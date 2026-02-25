الجزائر... سبع سنوات بعد

- في 22 فبراير 2019، شهدت الجزائر حراكًا شعبيًا هائلًا أعاد الحياة السياسية إلى الشوارع بعد عقود من المنع، مما غيّر المسار السياسي الذي كان يخطط له الرئيس السابق بوتفليقة. - رغم مرور سبع سنوات، لا تزال الجزائر تواجه تحديات في توثيق تاريخها السياسي وفهم التحولات الكبرى، مع استمرار النقاش حول مدى استجابة السياسات الحكومية لتطلعات الشعب. - يبقى الإصلاح السياسي والديمقراطية والحريات محورًا أساسيًا في تقييم مستقبل الجزائر، وسط مخاوف من إعادة إنتاج بيئة سياسية مغلقة تعيق التطور.

كأنه حدث بالأمس. مرت سبع سنوات منذ شهدت الجزائر ذلك الحراك الشعبي العظيم الذي زلزل أركان السلطة، وأوقف انحدار البلاد نحو كارثة سياسية محدقة، في خضم احتقان حادّ وفساد رهيب نخر كافة القطاعات، واستسلام مؤسسات الدولة للكارتل المالي الذي كان قد سيطر، بشكل غير مسبوق، على مسالك الاقتصاد والثروة.

في 22 فبراير/شباط 2019، استعادت شوارع العاصمة والمدن الجزائرية كافة، نفسها السياسي الكامن، بعد منع استمر لثلاثة عقود للتظاهر. فلتة لم تحدث مثلها في الجزائر منذ الاستقلال، فرضت نفسها واحدةً من المحطات الكبرى في التاريخ السياسي المعاصر للبلد، وانعطف معها المسار السياسي في اتجاه غير الذي كان الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، ومحيطه السياسي والعسكري، يريد أن يدفع إليه البلاد، مروراً بالقوة نحو ولاية رئاسية لرئيس مريض وغائب عن المشهد.

لم يبُح الحراك بعد بكل أسرار لحظته التاريخية تلك. في الغالب يتأخر الجزائريون في كتابة تاريخهم السياسي المعاصر، كما في كل المراحل السابقة، بما فيها ثورة التحرير، وأحداث أكتوبر/ تشرين الأول 1988، والعشرية الدامية بعد يناير/كانون الثاني 1992 وغيرها، وهو قصور لافت أعاق كثيراً إحياء الذاكرة السياسية وتوثيقها، وفهم الأحداث والمحطات الكبرى على نحو صحيح وايجابي، إذ سريعاً ما تنكفئ الأحداث على نفسها وتتسارع الوقائع والتحولات في ما يلي، وتطوي المراحل ما سبقتها.

في ذكرى الحراك الشعبي، يبرز أكثر من موقف وسؤال، بالضرورة في علاقة بالراهن السياسي والمسارات التي شهدتها البلاد في غضون السبع سنوات التي تلت الحراك، عما إذا كانت التحولات التي حصلت في الحالة الجزائرية، حملت بأي قدر كان، استجابة لتطلعات الجزائريين التي عبّر عنها الحراك الشعبي. قد تكون السياسات الحكومية التي تبناها الرئيس عبد المجيد تبون في المجالات الاقتصادية والاجتماعية في غضون السبع سنوات ما بعد الحراك، محل نقاش بين داعم ومنتقد لهذه السياسات، التي ركزت بشكل خاص على استعادة نسقية الإنتاج الداخلي في قطاعات مختلفة، والسعي لإطلاق مرحلة ما بعد إقتصاد النفط، بغض النظر عن مدى توفيق الحكومات المتعاقبة منذ 2019 في إنجاز ذلك.

لكن مجالاً أساسياً، وعلى قدر كبير من المركزية في المطالب المعلنة والتطلعات العميقة التي برزت بشكل كبير في فترة الحراك، تلك التي تخص مسألة الإصلاح السياسي والديمقراطية والحريات، تبقى محدداً أساسياً في قراءة المآلات والمصائر السياسية. هناك تخوف مشروع وموضوعي لدى النخب الجزائرية التي تقرأ الأفق والمستقبل، ينطلق من الحرص نفسه على صيانة المبادئ الكبرى والميراث السياسي للبلد، من أن تؤدي بعض السياسات القائمة على احتواء هذه التطلعات الحية، إلى إعادة إنتاج حالة تجفيف الفكرة السياسية نفسها في البلاد، وخلق بيئة مغلقة لا تساعد على تطوير مسارات الإصلاح بكل أبعاده.