الجولة الثالثة من الحوار بين أفغانستان وباكستان تبدأ اليوم في تركيا

تبدأ اليوم الخميس في تركيا، الجولة الثالثة من الحوار بين أفغانستان وباكستان بهدف حل القضايا العالقة والنزاع الحدودي بين الدولتين، الذي كاد يؤدي إلى حرب شاملة بين الجارتين. وتتوسط تركيا وقطر في هذه الجولة أيضا كما فعلت في الجولات السابقة.

ووصل الوفد الأفغاني برئاسة رئيس الاستخبارات في حكومة طالبان المولوي عبد الحق وثيق، إلى تركيا ليشارك في المفاوضات مع الوفد الباكستاني.

ويضم الوفد أيضا سفير طالبان في الدوحة سهيل شاهين، وعضو اللجنة السياسية أنس حقاني، ونائب وزير الداخلية رحمت الله نجيب (كان رئيس الوفد في الجولة الثانية من المفاوضات في تركيا) والناطق باسم الخارجية عبد القهار بلخي.

ولم تعرف حتى الآن التفاصيل بشأن الوفد الباكستاني، غير أن بعض المصادر الباكستانية أكدت أن الوفد الباكستاني يترأسه رئيس الاستخبارات العسكرية الجنرال عاصم ملك. كما أكدت المصادر أن في هذه الفترة سيكون وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحق دار أيضا في تركيا، دون أن تشير إلى هدف الزيارة.

وعلم "العربي الجديد" من مصادره، أن أهم القضايا التي سيطرحها الجانب الأفغاني في المفاوضات هو قضية الطائرات الأميركية بدون طيار، التي تعبر الأجواء الباكستانية وتراقب الأجواء الأفغانية، كذلك وجود تنظيم داعش في باكستان، الذي يشن الهجمات المسلحة داخل أفغانستان، كما تقول حكومة طالبان.

في المقابل، سيطرح الجانب الباكستاني "بقوة قضية وجود طالبان الباكستانية على أرض أفغانستان"، كما تقول الحكومة الباكستانية.

وكان وزير الدفاع الباكستاني خواجه أصف قد أكد أمس الأربعاء أن باكستان "تتطلع لأن تنجح المفاوضات، ولكن في حالة فشل المفاوضات فإن باكستان ستقوم بما يلزم من أجل القضاء على المسلحين الذين يعبثون بأمن باكستان والمتواجدين في أفغانستان".

وتوصلت كل من باكستان وأفغانستان خلال الجولة الثانية من المفاوضات في إسطنبول، التي استمرت أربعة أيام إلى استمرار وقف إطلاق النار المبرم في الدوحة بين الطرفين في الـ 19 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مع استمرار المفاوضات، وانعقاد الجولة الثالثة من الحوار في السادس من هذا الشهر(اليوم).

يجدر الإشارة بأن الحوار في تركيا قبل أسبوع شهد الكثير من المد والجذر وأعلنت باكستان فشله، ولكن بفضل وساطة تركيا وقطر توصل البلدان إلى اتفاق فقط على استمرار وقف إطلاق النار مع مواصلة الحوار.