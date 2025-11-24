"الجهاد" تعثر على رفات أحد الأسرى الثلاثة المتبقين في غزة

- أعلنت سرايا القدس العثور على رفات أحد الأسرى الإسرائيليين الثلاثة المتبقين في قطاع غزة، وذلك بعد عمليات بحث مكثفة في منطقة المغراقة شمال مخيم النصيرات. - منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر، سلّمت حماس 26 جثة من أصل 28، مع توقع تسليم الجثتين المتبقيتين وفقاً للاتفاق، بينما يواصل جيش الاحتلال خرق الاتفاق. - ارتكب الاحتلال الإسرائيلي 497 خرقاً موثقاً لوقف إطلاق النار، مما أسفر عن 342 شهيداً و875 مصاباً، معظمهم من المدنيين، بالإضافة إلى اعتقال 35 مواطناً.

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الاثنين، العثور على رفات أحد الأسرى الإسرائيليين الثلاثة المتبقين في قطاع غزة. وقالت السرايا في بيان: "عثرنا اليوم على جثة أحد أسرى العدو خلال عمليات البحث في المناطق التي يسيطر عليها الجيش الصهيوني وسط قطاع غزة".

وصرح مصدر في الجهاد الإسلامي فضل عدم كشف هويته، بأنه "بعد عدة أيام من البحث في منطقة المغراقة شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، تمكن مجاهدونا من انتشال جثة أحد أسرى العدو الثلاثة المتبقين، وذلك في إطار جهودنا لإنهاء هذا الملف".

ومع العثور على الرفات الجديد، وفي حال تسليمه، تكون حماس سلّمت حتّى الآن 26 جثة من أصل 28 منذ دخول وقف إطلاق النار الحالي في قطاع غزة حيّز التنفيذ في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول، فيما تبقى جثتان إسرائيليتان يُتوقّع أن تُسلَّما تِباعاً وفقاً لبنود الاتفاق.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خرقه لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة منذ دخوله حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، محاولاً التنصل منه واستئناف حرب الإبادة على القطاع الفلسطيني. وأفاد مراسل "العربي الجديد" بسقوط أربعة شهداء منذ ساعات الصباح بقصف الاحتلال ورصاص قناصته في مدينتي غزة وخانيونس. وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 497 خرقا موثقا لاتفاق وقف إطلاق النار منذ سريان الاتفاق. وأوضح المكتب في بيان، أمس الأحد، أن خروق الاحتلال منذ بدء سريان الاتفاق خلفت 342 شهيدا من المدنيين، غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن، إضافة إلى 875 مصابا، فيما اعتقل 35 مواطنا خلال عمليات التوغل والاقتحام.

(فرانس برس، العربي الجديد)