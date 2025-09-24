الجزائر... معضلات السلطة الثلاث

- تواجه الجزائر تحديات سياسية تتجاوز تغيير الأشخاص، حيث تكمن المشكلة في ضبابية المشروع السياسي والاقتصادي والتشوش الذاتي في تصورات الحكم. - تعاني السلطة من ثلاث مشكلات: رفض النقد الذاتي، غياب النقاش العام بسبب رفض النقد الخارجي، والتوهم السياسي بالاعتماد على منجزات غير مكتملة. - تحتاج الجزائر إلى شجاعة سياسية ومكاشفة مع المجتمع، وإعادة بناء الثقة عبر الحقائق والمساءلة، وتمكين القوى الحية للمشاركة في النقاش العام.

عقب سادس تعديل حكومي ورابع حكومة في غضون أقلّ من ست سنوات، أثبتت التجربة في الحالة الجزائرية أن المسألة لا تتعلق بالأشخاص أو "الميكانيزمات" المديرة للحكم، ولا بالمؤسسات والحكومات التي يتقدم أو يتأخر دورها بحسب كل ظرفية، بقدر ما تتعلق أساساً بتشوش ذاتي في تصورات الحكم، لم تنجح السلطة في التخلص منه، وبضبابية مشروع سياسي واقتصادي غير ثابت في عناوينه المرحلية التفصيلية وأدواته التنفيذية، بغضّ النظر عن عناوينه الكبيرة التي لا خلاف عليها من حيث كونها تطلعات سياسية وشعبية مشروعة.

ظلّت السلطة السياسية بمجمل توازناتها الموروثة في الجزائر، وبغض النظر عن تأسيساتها القائمة على الشرعية الثورية في مرحلة، أو السياسية أو الانتخابية في مراحل أخرى، تعاني من مشكلتين أساسيتين، أضيفت إليهما في الفترات السياسية الأخيرة، مشكلة ثالثة، تلعب دوراً في إحباط تقدم للبلاد على نهج البناء التراكمي سياسياً واقتصادياً، وتساهم في تغذية مسارات مشوشة، بدلاً من التصحيح والتعديل الذاتي، وهي التي تتسبب في تكريس حالة المراوحة القائمة، خطوة إلى الأمام خطوة إلى الوراء.

معضلة السلطة الأولى في الجزائر، وهي معضلة مزمنة في الواقع، رفض أعمال "النقد الذاتي" من داخل مؤسساتها. لم تتعود السلطة في الجزائر على تقييم مساراتها بشكل موضوعي، والإقرار بالأخطاء ضمن هذا التقييم، لذلك لا يحفظ التاريخ السياسي للجزائر وقائع إقرار الحكومات بأخطائها، أو استقالات مسؤولين نتيجة فشل أو إعلان تحمل للمسؤولية في نوع من أنواع النقدية الذاتية. وغياب هذا العامل المرتبط بالنقد الذاتي، وضع السلطة دائماً في حالة من العمى والتعامي عن الإخفاقات والنتائج، أو السعي إلى تبريرها وإحاطتها بملابسات مختلفة. وحتى في بعض المحطات التي حدثت فيها انعطافات سياسية من محور إلى محور، تمّ ذلك بشكل فوضوي وعنيف سياسياً: التخلي عن الخيار الاشتراكي ومن الحزب الواحد إلى التعددية بداية الثمانينيات، أو من اتجاه إلى اتجاه تحت ضغط الشارع كما في الحراك الشعبي عام 2019.

ثاني المشكلات القائمة في المشهد الجزائري، "رفض النقدية العامة" القادمة من خارج مربعات السلطة، والمتأتية من المؤسسات السياسية والاقتصادية ومجموعات النخبة وسلاسل التفكير المستقلة، والتضييق على الرؤى والقراءات التي تطرح بمسؤولية وموضوعية، تصورات مخالفة ومختلفة عن النهج والتصورات الحكومية. وهذه المعضلة تتجلى في الظرفية الراهنة بشكل أكبر من أي وقت مضى. يمكن ملاحظة غياب تام لمساحات النقاش العام المتعلق بالسياسات تدبير الشأن العام، وهيمنة خطاب ذي اتجاه واحد، يقود حملة تفسيرية مستمرة لكل النهج الحكومي، بينما تستدعي الشجاعة السياسية تمكين القوى الحيّة واليقظة من مجالاتها الحيوية، بما يعزّز خيارات التصحيح والتعديل الذي ينعكس إيجاباً على الشأن العام.

لظروف سياسية، ظلّت هاتان المعضلتان لصيقتين بالسلوك والعقل السياسي للسلطة. أنتج ذلك معضلة ثالثة (التوهم السياسي)، بحيث يتغذى الخطاب الرسمي على منجزات غير مكتملة، وشعارات كبرى سياسية واقتصادية لا تزال في مرحلتها النظرية، وتوظيف الأرقام بطريقة غير موفقة للاستدلال على واقع لا يبدو قائماً بالضرورة، رافق ذلك تطور بعض الممارسات السلبية من قبل المجموعات السياسية والأجهزة الإعلامية، والتي تتمحور حول السلطة للاستفادة من المزايا، ومثل هذا الوضع تولدت عنه ضغوط إضافية على السلطة نفسها.

يحتاج العلاج من هذه المعضلات الثلاث إلى شجاعة سياسية مع الذات الحاكمة، ومكاشفة مسؤولة مع المجتمع السياسي والاقتصادي، وإعادة بناء الثقة على قاعدة الحقائق والمساءلة.