- من المتوقع أن تعلن إليز ستيفانيك، عضوة الكونغرس الجمهوري، عن ترشحها لمنصب حاكم نيويورك، حيث تمثل دائرة محافظة في شمال الولاية وتعتبر حليفة قوية للرئيس السابق دونالد ترامب. - صعّدت ستيفانيك من انتقاداتها لحاكمة نيويورك كاثي هوكول، ووصفتها بأنها "أسوأ حاكمة في أميركا"، كما هاجمت تأييدها لعمدة نيويورك المنتخب زهران ممداني. - فاز زهران ممداني، الاشتراكي الديمقراطي، بمنصب عمدة نيويورك، ليصبح أول عمدة مسلم للمدينة، بعد هزيمته للحاكم السابق أندرو كومو في سباق انتخابي مثير.

من المتوقع أن تعلن عضوة الكونغرس الأميركي عن الحزب الجمهوري إليز ستيفانيك عن ترشحها لمنصب حاكم نيويورك، اليوم الجمعة، وفقاً لشخصين مطلعين على خططها. وتحدث الشخصان لوكالة أسوشييتد برس شريطة عدم الكشف عن هويتيهما لأنهما غير مخولين بالكشف علناً عن خططها قبل الإعلان الرسمي. وتمثل ستيفانيك، وهي حليفة قوية للرئيس دونالد ترامب، دائرة محافظة في شمال ولاية نيويورك، وتفكر في الترشح منذ أشهر.

وفي الأسابيع الأخيرة، صعّدت ستيفانيك انتقاداتها لحاكمة مدينة نيويورك كاثي هوكول، وكثيراً ما أشارت إلى الديمقراطية بأنها "أسوأ حاكمة في أميركا". كما هاجمت ستيفانيك هوكول بسبب تأييدها لـزهران ممداني

، عمدة مدينة نيويورك المنتخب. وكان ترامب قد اختار ستيفانيك لتكون سفيرته لدى الأمم المتحدة العام الماضي، لكنه ألغى الترشيح لاحقاً بسبب مخاوف بشأن الأغلبية البسيطة للحزب الجمهوري في مجلس النواب.

وقبل يومين، فاز زهران ممداني، وهو اشتراكي ديمقراطي يبلغ من العمر 34 عاماً، في سباق عمدة مدينة نيويورك، متوجاً صعوداً مذهلاً من نائب غير معروف في الولاية إلى أحد أكثر الديمقراطيين شهرة في الولايات المتحدة. وأصبح ممداني أول عمدة مسلم لأكبر مدينة أميركية.

وهزم الحاكم الديمقراطي السابق أندرو كومو (67 عاماً)، الذي خاض السباق بصفة مستقل بعد خسارته الترشيح أمام ممداني في الانتخابات التمهيدية. وكانت الحملة الانتخابية بمثابة منافسة بين الأجيال والأيديولوجيات في الحزب الديمقراطي في الوقت الذي يسعى فيه الحزب إلى إعادة رسم صورته المتضررة.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)