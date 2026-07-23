الجنائية الدولية تسقط الدعوى ضد زعيم إحدى المليشيات في دارفور

- المحكمة الجنائية الدولية أنهت الإجراءات ضد عبد الله بندا بعد سحب التهم لضعف الأدلة، مع إمكانية رفع قضية مستقبلية. - صراع دارفور بدأ في 2003 بين متمردين والحكومة السودانية، مما أدى إلى اتهامات بالإبادة الجماعية، وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق مشتبه بهم. - في 2023، اندلعت حرب جديدة بين الجيش وقوات الدعم السريع، مع تحذيرات من تكرار الفظائع وتقسيم جغرافي محتمل للسودان.

أنهى قضاة المحكمة الجنائية الدولية اليوم الخميس الإجراءات القانونية ضد الزعيم السابق لإحدى الجماعات المسلحة في إقليم دارفور بالسودان، بعدما سحب الادعاء التهم الموجهة إلى عبد الله بندا أبكر نورين. وقال الادعاء إن الأدلة ضد بندا، الذي كان يواجه اتهامات بارتكاب جرائم حرب على خلفية هجوم استهدف قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في عام 2007، ضعفت منذ اعتماد التهم بحقه قبل أكثر من عقد، وتحديداً في عام 2011.

وأضاف الادعاء "لم تعد هناك أسباب جوهرية تدعو للاعتقاد بأن السيد بندا مسؤول عن الجرائم المنسوبة إليه". وقال القضاة إن سحب التهم وإنهاء القضية لا يمنعان الادعاء من رفع قضية مماثلة ضد بندا في وقت لاحق. وكان بندا زعيما في "حركة العدل والمساواة"، إحدى الجماعتين المسلحتين الرئيسيتين في دارفور خلال الصراع الذي اندلع عام 2003 عندما حمل متمردون ينتمي معظمهم إلى جماعات غير عربية السلاح ضد الحكومة السودانية.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الأسباب التي أدت إلى ضعف الأدلة ضد عبد الله بندا أبكر نورين؟ ما هي التحديات التي تواجه المحكمة الجنائية الدولية في تحقيق العدالة بشأن جرائم الحرب في دارفور؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

ورداً على ذلك، حشدت الحكومة السودانية آنذاك مليشيات عربية عرفت باسم الجنجويد لقمع التمرد، ما أدى إلى موجة من أعمال العنف قالت الولايات المتحدة ومنظمات حقوقية إنها بمثابة إبادة جماعية. وأحال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية في عام 2005.

وفي عام 2023، اندلعت حرب جديدة في دارفور وجميع أنحاء السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، التي ينظر إليها على نطاق واسع باعتبارها تشكلت من رحم الجنجويد. ولم تجر المحكمة الجنائية الدولية حتى الآن سوى محاكمة واحدة بشأن الفظائع التي ارتكبت في دارفور، وحكمت على أحد قادة الجنجويد بالسجن 20 عاماً بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وهناك ثلاث مذكرات توقيف صادرة عن المحكمة بحق مشتبه بهم مطلوبين على خلفية الصراع في دارفور الذي دار بين 2003 و2005، ومن بينهم الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير الذي يواجه تهم الإبادة الجماعية. وفي منتصف الشهر الجاري، حذرت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية نزهت شميم خان من خطر "تكرار الفظائع" التي شهدها إقليم دارفور، غربي السودان، قبل عقدين، في مدينة الأُبيّض، وسط البلاد. وأشارت خان إلى موافقة مكتبها على تقييم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الذي يفيد بأن "أخطر الجرائم الدولية قد تكون على وشك الحدوث في مدينة الأُبيّض"، وشددت على أنه "لا يمكن لأيّ أحد أن يدّعي أنه لم يكن يعلم"، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك لمنع وقوع المزيد من الفظائع. كذلك حمّلت مجلس الأمن وجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مسؤولية التحرك لمنع ارتكاب المزيد من الفظائع.

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ومنذ شهر، تشهد الأبيّض هجمات بطائرات مسيّرة تنفذها قوات الدعم السريع، استهدفت محطة الكهرباء الرئيسية ومحطات الوقود ومواقع مدنية أخرى، ما أدى إلى مقتل وإصابة عشرات الأشخاص. وفي 12 مايو/ أيار الماضي، حذرت الأمم المتحدة من تصاعد الهجمات بالطائرات المسيّرة في كردفان، وقالت إن تلك الضربات تسببت في مقتل ما لا يقل عن 880 مدنياً خلال الفترة الممتدة بين يناير/ كانون الثاني وإبريل/ نيسان 2026.

ووفق مؤسسات محلية ودولية، فإن استيلاء قوات الدعم السريع على الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، غربي السودان، في 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، ترافق مع ارتكاب مجازر بحق المدنيين هناك، وسط تحذيرات من تكريس تقسيم جغرافي للبلاد. وفي 29 أكتوبر الماضي، أقرّ قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) بحدوث "تجاوزات" من قواته في الفاشر، مدعياً تشكيل لجان تحقيق فيها.

(رويترز، العربي الجديد)