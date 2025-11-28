"الجنائية الدولية" ترفض طلباً للإفراج عن رئيس الفيليبين السابق

- رفضت المحكمة الجنائية الدولية طلب الإفراج عن الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي، المتهم بجرائم ضد الإنسانية بسبب "حربه على المخدرات"، حيث يُزعم تورطه في عدة جرائم قتل. - استأنف فريق دوتيرتي القانوني قرار إبقائه محتجزًا، لكن المحكمة أكدت أن هناك خطرًا من ترهيب الشهود إذا أُطلق سراحه، بينما تدهورت حالته الصحية. - اعتُقل دوتيرتي في مارس بموجب مذكرة توقيف دولية، وتستمر المحكمة في التحقيق بجرائم القتل المزعومة خلال فترة رئاسته من 2016 إلى 2022.

رفض قضاة المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الجمعة، طلباً للإفراج عن رئيس الفيليبين السابق رودريغو دوتيرتي، ما يعني أنه سوف يظل محتجزاً لدى المحكمة. ويواجه دوتيرتي، الثمانيني، اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية لتورطه المزعوم في عدة جرائم قتل في إطار ما أسماه "حربه على المخدرات" عندما كان في منصبه، أولاً رئيساً لبلدية مدينة جنوبية ولاحقاً رئيساً للبلاد.

وقال المحامي لويس ديل كارمن إبانيز كارانزا أمام المحكمة في مدينة لاهاي، إن محامي دوتيرتي لم يتمكنوا من إثبات أن قراراً أصدرته محكمة أدنى درجة كان غير منطقي. واستأنف الفريق القانوني لدوتيرتي قراراً صدر في أكتوبر/تشرين الأول الماضي يقضي بإبقاء رئيس الفيليبين السابق رهن الاحتجاز بعدما وجد القضاة أنه من المرجح أن يرفض العودة للمحاكمة ويمكن أن يستخدم حريته لترهيب الشهود.

ويقول المدعون العامون في المحكمة الجنائية الدولية إن دوتيرتي كان متواطئاً بعدة جرائم قتل في إطار ما سماه "حربه على المخدرات"، ووفقاً لملفات المحكمة فقد أصدر تعليمات وفوض بـ"ارتكاب أعمال عنف بما في ذلك القتل ضد مجرمين مزعومين، بمن فيهم تجار مخدرات مزعومون ومتعاطون". وتتباين التقديرات حول عدد القتلى خلال فترة ولاية دوتيرتي الرئاسية، وتقدر الشرطة الوطنية العدد بأكثر من ستة آلاف، بينما زعمت مجموعات حقوق الإنسان أن العدد يصل إلى 30 ألفاً. ورحبت عائلات الضحايا باعتقال دوتيرتي في مارس/آذار الماضي.

ويقول محامو دوتيرتي إنه "ضعيف وواه" وإن من "القسوة" إبقاءه رهن الاحتجاز أثناء المحاكمة. وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أجلت المحكمة جلسة استماع ما قبل المحاكمة حتى يمكن إجراء تقييم طبي كامل. ووفقاً لملفات الدفاع، تدهورت "القدرات الإدراكية" لدوتيرتي إلى مستوى لا يمكنه فيه مساعدة محاميه. وإذا تم إطلاق سراحه، فلن يعود إلى الفيليبين بل سيتم نقله بدلاً من ذلك إلى عهدة دولة عضو أخرى أثناء استمرار الإجراءات.

وتم احتجاز رئيس الفيليبين السابق في مطار مانيلا، في مارس/آذار الماضي، بموجب مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، وتنص مذكرة التوقيف على وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن دوتيرتي كان مسؤولاً بشكل فردي عن جرائم قتل قد تُعتبر جرائم ضد الإنسانية. وتحقق المحكمة الجنائية الدولية في الجرائم المزعومة في الفيليبين منذ عام 2018. وتولي دوتيرتي رئاسة الفيليبين من عام 2016 إلى عام 2022، حيث قاد حملة شرسة ضد جرائم المخدرات.

