- الجزائر تعرب عن قلقها من تمدد الجماعات المسلحة والانقلابات العسكرية في منطقة الساحل وغرب أفريقيا، وتأثيراتها السلبية على الأمن والسياسة والاقتصاد في المنطقة، مع غياب المبادرات لمعالجة هذه الأزمات. - وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف يشير إلى الأوضاع المتوترة في مالي والنيجر بسبب نشاط الجماعات المسلحة، ويعبر عن القلق من استمرار الأزمات في السودان وليبيا والصحراء الغربية دون حلول سياسية. - مؤتمر "مسار وهران" يركز على قضايا الأمن والسلم في أفريقيا، ويشدد على ضرورة تطوير حلول أفريقية للأزمات لتقليل التدخلات الخارجية وتعزيز الاستقرار.

جددت الجزائر التعبير عن قلقها بشأن تمدد أنشطة الجماعات المسلحة في منطقة الساحل والتوترات المرتبطة بها، واستمرار ظاهرة الانقلابات العسكرية في دول الساحل وغرب أفريقيا، وانعكاساتها على دول المنطقة. وقال وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، خلال افتتاح مؤتمر الأمن والسلم في أفريقيا المعروف باسم "مسار وهران"، إن "الأوضاع في منطقة الساحل الصحراوي فاقت حدود التأزم على مختلف الجبهات والمستويات، الأمنية والسياسية والاقتصادية، من دون أن يبرز أي تحركٍ أو مبادرة، لا نحو معالجة ظاهرة التغييرات غير الدستورية للحكومات، والتي عادت وتجذرت كأمرٍ واقع، ولا نحو التكفل بآفة الإرهاب التي تفاقمت واستفحلت على نحوٍ غير مسبوق في هذا الفضاء الأفريقي".

وكان عطاف يشير إلى سلسلة الانقلابات العسكرية في دول الساحل، وتعطّل المسار الدستوري في دول المنطقة، وإلى الوضع المتوتر في كل من مالي والنيحر، بسبب تمدد نشاط وسيطرة الجماعات المسلحة التي تتبع تنظيمي "داعش" و"القاعدة"، حيث يحاصر تنظيم "أنصار الإسلام" الذي يتبع "القاعدة" العاصمة المالية بماكو، ويهاجم قوافل التجارة، كما يهاجم "داعش" قرى وبلدات في وسط شمال النيجر.

وأكد الوزير الجزائري أن استمرار توترات أخرى في القارة يبعث على القلق، على غرار "الحرب في السودان التي تُشارف على عامها الثالث، مخلفةً أخطر أزمة إنسانية في العالم، من دون أن يلوح في الأفق بصيص التسوية السياسية لإنهاء معاناة الشعب السوداني، والأزمة في ليبيا، بعد انقضاء 14 عاماً على نشوبها، صارت نسياً منسيّاً على الصعيدين القاري والدولي، وكأن الجميع استسلم لمنطق الفرقاء الليبيين والدخلاء الأجانب، كقدرٍ محتوم لا مردّ له"، إضافة إلى "استمرار قضية الصحراء الغربية منذ 62 عاماً، دون تمكين شعبها من ممارسة حقه غير القابل للتصرف أو التقادم في تقرير المصير".

وشارك في المؤتمر الذي يُعقد للعام 12 على التوالي الأمين العام المساعد للأمم المتحدة المكلف بعمليات حفظ السلم جان بيار لاكروا، ووزراء خارجية عدد من الدول الأفريقية، ويبحث المؤتمر قضايا الأمن والسلم في أفريقيا، والنزاعات القائمة، وآليات صياغة وبناء حلول سلمية لهذه الأزمات التي تفاقم أوضاع الفقر والإرهاب. واعتبر وزير الخارجية الجزائري أن الأزمات في أفريقيا تعاني من قلة المبادرات الأفريقية الموجّهة لرأب الصراعات والنزاعات والحروب، ما يفتح الباب واسعاً أمام تهافت التدخلات الخارجية وتعاظمها. وقال "أفريقيا هي أحوج ما تكون إلى بلورة حلول أفريقية للمشاكل الأفريقية وتفعيلها، حلول من تدبير أفريقي، وحلول من صنع أفريقي، وحلول من تنفيذ أفريقي، وإلى مزيد من الحضور في مناطق التأزم، والنزاع، والصراع، والتواصل الهادف مع الفرقاء كافة، وتقديم مقترحات الوساطة التي تسدّ الطريق، وتغلق المجال أمام عوامل التأزم والتعقيد".