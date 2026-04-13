أعلن الجيش الأميركي أنه سيبدأ بتنفيذ حظر على كافة حركة الملاحة إلى الموانئ الإيرانية في الخليج اعتباراً من اليوم الاثنين، بينما سيسمح بمرور السفن عبر مضيق هرمز من وإلى الموانئ غير الإيرانية. وقالت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، في منشور لها على منصة إكس، إنّ قواتها ستفرض حصاراً على جميع حركة الملاحة البحرية الداخلة والخارجة من الموانئ الإيرانية اعتباراً من الساعة العاشرة صباح اليوم الاثنين بتوقيت شرق الولايات المتحدة، (الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش).

وأوضحت القيادة المركزية الأميركية أنّ الحصار سيُطبّق بشكل شامل على السفن التابعة لجميع الدول التي تدخل أو تغادر الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية، بما في ذلك الموانئ المطلة على الخليج العربي وخليج عُمان، لافتة إلى أنّ هذه الإجراءات لن تمس بحرية الملاحة للسفن العابرة عبر مضيق هرمز والمتجهة من وإلى موانئ غير إيرانية، في ما بدا أنه تراجع عن تصريح سابق للرئيس دونالد ترامب قال فيه إنه سيتم حظر "جميع السفن".

وأشارت القيادة المركزية الأميركية إلى أنه سيتم تزويد البحّارة التجاريين بمعلومات إضافية عبر إشعارات رسمية قبل بدء تنفيذ الحصار، داعيةً جميع السفن إلى متابعة نشرات "إخطار إلى البحّارة" والتواصل مع القوات البحرية الأميركية عبر "القناة 16" عند الإبحار في خليج عُمان ومداخل مضيق هرمز.