الجزائر... حكومة بلا أحزاب

- تثير الانتخابات النيابية في الجزائر جدلاً حول دور الأحزاب الفائزة في تشكيل الحكومة، حيث يمنح الدستور الرئيس حق تشكيل الحكومة دون استشارة الأحزاب، مما يضعف المعنى السياسي للانتخابات. - منذ تولي الرئيس تبون السلطة، تم تجاوز تقليد اقتراح الأحزاب لكفاءات وزارية، مفضلاً تعيين الوزراء بناءً على الكفاءة العملية، رغم أن التجارب أثبتت أن الكفاءة وحدها ليست كافية. - تعيين وزراء من خلفيات نظرية يثير تساؤلات حول فعالية هذا النهج، مما يبرز أهمية دور الأحزاب في تكوين الكفاءات السياسية.

سؤال لا شك في أنه محل نقاش في الوسط الحزبي والسياسي في الجزائر: ما معنى أن يفوز حزب أو مجموعة أحزاب في الانتخابات النيابية، من دون أن يكون لها دور في تشكيل الحكومة على سبيل الاستشارة، وتمثيل يليق باستحقاقها الانتخابي؟ الحالة السياسية في الجزائر هي هذه، لأن السند الدستوري يمنح الرئيس حق تشكيل الحكومة في ظل أغلبية رئاسية، لا تملك من أمر الحكومة إلا إسناد خياراتها، باعتبارها خيارات الرئيس. بعد سبع سنوات من تجربة حكومات الكفاءات، قد يكون الوقت حان للعودة إلى حكومة سياسية، من حق الأحزاب في الجزائر، الفائزة في انتخابات الثاني من يوليو الحالي، أن تطمح إلى تشكيل حكومي يكون لها فيه تمثيل وحقائب، ليس بمنطق المحاصصة، ولكن بمنطق المسؤولية السياسية والمشاركة المباشرة في تدبير الشأن العام، وإلا فإن الانتخابات النيابية تفقد معناها السياسي، من حيث كون نتائجها لا تنعكس بأي صورة على التشكيل الحكومي، أي أن الأحزاب الرابحة في الانتخابات، سواء فازت بـ90 مقعداً أو 10 مقاعد، كلاهما سيان في أثرهما على التشكيل الحكومي. في الحكومة القائمة حتى الانتخابات مثلا، لا يحوز أي حزب من الأغلبية النيابية حقيبة وزارية واحدة.

قبل عام 2019 كانت الأحزاب السياسية تقدم للرئاسة مقترحات لأسماء كفاءات حزبية، ترى أنها جديرة بتولي قطاعات حكومية، لكن هذا التقليد السياسي تجاوزه الرئيس عبد المجيد تبون منذ أول حكومة له في يناير/كانون الثاني 2020. في الحوار الأخير لتبون، سئل عما اذا كان ينوي منح الأحزاب الموالية له حقائب في الحكومة الجديدة، فلم ير ضرورة لذلك، إذ يعتبر ان الانتماء الحزبي ليس له أهمية في تعيين الوزراء، وأن الكفاءة والاستحقاق العملي هما الأكثر أهمية. نظرياً هذا المحدد سليم، لكن التجارب الحكومية الأخيرة أثبتت أن الكفاءة التي لا يمكن قياسها قبلياً، وحدها أيضاً ليست كافية.

في حكومات سابقة، قدِم وزراء إلى الحكومة من "البرامج التلفزيونية"، بمعنى أن بروزهم في التحليل السياسي والاقتصادي في البرامج التلفزيونية، هو ما سلّط عليهم الضوء وفتح لهم ممراً للتعيين الحكومي. تبون أقر بذلك بنفسه في تصريح سابق، ولكن هذا يقود أيضاً إلى سؤال عما إذا كان ذلك كافياً لمنح أي "خبير" حقيبة وزارية، من دون أن تكون له سوابق عملية في التسيير وإدارة مشاريع أو مؤسسات ذات صلة بتخصصاته. بعض التجارب أثبتت أنه كان هناك خطأ بالغ في "التوصيف الوظيفي"، وفي قياس الأهلية الحكومية، خصوصاً عندما يأتي وزير من بيئة نظرية صرفة، ومن دون أي احتكاك فعلي وعملي بالمجتمع العامل في قطاع ما وبمشكلاته القائمة. يقود ذلك إلى طرح سؤال له علاقة بالتنشئة السياسية والدور الضروري للأحزاب في تشكيل الكفاءات وتخريج الإطارات السياسية في الجزائر، إذا كان الانحياز إلى الكفاءات المستقلة هو الخيار المركزي للسلطة السياسية، لأنه بخلاف كل الشيطنة المتعمدة التي تعرضت لها المؤسسات الحزبية في الجزائر، فإن الانتخابات النيابية الأخيرة، أبانت أن الأحزاب تتوفر على خزان هائل من الإطارات السياسية، القادرة على إدارة الشأن العام والإسهام الفاعل في تدبير شؤون الكثير من القطاعات، أفضل بكثير من بعض الوزراء الذين قدموا من خارج البيئة الحزبية.