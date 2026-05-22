الجمهوريون يؤجلون التصويت على تشريع يلزم ترامب بإنهاء حرب إيران

- الجمهوريون يواجهون صعوبة في جمع الأصوات اللازمة لرفض تشريع يلزم الرئيس ترامب بالانسحاب من الحرب مع إيران، مما أدى إلى تأجيل التصويت إلى يونيو المقبل. - مجلس النواب كان قد حدد موعداً للتصويت على قرار سلطات الحرب الذي قدمه الديمقراطيون، لكن الجمهوريين لم يملكوا الأغلبية الكافية لهزيمته، مما يعكس تراجع الدعم للحرب داخل الكونغرس. - قادة الكونغرس يظهرون صراع الجمهوريين للحفاظ على الدعم السياسي لترامب، مع استعداد متزايد من بعض الأعضاء لتحدي الرئيس بشأن الصراع.

واجه الجمهوريون صعوبة، أمس الخميس، في جمع الأصوات اللازمة لرفض تشريع يلزم الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالانسحاب من الحرب مع إيران، ما أدى إلى تأجيل التصويت المقرر بشأن هذه المسألة إلى يونيو/ حزيران المقبل.

وكان مجلس النواب قد حدد موعداً للتصويت على قرار سلطات الحرب، الذي قدمه الديمقراطيون، والذي من شأنه كبح حملة ترامب العسكرية، لكن عندما أصبح واضحاً أن الجمهوريين لا يملكون الأغلبية الكافية لهزيمة مشروع القانون، رفض قادة الحزب الجمهوري إجراء التصويت عليه، في أحدث مؤشر على تراجع الدعم داخل الكونغرس للحرب التي شنها ترامب قبل أكثر من شهرين من دون موافقة الكونغرس.

وقال النائب الديمقراطي غريغوري ميكس، الذي رعى مشروع القانون: "كانت لدينا الأصوات دون أدنى شك، وهم يعرفون ذلك، ونتيجة لذلك فإنهم يلعبون لعبة سياسية". ويعمل الجمهوريون في مجلس الشيوخ أيضاً على ضمان امتلاكهم الأصوات اللازمة لرفض قرار آخر بشأن سلطات الحرب طُرح للتصويت النهائي في وقت سابق من هذا الأسبوع، بعدما أيد أربعة أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ مشروع القرار، فيما غاب ثلاثة آخرون عن التصويت.

وأظهرت الإجراءات التي اتخذها قادة الكونغرس أن الجمهوريين يكافحون للحفاظ على الدعم السياسي لتعامل ترامب مع الحرب، فيما يبدي أعضاء في الحزب الجمهوري استعداداً متزايداً لتحدي الرئيس بشأن هذا الصراع. وأبلغ زعيم الجمهوريين في مجلس النواب ستيف سكاليس الصحافيين أنه تم تأجيل التصويت لمنح المشرعين الغائبين فرصة للتصويت، فيما لم يجب رئيس مجلس النواب مايك جونسون عن أسئلة الصحافيين أثناء خروجه من قاعة المجلس.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)