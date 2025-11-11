الجزائر والصومال تبحثان التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب

- تعزيز التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب: زيارة الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إلى الجزائر شهدت توقيع اتفاقيات لتعزيز التعاون الأمني، حيث ستقدم الجزائر دعماً في مجال الدفاع والأمن، بما في ذلك تدريب قوات صومالية في الجزائر. - توسيع التعاون التعليمي والاقتصادي: الاتفاق على استقبال 110 طلاب صوماليين في الجامعات الجزائرية، وتوقيع اتفاقيات في مجالات النفط والغاز والزراعة، مع تعزيز التبادل التجاري وفتح خطوط نقل جوي وبحري. - شراكة استراتيجية طويلة الأمد: الزيارة تُعد نقطة تحول في العلاقات الصومالية-الجزائرية، مع التركيز على شراكة استراتيجية في الأمن والتنمية والتعليم، مما يعزز من مكانة البلدين في القارة الأفريقية.

أكدت الرئاسة الصومالية، اليوم الثلاثاء، أنّ زيارة الرئيس حسن شيخ محمود إلى الجزائر التي بدأت، أمس الاثنين، بدعوة من الرئيس عبد المجيد تبون، بحثت مسائل التعاون الأمني والاستفادة من تجربة الجزائر في مكافحة الإرهاب، إضافةً إلى ملفات تعاون في قطاعات أخرى، إذ جرى التوقيع اليوم على حزمة اتفاقات بين البلدين بهذه المناسبة.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع شيخ محمود، قال تبون إنه جرى الاتفاق على دعم جزائري للصومال في مجال الدفاع والأمن، عبر توفير فرص ومنح لقوات من الشرطة والدفاع الصومالية لتلقي تكوين رفيع في الجزائر، جزءاً من إسهام في بناء القدرات الأمنية والدفاعية للصومال، مضيفاً: "أنجزنا خطوة لاستغلال الفرص المتاحة لتكثيف التعاون إذ ستستقبل الجزائر 110 طلاب صوماليين للاستفادة من التكوين الجامعي بدايةً من العام المقبل"، بدوره أكد الرئيس الصومالي أنه سعيد لما جرى التوصل إليه مع الجزائر، وكشف عن تشكيل لجنة وزارية مشتركة تتولى تنفيذ ما جرى الاتفاق عليه.

وذكر مكتب الإعلام في الرئاسة الصومالية، في بيان، أن الجانب المتعلق بالتعاون الأمني وفي مجال مكافحة الإرهاب يكتسي أهمية خاصة، إذ يسعى الجانبان إلى تبادل الخبرات في مكافحة الإرهاب والتطرف، وتعزيز قدرات الأجهزة الأمنية، بما يسهم في دعم الاستقرار في القرن الأفريقي ومنطقة الساحل على حدّ سواء، مشدداً على أن الصومال يرغب في تعزيز تعاونه مع الجزائر "التي تعتبر من الدول الرائدة في التجارب الأمنية ومقاربات المصالحة الوطنية، وهو ما يشكّل مجالاً حيوياً لتعاونٍ مثمر مع الصومال الذي يخوض حرباً شاملة ضد الجماعات المتطرفة"، وفق البيان.

ويبدو أن مقديشو تسعى إلى الاستفادة من خبرات الجزائر في معالجة الظاهرة الإرهابية منذ التسعينات، إضافةً إلى إمكانية الحصول على دعم تقني وفني من الجيش والأمن الجزائري لصالح القوات المسلحة والشرطة الصومالية. وجرى خلال زيارة شيخ حسن محمود بحث تشجيع الاستثمارات وتبادل السلع والخدمات، وتفعيل اتفاقيات التعاون بين غرف التجارة في البلدين، وإمكانية فتح خطوط نقلٍ جوي وبحري تُسهم في تنشيط التبادل التجاري وتسهيل حركة الأفراد والبضائع بين مقديشو والعاصمة الجزائرية.

وجرى بحضور تبون وشيخ محمود توقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين تشمل مجالات النفط والغاز والتعدين، وفي مجال الفلاحة والصيد البحري، والصحة الحيوانية، وبرنامج تنفيذي بين وزارة التعليم العالي للبلدين يغطي حتّى عام 2029، إذ يسمح ذلك بتمكين الطلبة الصوماليين من الالتحاق بالمؤسسات الأكاديمية والجامعات الجزائرية، ولا سيّما في مجالات الطب والهندسة والعلوم السياسية، إضافةً إلى إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية من التأشيرات.

ووصفت الرئاسة الصومالية هذه الزيارة بأنها "نقطة تحول في مسار العلاقات الصومالية–الجزائرية، وفرصة لتأسيس شراكة استراتيجية قائمة على المصالح المشتركة، والتكامل في مجالات الأمن والتنمية والتعليم، خدمةً للبلدين ومصالح القارة الأفريقية"، مشيرة إلى أنها "تعد تتويجاً لمسارٍ من التواصل السياسي الذي شهد دفعة جديدة خلال الأعوام الأخيرة، بعد أن استعادت الصومال مكانتها في الساحة الإقليمية، وعزّزت الجزائر من حضورها الدبلوماسي في القارة الأفريقية".