الجزائر وتونس توقعان اتفاقاً عسكرياً نوعياً في مجال الدفاع

- اتفاق عسكري جزائري-تونسي: وقعت الجزائر وتونس اتفاقًا عسكريًا مشتركًا لتعزيز التعاون الدفاعي، وُصف بأنه "محطة فارقة" في العلاقات الثنائية، دون الكشف عن تفاصيله. - تحديات أمنية مشتركة: يهدف الاتفاق لمواجهة تحديات أمنية في شمال أفريقيا والساحل، مثل مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، وسط توترات إقليمية محتملة بسبب الأوضاع في ليبيا ودول الساحل. - تعزيز التعاون الاستراتيجي: أكد قائد الجيش الجزائري على أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن والاستقرار، مشيرًا إلى الروابط الجغرافية والتاريخية بين البلدين، وأهمية التنسيق والتشاور لتحقيق التنمية المستدامة.

وقعت الجزائر وتونس على اتفاق عسكري مشترك في مجال الدفاع، وُصف بأنه "محطة فارقة"، دون الكشف عن تفاصيله. ويأتي ذلك في سياق بروز حزمة تحديات أمنية وعسكرية تواجهها منطقة شمال أفريقيا والساحل، خاصة في مجال مكافحة الإرهاب والهجرة والاتجار بالسلاح، إضافة إلى استباق توترات إقليمية محتملة بسبب الأوضاع غير المستقرة في ليبيا ودول الساحل.

ووقّع قائد الجيش الجزائري الفريق السعيد شنقريحة مع وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي – بحسب بيان لوزارة الدفاع الجزائرية – على "الاتفاق الحكومي المشترك للتعاون في مجال الدفاع بين وزارتي دفاع البلدين". وجاء في البيان أن "هذا الاتفاق يُعد محطة فارقة في تاريخ العلاقات بين البلدين، وخطوة هامة على مسار تعزيز العلاقات العسكرية الثنائية"، وقد حضر التوقيع كبار القادة العسكريين من جيشي البلدين.

وقال شنقريحة إن "التحديات الأمنية والاقتصادية والجيوسياسية التي تواجه منطقتنا تفرض علينا اليوم، أكثر من أي وقت مضى، تعزيز العمل المشترك وفق رؤية متكاملة ومتبصّرة ترتكز على الحوار والتنسيق وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى في ميادين الاهتمام المشترك بين البلدين"، مشيرًا إلى أن "الجزائر تحرص على تعزيز علاقاتها الثنائية مع تونس في شتى الميادين، لاسيما في مجالي الدفاع والأمن، لأننا نؤمن في الجزائر بأن أمن بلدينا واستقرارهما يحتاجان إلى أعلى مستوى ممكن من التنسيق والتشاور".

وتتشارك الجزائر وتونس شريطًا حدوديًا مشتركًا يقارب الألف كيلومتر، وسبق أن تعاونتا في مجال محاربة الإرهاب وملاحقة نشاط تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، الذي كان ينشط في المناطق الجبلية المتاخمة للحدود. كما تتشاركان حدودًا بحرية تفرض تنسيقًا أمنيًا وتعاونًا كبيرًا، خاصة في ظل التطورات المتلاحقة. ولم يُكشف عن تفاصيل الاتفاق، لكنه قد يشمل تعاونًا في مجالات التسليح والتدريب والإشارة والمعلومات والمناورات المشتركة. وخلال حوارات تلفزيونية سابقة، أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن "أمن تونس من أمن الجزائر"، وأن "الأمن بين البلدين مسألة مترابطة، فما يمس تونس يمس الجزائر".

وبرأي شنقريحة، فإن هذه التحديات الأمنية المشتركة، والعلاقات المتميزة بين الجزائر وتونس، تساعد على رسم طابع استراتيجي للتعاون بين البلدين. وقال: "تتقاسم الجزائر وتونس، بحكم الروابط الجغرافية والتاريخية والحضارية التي تجمعهما، نفس التطلعات لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وبناء اقتصاديات ناشئة منتجة للتنمية المستدامة. وتكتسي العلاقات المتميزة بين الجزائر وتونس طابعًا استراتيجيًا يتجلى في القواسم المشتركة التي تجمع بلدينا، وفي مسارات الحوار المتواصل والتنسيق البنّاء بين قيادتي البلدين".

وكان وزير الدفاع الوطني التونسي خالد السهيلي قد وصل اليوم إلى الجزائر في زيارة على رأس وفد عسكري رفيع المستوى، لمناقشة فرص التعاون العسكري الثنائي، والتحديات الأمنية التي تعرفها المنطقة الإقليمية، وتبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا الراهنة. وقبل ذلك، كان مسؤول عسكري جزائري، وهو رئيس دائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش، اللواء حسنات بلقاسم، قد زار تونس الخميس الماضي، للمشاركة في الاجتماع الدوري السابع عشر لرؤساء أركان جيوش دول مبادرة "خمسة زائد خمسة دفاع"، والذي تترأسه تونس، وذلك بمشاركة رؤساء أركان جيوش الدول الأعضاء في المبادرة.