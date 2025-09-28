الجيش الألماني يؤمن قمة كوبنهاغن الأوروبية وسط تصاعد أزمة المسيرات

- شهدت الدنمارك تحليق مسيّرات مجهولة فوق مواقع عسكرية، مما دفع حلف شمال الأطلسي لتعزيز اليقظة في منطقة البلطيق، بينما نفت روسيا أي صلة لها ووصفت الحكومة الدنماركية الأمر بأنه "هجوم هجين". - استجابة لطلب دنماركي، تقدم ألمانيا دعمًا في مجال درء الطائرات المسيّرة، ويشارك الجيش الألماني في تأمين قمة الاتحاد الأوروبي في كوبنهاغن، مع خطط لنشر الفرقاطة "هامبورغ" ضمن مهمة "حارس البلطيق". - تأتي هذه الأحداث مع استضافة كوبنهاغن لقمة الاتحاد الأوروبي، حيث يناقش القادة حماية البنية التحتية وتعزيز الدفاع الأوروبي، وسط إغلاق مطارات بسبب المسيّرات الغامضة.

حظرت الدنمارك تحليق المسيّرات المدنية هذا الأسبوع بسبب القمة الأوروبية، فيما رُصدت مسيرات فوق مواقع عسكرية دنماركية ليل السبت لليوم الثاني على التوالي، حسبما أعلن الجيش الأحد، في حادثة تضاف إلى حوادث مماثلة في أنحاء هذا البلد خلال الأسبوع المنصرم. وقال الجيش، في بيان "تؤكد القوات المسلحة رصد مسيرات في العديد من المواقع التابعة للقوات المسلحة خلال الليل. ونشر عدد من القدرات".

ولم يذكر البيان تفاصيل بشأن حالات الرصد تلك أو رد الجيش عليها. وأفادت وسائل إعلام دنماركية بعدم إغلاق أي مطارات ليلاً. وتسبب رصد مسيرات غامضة في أنحاء الدنمارك والنرويج منذ 22 سبتمبر/أيلول في إغلاق عدد من المطارات، ولمحت الدنمارك إلى احتمال ضلوع روسيا في ذلك. والسبت، أعلن الجيش عن رصد مسيرات مجهولة فوق "العديد من المواقع العسكرية" ليل الجمعة السبت، بدون الكشف عن أي تفاصيل أخرى.

وأكدت الشرطة رصد "مسيرة أو اثنتين"، مساء الجمعة، قرب وفوق قاعدة كاراب العسكرية، الأكبر في الدنمارك، والتي تضم جميع مروحيات الجيش وأنظمة المراقبة الجوية ومدرسة طيران ووسائل دعم. وعزز حلف شمال الأطلسي إجراءات "اليقظة" في منطقة البلطيق، عقب خرق المسيرات المجالات الجوية تلك، حسبما أعلن متحدث باسم التكتل.

وقال مارتن أودونيل، في مؤتمر صحافي ليل السبت الأحد، أن الإجراءات "تشمل منصات للاستخبارات والمراقبة والاستطلاع، وفرقاطة دفاع جوي واحدة على الأقل"، في المنطقة الواقعة إلى الغرب من روسيا. وتستضيف كوبنهاغن قمة للاتحاد الأوروبي يومي الأربعاء والخميس. بالمقابل، نفت السفارة الروسية في كوبنهاغن، الخميس الماضي، أي صلة لروسيا بالمسيّرات المجهولة التي حلّقت فوق مطارات في الدنمارك. وقال سفير روسيا لدى الدنمارك إن الشكوك حول تورط روسيا في واقعة مطار كوبنهاغن لا أساس لها من الصحة.

وأعلنت وزارة الدفاع الألمانية ليلة السبت-الأحد أن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس والمفتش العام للجيش الألماني كارستن بروير قررا الاستجابة لطلب دنماركي بالدعم والمساهمة في مجال درء الطائرات المسيّرة. وأوضحت الوزارة أن الجيش الألماني سيقدم دعمه مباشرة في الموقع. ومن المقرر أن يجتمع قادة دول وحكومات الاتحاد الأوروبي يومي 1 و2 أكتوبر/تشرين الأول في كوبنهاغن في اجتماع غير رسمي، حيث سيناقشون قضايا تتعلق بحماية البنية التحتية الحيوية، وتعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية المشتركة.

وأوضحت وزارة الدفاع الألمانية أن الدنمارك طلبت من دول مختلفة المساعدة في تأمين الاجتماع غير الرسمي لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي. وأشارت الوزارة إلى أنه بخلاف ذلك، يخطط حلف شمال الأطلسي (ناتو) لنشر الفرقاطة "هامبورغ" التابعة للبحرية الألمانية -إلى جانب وحدات أخرى عند الضرورة- في جزء من مهمة "حارس البلطيق" التي تركز على تأمين بحر البلطيق، مضيفة أن الجيش الألماني يُساهم بذلك مساهمة جلية في تأمين قمة أوروبية مهمة. وشاركت الفرقاطة "هامبورغ" في مناورة ببحر البلطيق الأسبوع الماضي مع المدمرة الأميركية "يو إس إس بينبريدغ" وسفن حربية من السويد وفنلندا.

ولم تُصدر السلطات الدنماركية حتى الآن أي معلومات تكشف عن الجهة المُحتملة المسؤولة عن تحليق الطائرات المُسيّرة. وتصف الحكومة الأمر بأنه "هجوم هجين". ويعتقد المحققون أن وراء تلك الحوادث جهة محترفة تمتلك المهارات اللازمة لتنفيذ تلك الطلعات، بغرض إثارة الاضطرابات في الدولة العضوة بحلف الناتو. ونفت روسيا مزاعم مسؤوليتها عن هذه الحوادث، وذلك في بيان صادر عن سفارتها في الدنمارك يوم الخميس الماضي.

(فرانس برس، العربي الجديد)