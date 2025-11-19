الجزائر... صدمة الموقف

- أثار موقف الجزائر في مجلس الأمن بشأن القرار الأميركي استياءً في المجتمع السياسي الجزائري، حيث يُعتبر تراجعاً عن مواقفها الثابتة، خاصة مع وجود خيارات مثل الامتناع عن التصويت لتجنب الموافقة على نزع سلاح المقاومة. - القرار الأميركي يتضمن جوانب إيجابية مثل إعادة الإعمار، لكنه يركز على نزع سلاح المقاومة، مما يُعتبر تنازلاً غير مقبول، حيث لا يعالج أصل المشكلة وهو الاحتلال. - رغم عدم انجراف الجزائر نحو التطبيع، إلا أن التصويت لصالح القرار يُعتبر غير سليم سياسياً، مما يضع الجزائر أمام مسؤولية تاريخية، مع إمكانية تحويل القرار إلى فرصة لتعزيز الموقف الفلسطيني.

لماذا صُدم الرأي العام في الداخل خاصة، من الموقف الجزائري بشأن القرار الأميركي في مجلس الأمن، وهو قرار محمول على حزمة نقاط ليست كلها على الدرجة نفسها من السوء أو الإيجابية، ووافقت عليه دول أكثر احتكاكاً واتصالاً بالفصائل المركزية للمقاومة، قطر وتركيا على وجه الخصوص؟

التقدير الجزائري على صعيد النخب والمجتمع السياسي، ما زال ثورياً، بمعنى أنه ما زال مسكوناً بالتصور والموقف الثوري، ويعتبر أنه الرصيد الأساس الذي يجب أن تنسجم معه أية مواقف أو خيارات تتخذها الجزائر. وهذا التقدير سليم وليس فيه ما يعاب، بل إنه ساهم في مسارات تاريخية وسياسية متعددة، في حماية الجزائر من الانسياق إلى مسارات مناقضة لقيمها، ولذلك سيصعب على المجتمع المشتبك مع القضايا السياسية في الجزائر، تقبّل الموقف الذي عبّر عنه مندوب الجزائر في مجلس الأمن عمار بن جامع، ليس لأنه يمثل انهياراً لسقف موقف عال وحسب، بل لأنه كانت هناك خيارات أخرى في الحد الأدنى، كالامتناع مثلاً، لئلا يحسب التاريخ على الجزائر موافقتها على قرار ينزع سلاح المقاومة ويفرض وصاية دولية تتيح ذلك.

في الغالب لا يذكر التاريخ التفاصيل الصغيرة والمسائل الإجرائية التي يمكن التحايل عليها أو تغييرها، لكنه يبقي على ذكر العناوين الأساسية والقواعد العميقة التي تحكم الوقائع والأحداث والقرارات. صحيح أن القرار المصادق عليه، يشكل إدارة فلسطينية ويعيد الإعمار ويمهد لتيسير الحركة داخل غزة ودخول المساعدات الإنسانية، لكن هذه المسائل لا تشكل الأساس في القرار، لكنها أدرجت كخطوات إجرائية في مقابل البعد الأمني. كل ما يهم الأميركي والإسرائيلي بالأساس، هو البند المتعلق بنزع سلاح المقاومة، وما يصفه "بتفكيك البنية التحتية للإرهاب"، وهذا المدخل الذي يمنح إسرائيل بالسياسة، هدفاً عميقاً عجزت عن تحقيقه بالقوة.

هذا هو في الأساس، منطلق الرفض الغالب في الجزائر، إزاء الموقف الدبلوماسي الذي بالغ في الانحياز إلى العقلانية السياسية على حساب تغليب المبدأ. لا يقبل الجزائريون الذين خبروا المقاومة خياراً للتحرير والاستقلال، أن يُدان حق الشعب الفلسطيني في المقاومة ولا أن ينتزع تحت أي عنوان، ولا أن يكون محل مساومة بالمساعدات وحرية الحركة، ولا أن توسم المقاومة بأنها علة الحالة الفلسطينية بدلاً من الاحتلال، خاصة أن هذا المسار الجديد لا يعالج أصل المعضلة، الاحتلال، بل يضفي عليه صفة الشريك في تدبير الشأن الفلسطيني.

صحيح أن الموقف الجزائري ما زال بعيداً تماماً عن أية حسابات تتعلق بالاستدراج إلى مسارات التطبيع، ولم يقفز إلى مربع آخر، لكن التصويت على القرار الأميركي، مع كل العناصر التي ارتكز عليها، يبقى غير سليم سياسياً، على أي سلم يقاس عليه هذا الموقف. لن يطول الزمن السياسي، وبخاصة لكون أن إسرائيل لم يُعرف عنها أنها تحترم تعهداً أو اتفاقاً ولا التزاماً، حتى يصل الموقف في غزة إلى حالة "نجحت العملية لكن المريض مات"، بمعنى أن الخطة الأميركية قد تنجح في إجراء الجراحة اللازمة على الحالة الفلسطينية لمصلحة إسرائيل طبعاً، لكن الحقوق الفلسطينية تكون قد تعرضت لمزيد من التآكل والموت، وهذا يضع كل طرف أمام مسؤوليته التاريخية، بما فيها الجزائر. ولكي لا يحدث ذلك، يملك الفلسطينيون والمقاومة إزاء هذا التطور، أن يحولوا القرار من تهديد إلى فرصة.