الجيش الأفغاني يبدأ هجوماً جديداً على القوات الباكستانية

- أعلن الجيش الأفغاني عن هجوم جديد على الحدود مع باكستان رداً على القصف الجوي الباكستاني، مستهدفاً مواقع عسكرية باستخدام طائرات مسيّرة، وهددت وزارة الدفاع الأفغانية بتصعيد الهجمات. - ردت باكستان بتصديها للهجمات، معلنة قتل 270 من عناصر "طالبان باكستان" وتدمير مواقعهم، وأكد وزير الدفاع الباكستاني على "حرب مفتوحة" ضد "طالبان". - أسفرت الغارات الباكستانية عن مقتل 25 مدنياً أفغانياً، مما دفع الحكومة الأفغانية للتوعد بالرد، مؤكدة قدرتها على استهداف النقاط الباكستانية.

أعلن الجيش الأفغاني بدء هجوم مسلح جديد على امتداد الحدود الأفغانية الباكستانية رداً على القصف الجوي الذي نفذته باكستان على العاصمة وعدد من الولايات الأفغانية، كما أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية قصف مواقع عسكرية حساسة في إسلام أباد وفي مدن باكستانية أخرى بطائرات مسيّرة. وقال الجيش، في بيان، إن الهجوم الجديد بدأ من ولاية خوست وبكتيا، وعلى امتداد ولاية ننغرهار وكنر وأنه جاء كرد على القصف الجوي الباكستاني على المناطق الأفغانية.

في الأثناء قال مصدر في وزارة الدفاع الأفغانية لـ"العربي الجديد" إن الجيش الأفغاني أطلق سرباً من الطائرات المسيّرة صوب أهداف عسكرية في العمق الباكستاني، مشيرة إلى أنها تحمل ما بين 50 إلى 60 كيلوغراماً من المتفجرات. وأكد شاهد عيان في منطقة بنو إلى الشمال الغربي ويدعى فتح الله لـ"العربي الجديد" أن مسيّرة انتحارية سقطت على مجمع عسكري في منطقة بنو، كما سمع دوي انفجارات عديدة أخرى في المناطق القريبة.

وكانت وزارة الدفاع الأفغانية قد أعلنت ظهر اليوم استهداف مواقع حساسة وعسكرية بالمسيّرات الانتحارية، أحدها في فيض أباد وسط إسلام أباد، والآخر في مدينة نوشهره، وهي مدينة شبه عسكرية، والثالث في مدينة صوابي، متوعدة باستهداف المزيد من المواقع العسكرية الحساسة في العمق الباكستاني بأسلحة نوعية متطورة إذا استمر القصف الجوي الباكستاني.

وأكدت وزارة الإعلام الباكستانية أيضاً محاولة استهداف بعض المواقع الحساسة بواسطة الطائرات المسيّرة، مشيرة إلى أن سلاح الجو الباكستاني تصدى لتلك الهجمات. وأعلنت وزارة الداخلية الباكستانية منع استخدام جميع أنواع المسيرات لأي هدف حتى الإشعار الثاني، وقالت إنه بالنظر إلى الوضع الأمني والتهديدات الأمنية لا يمكن لأي جهة استخدام المسيرات لأي غرض.

إلى ذلك أكد الناطق باسم الحكومة الأفغانية، ذبيح الله مجاهد، في مؤتمر صحافي له، أن بلاده لا تريد الحرب وأنها في حالة دفاع ضد الهجمات الباكستانية التي طاولت المدنيين العزل، ولكنها في الوقت نفسه لن تألوا جهداً في الدفاع عن سيادتها وحماية مواطنيها، كما هدد مجاهد باستهداف كل الأهداف العسكرية في باكستان إذا استمر الوضع على ما هو عليه، مشدداً على أن الجيش الأفغاني قادر على استهداف جميع نقاط باكستان، وسيثبت ذلك، وفق زعمه.

من جهة أخرى أعلن الجيش الباكستاني أن قواته تمكنت من قتل 270 من عناصر "طالبان باكستان"، وتدمير العشرات من مواقعهم. وقال الناطق باسم الجيش الجنرال أحمد شريف خلال مؤتمر صحافي إن سلاح الجو الباكستاني استهدف مواقع عسكرية في العاصمة كابول وفي الولايات الأفغانية الأخرى، مؤكداً تحقيق "إنجازات كبيرة" ضد الجيش الأفغاني، وفق تعبيره.

وأعلن وزير الدفاع الباكستاني "حرباً مفتوحة" على "طالبان"، بعد تبادل ضربات دامية بين كابول وإسلام أباد. وقال خواجة آصف على إكس "لقد نفد صبرنا. الآن أصبحت حرباً مفتوحة بيننا وبينكم"، فيما أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية إنهاء "الهجمات الانتقامية" التي استمرت أربع ساعات على مواقع باكستانية، كما صرح رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الجمعة، بأن قوات بلاده قادرة على "سحق" أي معتدٍ عقب الغارات الجوية على أفغانستان المجاورة.

يذكر أن طائرات حربية باكستانية شنت غارات على سبع نقاط في شرق وجنوب أفغانستان في 22 من الشهر الجاري، وأعلنت الحكومة الباكستانية أنها استهدفت مواقع لمسلحي طالبان الباكستانية وتنظيم "داعش" وقتلت أكثر من 100 من عناصرها. لكن الحكومة الأفغانية قالت إن الهجمات الباكستانية استهدفت عامة المدنيين وأسفرت عن مقتل 25 مدنياً، بينهم تسعة من طلاب المدارس الابتدائية، وتوعدت وزارة الدفاع الأفغانية بالرد والانتقام.