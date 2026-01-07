الجيس السوري يُعلن حيي الأشرفية والشيخ مقصود في حلب منطقة عسكرية

أفادت قناة الإخبارية السورية نقلا عن مصدر أمني في حلب، بهروب معتقلين من سجن في منطقة الشقيف التي تخضع لسيطرة تنظيم "قسد".
- أخبار
- سياسة
- اقتصاد
- مقالات
- مجتمع
- منوعات
- ثقافة
- رياضة
- تحقيقات
- المزيد
- النسخة الورقية
تجددت الاشتباكات بين الجيش السوري و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) في مدينة حلب شمالي سورية، صباح اليوم الأربعاء، بعد حالة هدوء نسبي شهدتها المدينة الليلة الماضية، أعقبت قصفاً متبادلاً أدى إلى مقتل وإصابة سبعة أشخاص، فيما شهد حيا الأشرفية والشيخ مقصود حركة نزوح للسكان عبر معبري العوارض وشارع الزهور بعد إعلان الجيش عن فتح معبرين إنسانيين للراغبين بالمغادرة حتى الساعة الثالثة بتوقيت دمشق.
وأكدت مصادر ميدانية في مدينة حلب لـ"العربي الجديد"، أن محاور الأشرفية والشيخ مقصود وطريق الكاستيلو والشيحان شهدت اشتباكات وعمليات قصف متبادلة بين مقاتلي "قسد" والجيش السوري. وتحدثت المصادر عن فشل المفاوضات بين الجانبين لوقف إطلاق النار، مشيرة إلى تسجيل عمليات قصف متبادل بالمدفعية الثقيلة والقذائف الصاروخية، نافية حدوث عمليات اقتحام على محاور الاشتباك. في المقابل، قالت وكالة الأنباء السورية "سانا" إن "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) استهدفت بقذائف الهاون حي السريان في مدينة حلب، مشيرة إلى وقوع اشتباكات بين الجيش السوري و"قسد" على محوري الكاستيلو والشيحان في المدينة.