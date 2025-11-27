- أعلن الجيش في غينيا بيساو منع أي تظاهرات أو إضرابات بعد انقلاب عسكري، وعيّن الجنرال هورتا نتام رئيساً للحكومة العسكرية لفترة انتقالية مدتها عام واحد، مع رفع حظر التجول الليلي وإعادة فتح المدارس والأسواق. - غينيا بيساو، التي تعاني من الفقر والانقلابات المتكررة، تُعتبر مركزاً لتهريب المخدرات، مما يزيد من تعقيد أزماتها السياسية، حيث اتهمت المعارضة الرئيس المخلوع عمر سيسوكو إمبالو بتدبير الانقلاب لتجنب الهزيمة الانتخابية. - أدان الاتحاد الأفريقي وجنوب أفريقيا وفرنسا الانقلاب، داعين إلى استعادة الديمقراطية واحترام العملية الانتخابية، بينما لا يزال مكان الرئيس إمبالو غير معروف.

أعلن الجيش في غينيا بيساو، اليوم الخميس، منع "أي تظاهرة أو مسيرة أو إضراب أو عمل من شأنه أن يزعزع السلام والاستقرار" غداة الانقلاب العسكري الذي نفّذه، لكنه رفع حظر التجول الليلي الذي فرضه في اليوم السابق، وعيّن رئيساً جديداً للحكومة. وقالت القيادة العسكرية العليا التي استولت على السلطة عبر انقلاب، في بيان، إنها قررت إعادة فتح المدارس والأسواق والمؤسسات الخاصة "فوراً" من أجل "العودة إلى العمل بشكل طبيعي". يذكر أن البلاد كانت تنتظر، اليوم الخميس، الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي أجريت في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني.

كذلك، أعلنت القيادة العسكرية العليا تعيين قائد جديد للمجلس العسكري في البلاد، ما يعزّز الاستيلاء بالقوة على السلطة الذي بدأ عقب انتخابات رئاسية متنازع عليها، وهو ما وصفه المرشح الرئيسي للمعارضة بأنه "خدعة" لمنعه من تولّي الحكم. وأفاد بيان بثّه التلفزيون الرسمي في غينيا بيساو بأن القادة العسكريين عيّنوا الجنرال هورتا نتام رئيساً للحكومة العسكرية التي ستشرف على فترة انتقالية مدّتها عام واحد.

وتُعد غينيا بيساو إحدى أفقر دول العالم، وقد أنهكتها الانقلابات ومحاولات الانقلاب منذ استقلالها عن البرتغال قبل أكثر من 50 عاماً، بما في ذلك محاولة انقلاب وقعت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. ويُعرف هذا البلد، الذي يبلغ عدد سكانه 2.2 مليون نسمة، بأنه مركز لتهريب المخدرات بين أميركا اللاتينية وأوروبا، وهي ظاهرة يقول الخبراء إنها أسهمت في تأجيج أزماته السياسية.

وقال الجنرال هورتا نتام، الذي كان رئيس أركان الجيش حتى وقوع الانقلاب، ويمثّل حليفاً مقرّباً للرئيس المخلوع عمر سيسوكو إمبالو: "إن عجز الفاعلين السياسيين عن وقف تدهور المناخ السياسي هو ما دفع القوات المسلحة للتدخل في نهاية المطاف". ولا يزال مكان وجود إمبالو غير معروف حتى اليوم الخميس. وقال إمبالو لوسائل إعلام فرنسية، أمس الأربعاء، إنه اعتُقل على يد جنود بينما كانت أصوات إطلاق النار تتردّد قرب القصر الرئاسي.

وأدان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، الانقلاب، داعياً إلى احترام العملية الانتخابية، وإطلاق سراح الرئيس إمبالو والمسؤولين المحتجزين دون قيد أو شرط. وقال يوسف، في بيان، إن الاتحاد الأفريقي مستعد للعمل مع الشركاء من أجل استعادة الاستقرار وحماية العملية الديمقراطية.

وانضمّت جنوب أفريقيا إلى دول أفريقية أخرى في إدانة الانقلاب، داعية إلى "الاستعادة الفورية للديمقراطية واستكمال العملية الانتخابية". كما دعت فرنسا إلى احترام النظام الدستوري والديمقراطية في البلاد. وفي المقابل، اتهمت المعارضة إمبالو بتدبير الانقلاب لتجنّب الهزيمة في الانتخابات الرئاسية التي أُجريت الأحد الماضي وكانت نتائجها متقاربة. وقال منافسه فرناندو دياس، الذي ادّعى مثل إمبالو الفوز في الانتخابات، إن الانقلاب المزعوم وما تردد عن اعتقال إمبالو "مُدبَّران" بهدف تعطيل نتائج الانتخابات التي كان متوقعاً صدورها اليوم الخميس.

(فرانس برس، أسوشييتد برس)