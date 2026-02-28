الجيش الأردني: إسقاط صاروخين باليستيين استهدفا الأراضي الأردنية

- أسقط الجيش الأردني صاروخين باليستيين استهدفا الأراضي الأردنية، في أعقاب العدوان الإسرائيلي الأميركي على إيران، حيث نجحت أنظمة الدفاع الجوي الأردنية في التصدي لهما. - نفذت طائرات سلاح الجو الملكي الأردني طلعات جوية اعتيادية ضمن عمليات الاستطلاع والتفتيش الجوي، لضمان سلامة الأجواء الأردنية وخلوها من أي نشاطات غير مشروعة. - تعاملت مديرية الأمن العام الأردنية مع 12 بلاغاً عن سقوط شظايا في عدة محافظات، دون وقوع إصابات بشرية، واقتصرت الأضرار على الماديات.

أعلن الجيش الأردني، صباح اليوم السبت، إسقاط صاروخين باليستيين استهدفا الأراضي الأردنية، وذلك في أعقاب العدوان الإسرائيلي الأميركي على إيران، وإعلان الحرس الثوري الإيراني استهداف عدد من القواعد الأميركية في عدة دول بالمنطقة.

وصرّح مصدر عسكري مسؤول في القوات المسلحة الأردنية، بحسب الموقع الرسمي للقيادة العامة للقوات المسلحة، بأن صاروخين بالستيين استهدفا الأراضي الأردنية قد أُسقطا، اليوم السبت، مبيناً أن أنظمة الدفاع الجوي الأردنية تصدّت لهما بنجاح.

وكان مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية قد صرح في وقت سابق اليوم بأن الأصوات التي تُسمع في سماء عدد من مناطق المملكة تعود إلى طائرات تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، تنفذ طلعات جوية اعتيادية ضمن واجباتها العملياتية. وأوضح المصدر أن "هذه الطلعات تأتي في إطار عمليات الاستطلاع والتفتيش الجوي، بهدف الحفاظ على سلامة الأجواء الأردنية وخلوها من أي محاولات اختراق أو نشاطات غير مشروعة".

إلى ذلك، قالت مديرية الأمن العام الأردنية إن كوادر الدفاع المدني والشرطة تعاملت منذ صباح اليوم ولغاية الساعة الثانية ظهراً مع 12 بلاغاً ناتجاً عن سقوط أجسام وشظايا في محافظات العاصمة والزرقاء وجرش ومادبا وإربد، من دون أن ينتج عنها أي إصابات بالأرواح واقتصارها على الأضرار المادية.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل صباح اليوم عدواناً على إيران، بعد أسابيع من تهديد واشنطن لطهران بعمل عسكري وحشد قواتها لهذه الغاية في المنطقة. وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة أطلقت "عمليات قتالية كبرى" ضد إيران. بينما قالت وزارة الأمن الإسرائيلية إنها شنّت ضربة استباقية على الجمهورية الإسلامية، وقال الإعلام الإسرائيلي إن إسرائيل استهدفت مواقع عسكرية ومصانع لصواريخ باليستية، إضافة إلى مسؤولين إيرانيين كبار، من بينهم المرشد الإيراني علي خامنئي والرئيس مسعود بزشكيان والأمين العام لمجلس الدفاع الإيراني علي شمخاني.