأحد، أنّ البحرية الأميركية ستبدأ على الفور في إغلاق مضيق هرمز، وستعترض في المياه الدولية أي سفينة دفعت رسوماً لإيران. وأشار ترامب إلى أن البحرية ستبدأ أيضاً في تدمير الألغام التي وضعها الإيرانيون في المضيق، متوعداً بقتل أي "إيراني يطلق النار علينا أو على سفن سلمية".
وجاءت تصريحات ترامب في منشور على منصة تروث سوشال، بعد انتهاء المحادثات بين إيران والولايات المتحدة الأميركية في إسلام أباد دون التوصل إلى اتفاق. وقال ترامب إن الاجتماع "سار على ما يرام، وجرى الاتفاق على معظم النقاط"، لكنه أضاف أن الجانبين لم يتفقا بشأن البرنامج النووي الإيراني، الذي وصفه بـ"النقطة الوحيدة المهمة حقاً".
في المقابل، قال قائد القوة البحرية في الجيش الإيراني شهرام إيراني، الأحد، إن قواته تراقب من كثب جميع تحركات الجيش الأميركي "المعتدي" في المنطقة، وذلك رداً على تصريحات ترامب. وأضاف أن تهديدات الرئيس الأميركي بفرض حصار بحري على إيران، بعد ما وصفه بـ"الهزيمة المخزية"، "بالغة السخف ومثيرة للضحك"، مؤكداً جاهزية القوات البحرية لمتابعة أي تحرك والتعامل معه.