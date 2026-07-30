الجمهوريون يصعّدون ملاحقة فاوتشي في الكونغرس: كذب على الأميركيين

- تعرض الدكتور أنتوني فاوتشي لضغوط وانتقادات من الجمهوريين والرئيس السابق ترامب بسبب دوره في إدارة جائحة كورونا، ورفض الإجابة على أسئلة في مجلس الشيوخ مستندًا إلى التعديل الخامس. - اتهم الجمهوريون فاوتشي بالكذب بشأن تمويل أبحاث "اكتساب الوظيفة" في مختبر ووهان، رغم نفيه، مما أثار جدلاً حول دوره في الجائحة. - دافع الديمقراطيون عن فاوتشي، وحصل على عفو رئاسي من بايدن، بينما يخطط السيناتور بول لتوجيه تهمة ازدراء الكونغرس له.

على مدى أعوام، يلاحق الجمهوريون والرئيس دونالد ترامب، المدير السابق للمعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية الدكتور أنتوني فاوتشي الذي كان المسؤول الأول عن الإجراءات التي اتخذت بخصوص جائحة كورونا في الولايات المتحدة. وانتقلت الملاحقة إلى الكونغرس، حيث شهد مجلس الشيوخ مساء الأربعاء جلسة عاصفة لنحو ثلاث ساعات، رفض فيها فاوتشي الإجابة على أكثر من 100 سؤال بما فيها سؤال عن لون ربطة عنقه، مستندا إلى حقه الدستوري في الامتناع عن الإجابة طبقا للتعديل الخامس من الدستور الأميركي.

وسعى الجمهوريون للحصول على إجابات بشأن مزاعم ونظريات تدعي أن فيروس كورونا الذي أدى لأزمة اقتصادية عالمية تسرب من مختبر ووهان الصيني، مع اتهامات لفاوتشي بأنه وراء تمويل هذه الأبحاث وتشكيك في طريقة تعامله مع الجائحة. وكرر فاوتشي أكثر من 100 مرة جملة واحدة، رداً على الأسئلة، قال فيها إنه بناء على نصيحة فريقه القانوني سيستخدم الحماية التي يوفرها التعديل الخامس من الدستور الأميركي ويمتنع عن الإجابة على أسئلة لجنة الأمن الداخلي والشؤون الحكومية بمجلس الشيوخ.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي "أبحاث اكتساب الوظيفة" التي يتهم الجمهوريون فاوتشي بتمويلها؟ ما هي التهم التي يواجهها فاوتشي حاليًا في الكونغرس؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وتعد الكلمة الافتتاحية لفاوتشي هي المرة الوحيدة التي خرج فيها عن الإجابة المعدة مسبقا، حيث اتهم السيناتور الجمهوري راند بول بشن حملة ضده، مضيفا أنه لم يترك أي خيار له سوى التزام الصمت. وقال: "الاستنتاج الوحيد الذي يمكنني التوصل إليه هو أن السبب الوحيد لاستدعائي أمام هذه اللجنة هو محاولة دفعي لتصريحات من نوع ما، أي شيء قد يبرر تعهداته العلنية المتكررة (راند بول) بوضعي خلف القضبان".

وركز بول الذي بدا الإحباط بوضوح على وجهه، في أسئلته على التمويل الفيدرالي خلال فترة تولي فاوتشي رئاسة المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية والتي امتدت لنحو 40 عاما، حيث يتهم الجمهوريون فاوتشي بالكذب حول ما إذا كان المعهد قد مول ما يعرف بـ"أبحاث اكتساب الوظيفة" في مختبر بمدينة ووهان الصينية، وهي الممارسة التي تتضمن تعديل خصائص الفيروسات في المختبرات لتعزيزها ودراسة التأثير المحتمل له.

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وسبق أن منح المعهد الوطني للصحة الأميركي أموالا لمنظمة غير ربحية تدعى تحالف "إيكو هيلث" والتي استخدمت جزءا من الأموال في عملها في مختبر ووهان الصيني، غير أن فاوتشي أكد عام 2021 أن المعهد الذي يقع تحت إشرافه لم يمول أبحاث "اكتساب الوظيفة" على الإطلاق في ذلك المختبر، كما أنه لا يزال يجادل أن الأبحاث التي يدور حولها الجدل في ووهان لم تحصل على أي تمويل. وحتى اليوم، لم تتوصل المرجعيات الفيدرالية بشأن منشأ الفيروس إلى أي نتائج حاسمة، كما لم تثبت أي أدلة أنه صُمم في مختبر ووهان، ثم تسرب منه للخارج وهي النظرية التي يحاول نشرها أنصار ترامب.

واتهم الجمهوريون فاوتشي في جلسة الاستماع بأنه "كاذب ومصاب بجنون العظمة"، مركزين على طريقة تعامله مع الجائحة، كما اتهموه بأنه كذب على الشعب الأميركي وعلى المجلس نفسه، وأن مسيرته الطويلة في الخدمة العامة التي تمتد لأكثر من 50 عاما "تنتهي الآن بوصمة عار". في المقابل دافع الديمقراطيون عن مسيرة فاوتشي مشيدين بجهوده في الحد من انتشار كورونا.

وسبق أن أصدر الرئيس السابق جو بايدن، في 19 يناير/ كانون الثاني 2025، قبل يوم من مغادرته البيت الأبيض، عفوا رئاسيا استباقيا عن فاوتشي، لحمايته من أي ملاحقات فيدرالية محتملة من قبل إدارة ترامب الذي سبق أن هدد بمحاكمته. ولا يمكن لوزارة العدل محاكمته حاليا أو سجنه في هذه القضايا بسبب العفو الرئاسي الذي لا يمكن إلغاؤه من قبل رئيس آخر.

وتلقى فاوتشي، خلال الأعوام الماضية، تهديدات بالقتل من قبل منتقدين لتعامل الحكومة مع جائحة كورونا، ما دفعه إلى الاستعانة بحماية أمنية، حيث يتهمونه بالتسبب في وفاة أقاربهم، رغم رسالة علنية من أكثر من 150 عالما متخصصا أكدوا عدم وجود أدلة موثوقة تدعم المزاعم المنتشرة ضد فاوتشي ووصفهم الأمر بأنها "حملة ملاحقة ظالمة".

ويخطط السيناتور بول للتصويت على قرار ضد فاوتشي بتهمة ازدراء الكونغرس، وذلك على خلفية امتناعه عن الإجابة على الأسئلة، غير أن تهديده يثير أسئلة قانونية حول حق الكونغرس في توجيه تهمة الازدراء في ظل العفو الرئاسي الذي أصدره الرئيس جو بايدن بحقه في وقت سابق.