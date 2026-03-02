الجنوب السوري مسرح للحرب في المنطقة: شظايا صواريخ وحطام مسيّرات

- تتأثر مناطق الجنوب السوري بتبعات الصراع بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، حيث تسقط شظايا صواريخ وحطام طائرات مسيّرة، مما أدى إلى إصابة بعض الأشخاص بجروح، مثل سقوط طائرة مسيرة إيرانية في بلدة نبع الصخر. - شهدت محافظة درعا تحليق مروحية إسرائيلية، وأسقط جيش الاحتلال أكثر من 10 مسيّرات إيرانية، مع تسجيل خمسة حوادث سقوط أجسام حربية في درعا والقنيطرة، اقتصرت الأضرار على الخسائر المادية. - في ريف دمشق، أصيب أربعة أشخاص جراء سقوط بقايا صاروخ، وحثت وزارة الطوارئ السوريين على عدم الاقتراب من مخلفات الحرب والالتزام بإرشادات السلامة.

تتأثر العديد من مناطق الجنوب السوري القريبة من الأراضي المحتلة بتبعات الحرب الدائرة في المنطقة بين إيران وكل من الولايات المتحدة وإسرائيل، حيث تسقط باستمرار شظايا صواريخ وحطام طائرات مسيّرة في تلك المناطق، ما أسفر عن إصابة بعض الأشخاص بجروح. وسقطت صباح اليوم الاثنين طائرة مسيرة إيرانية في بلدة نبع الصخر، جراء تصدي جيش الاحتلال الإسرائيلي لها، دون تسجيل أي أضرار مادية أو بشرية. كما سقطت ثلاث طائرات مسيّرة إيرانية في مدينة السلام بمحافظة القنيطرة، وذلك أثناء اعتراض إسرائيلي لها في أجواء المحافظة، في مناطق متفرقة، وسط حالة من القلق بين الأهالي. وأكد فريق الدفاع المدني عقب تفقده المواقع، عدم وقوع أي أضرار بشرية أو مادية جراء الحادثة.

وفي محافظة درعا المجاورة، حلّقت مروحية إسرائيلية، صباح اليوم، على ارتفاع منخفض في أجواء بلدة عقربا بريف المحافظة، خلال عمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي في التصدي لطائرات مسيّرة إيرانية، فيما سقطت طائرة مسيّرة إيرانية في أجواء ريف درعا. وقال الناشط محمد المسالمة لـ"العربي الجديد"، إنه منذ ساعات الصباح، أسقط جيش الاحتلال أكثر من 10 مسيّرات في أجواء المحافظة. وأعلن الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث ليل أمس الأحد، أنه استجاب لـ5 حوادث سقوط أجسام حربية في محافظتي درعا والقنيطرة، نتيجة الضربات المتبادلة بين إيران وإسرائيل.

وقال الدفاع المدني، في بيان، إن ثلاثة حوادث سُجّلت في مدينة السلام بريف القنيطرة (بقايا طائرات مسيّرة)، وسجل حادثان في درعا، الأول قرب صوامع غرز شرقي مدينة درعا (بقايا طائرة مسيّرة)، والثاني في مدينة إنخل (صاروخ). وأوضح أن الفرق تفقدت المواقع التي سقطت فيها الأجسام الحربية، لافتاً إلى أن الأضرار اقتصرت على الخسائر المادية، دون تسجيل إصابات بشرية. وكان أربعة أشخاص، بينهم ثلاثة أطفال، قد أصيبوا، ووقعت أضرار مادية في بلدة عين ترما بريف دمشق، مساء أمس الأحد، جراء سقوط بقايا صاروخ نتيجة الضربات المتبادلة بين إسرائيل وإيران.

ونقلت وكالة "سانا" الرسمية عن مدير الإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة نجيب النعسان، قوله إن المصابين، وهم أب وبناته الثلاث جرى نقلهم إلى مشفى كفر بطنا الوطني، مشيراً إلى أن إصاباتهم كانت طفيفة وتمت معالجتها على الفور. وحث وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري رائد الصالح، المدنيين على عدم الاقتراب أو لمس أي جسم غريب من مخلفات الحرب أو الأجسام المتساقطة، مشيراً في تعليق له على منصة إكس، إلى أن هذه الأجسام "شديدة الخطورة، وقد تكون غير منفجرة، وتؤدي إلى عواقب كارثية". وأضاف الصالح أن فرق الدفاع المدني في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث تتوجه إلى أماكن سقوط بقايا الصواريخ والطائرات المسيّرة في عدة مواقع بدمشق وريفها، للتعامل مع أي مخاطر محتملة، وتأمين المواقع حفاظاً على سلامة المدنيين.

وجددت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث دعوتها إلى المواطنين للالتزام بإرشادات السلامة، وفي مقدمتها عدم الاقتراب من أي جسم غريب، أو حطام ساقط، و️الاحتماء داخل المباني عند سماع أصوات انفجارات، والابتعاد عن النوافذ والأسطح المكشوفة، وعدم التجمهر أو التوجه إلى أماكن سقوط الحطام، و️الإبلاغ عن أي حريق ناجم عن سقوط أجسام حربية وعن أي جسم مشبوه.