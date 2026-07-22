الجزائر... عن عودة المعارضين

- خلال زيارته إلى ألمانيا، أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على أهمية النقد البناء في تعزيز الديمقراطية، مما أثار نقاشاً حول حرية التعبير في الجزائر. - تصريح تبون تزامن مع منع الصحافي مصطفى بلفوضيل من السفر، مما يعكس التحديات المستمرة لحرية الصحافة ويثير الشكوك حول التزام الحكومة بتغيير نهجها. - لتحقيق تقدم في حرية التعبير، يجب على الحكومة الجزائرية تخفيف القيود على النشطاء وضمان توازن في وسائل الإعلام لتعزيز الثقة في المؤسسات.

كان أبرز تصريح للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال لقائه الجالية الجزائرية بمناسبة زيارته إلى ألمانيا الأربعاء الماضي، ترحيبه بعودة المعارضين من الخارج، وتكريس الحق الطبيعي في انتقاد السياسات العامة. وقال:"بالنسبة للمعارضين في الخارج، مرحباً بهم، كل من يعارض بصفة إيجابية ويقدم أفكاراً ويأتي بالبديل، فهو يسمح للجزائر كثيراً بالتقدم في الديمقراطية".

أخذ هذا التصريح مساحة نقاش كبيرة داخل الجزائر ولدى أوساط الفئات المعنية بهذه المسألة، لدرجة أن التصريح غطى في بعض الأحيان على جوهر الزيارة وأبعادها الأساسية ذات الصلة بالطاقة والاقتصاد والأمن وغيرها. يعني ذلك بكثير من الوضوح، أن المسائل ذات العلاقة بحرية التعبير المسؤولة وحق النقد المتزن، ما زالت مسألة جوهرية تحظى بالاهتمام الضروري في الجزائر، حتى وإن حاولت السلطة في مجمل السياسات العمومية الراهنة، وضع المسألة على هامش خياراتها وأولوياتها، مقارنة مع تركيزها على أولويات التنمية وإعادة بناء الاقتصاد.

لم تتح الظروف معرفة السياق الذي جاء فيه تصريح تبون ودواعيه، ما إذا كان رداً على سؤال، أم بمبادرة ذاتية لتوجيه رسالة سياسية، فذلك ضروري لتركيب الصورة على النحو الصحيح. وعلى أي حال، هذا ليس أول تصريح لتبون يتناول فيه مسألة عودة النشطاء وحرية الانتقاد في الداخل، غير أنه في كل مرة كانت تحدث انتكاسة تعقب مثل هذه الرسائل السياسية. وتعيد هذه الرسائل طرح أسئلة حول مدى جدية السلطة في تكريس نهج مغاير لما هو قائم على صعيد الهوامش والمساحات الضرورية لحرية التعبير والنقد، ومدى احترام القواعد الأساسية لذلك. فمباشرة بعد تصريح تبون، مُنع الصحافي الجزائري مصطفى بلفوضيل من السفر، وهو صحافي جاد وملتزم، على خلفية مقال نشر في يناير/ كانون الثاني الماضي.

ما لم يأخذ الرئيس الجزائري والسلطة خطوات انفتاح إيجابية على النشطاء والمعارضين في الداخل- بغض النظر عن دقة توصيفهم- أفراداً وتنظيمات، من حيث تخفيف الأحمال والملاحقات القضائية وتكريس حق النقد وإتاحة وسائل الإعلام بقدر متوازن، إلى جانب استعادة النسق الطبيعي لعمل الصحافة في كشف الخلل السياسات العمومية وطرح القضايا والمشكلات دون حساسية، فإن الحديث عن عودة معارضين من الخارج، أو حق النقد العمومي، يبقى حديثاً مجرداً من كل معنى سياسي. كما يبقى قابلا للتحويل إلى حقيقة قائمة في الواقع الجزائري الذي خسر كثيراً من تقلص مساحات النقاش الحر وتراجع أداء النخب النقدية والصحافة. تتأسس الحالة الجزائرية على تجربة تاريخية تتخذ فيها الحرية مكانة مركزية لدى الفرد والجماعة. وغالباً ما كان تقييم مشكلات البلد بعد كل مرحلة سياسية، ينتهي عند نقطة أساسية، هي مسألة الحريات، أو تكون جزءاً مهماً من ذلك التقييم.

بين قوة الدولة وشدة السلطة فرق كبير في المعنى السياسي وفارق في الممارسة والخيارات. قوة الدولة في اتساع صدرها للنقد لا في الضيق بالآراء والمواقف والتعبيرات المخالفة للسردية الرسمية، وفي احتواء المختلف لا في ردعه وإلغائه من المنابر. قوة الدولة في استيعاب الأفكار البديلة والقراءات النقدية حقيقةً، وفي ترشيد الفضاء العام لا في السيطرة عليه، وفي تلمس مكامن الخلل في السياسات ونقائص تدبير الشأن العام بفضل صحافة حرة ومسؤولة، تجعل الوطن والمواطن هو المحور الرئيس للأسئلة الجادة. تلك حكمة سياسية ورشد كبير في الحكم والحكامة، يساعد على البناء الداخلي ويعزز الثقة في المؤسسات أكثر من أي خيار آخر.